Додано: Нед 30 сер, 2020 17:59

ЛАД

Ага, Изя напел Карузо



Сам-то в маске ходишь ?

Или на форуме ты постишь за маски, а в реальности - ложишь прибор

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой