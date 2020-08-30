RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1708170917101711

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:40

Бальзам на душу для ... (не буду перечислять поимённо):
В Лондоне проходит массовый митинг против насильного навязывания мер по изоляции в связи с затянувшимся карантином в стране. Об этом сообщает издание Daily Express.

По информации издания, люди просто устали от постоянного ограничения их свобод и прав на посещение публичных мест и перемещению по миру, также они отметили, что им надоело носить защитные маски. К слову акция прошла без них.

https://world.comments.ua/news/great-britain/karantin-nadoel-tysyachi-britancev-vyshli-na-ulicy-londona-protiv-nasil-stvennyh-mer-po-izolyacii-659038.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17074
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4520 раз.
Подякували: 4204 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:59

ЛАД
Ага, Изя напел Карузо

Сам-то в маске ходишь ?
Или на форуме ты постишь за маски, а в реальности - ложишь прибор
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5150
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:17

  beee написав:Что это за студенты идеалисты здесь собрались? Насмотрелись американских фильмов с судами присяжных?
Тут по криминалу судишься 3 года, на адвокатов потрачено 3 тысячи баксов, судишься по возврату задатка за квартиру 2 года, потрачено 2куе, а они о каких то масках и правах.
Вам лет сколько? Вы хоть раз mentov вызывали? Вы знаете сколько их ждать нужно, хотя бы по краже крупной? Никто не то что дело не откроет, даже читать не будет такую ерунду. Это реалии нашей страны


Они явно оторваны от реальной жизни.В посл время слышал жалобы. что менты приезжают на кражу чз часов 8. а просто по мелочам вообще не едут.Эти сумасброды замаскированные под юристов хоть представляют в масштабах всей страны сколько ментов и вызовов будет . если по большинству случаев нарушения масочного режима вызывать наряд.Это нереально.а они преподносят как законность.Бред.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 356
З нами з: 30.11.17
Подякував: 105 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Сибарит написав:Интересно было бы увидеть подобную табличку с вероятность заражения участников мордобоя в зависимости от наличия масок


В табличке есть один недостаток.Кто в теме, тот прекрасно знает, что на заразность ещё влияет время контакта.Поэтому время мордобоя точно так же будет влиять.И при краткосрочном исходе поединка последствия не наблюдались.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 356
З нами з: 30.11.17
Подякував: 105 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:28

  Luk_v написав:Кучинелли, где-то я уже это слышал (1789, 1917 и т.д.) На любую силу всегда найдется другая сила. Не боитесь пулю принять? Такое же попрание Закона, как и ваше.
По поводу выживания. Всегда есть нормальная альтернатива. Ну не ходите в толпу, закажите товар на дом.


Если речь о восстании Спартака, то смысл остался тем же , что и был.Одни люди пытаются убить других.А те в ответ, убивают первых.всё одно и то же.Почему я должен погибать от вашей заразы, я лучьше убью вас.В целом мой пост показал. как обделались нарушители.недавно наоборот. преследовали людей в масках. мол ду рачков.Теперь люди начинают понимать. что вы без маски представляете такую же угрозу как , например. с пистолетом в руке.разницы то нет от чего умереть.Соответственно будет ваш браток получать по башке теперь всё чаще. пока не обделается вовсе.и вместо маски тогда вашим будут повязки на морду накладывать :mrgreen:
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 356
З нами з: 30.11.17
Подякував: 105 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Особенно умиляет немецкая педантичность, маска должна закрывать и нос, это очень важно, а не как у нас - висит на губах

Так у нас то же самое. Те, кто ходит в маске неправильно, нарушают закон ровно на столько же денег, как те, кто ходит вообще без маски.

Например:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 липня 2020 р. N 641
10. На території України на період дії карантину забороняється:
1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2860
З нами з: 10.05.14
Подякував: 207 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:нарушают закон
  safonovstanislav написав:КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

Не находишь коллизии?

С правовой точки зрения закон нарушает как раз кабинет министров издавая постанову выходящую за рамки его полномочий: без введения введения ЧП он не может обязать гражданина носить маску - потому что не существует ни одного закона в котором сказано что может обязать. А самый главный закон (Конституция) говорит что органы власти действуют только в рамках своих полномочий. И не полшага дальше.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 06.08.19
Подякував: 290 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:26

  vitaliy_berdinskikh написав:
С правовой точки зрения закон нарушает как раз кабинет министров издавая постанову выходящую за рамки его полномочий: без введения введения ЧП он не может обязать гражданина носить маску - потому что не существует ни одного закона в котором сказано что может обязать. А самый главный закон (Конституция) говорит что органы власти действуют только в рамках своих полномочий. И не полшага дальше.

Суть моего сообщения в другом: носить маску неправильно = не носить маску совсем

А насчёт законности. Юридически, все эти постановления незаконны, и это очевидно любому здравомыслящему человеку. А, вот, фактически, откажут вам в обслуживании в магазине, даже не из-за маски, а из-за того, что у вас цвет глаз синий(например, начальник сказал продавать только людям с карими глазами) , и ничего вы с этим не сделаете, и никто не сделает. Полиция, в лучшем случае, просто не приедет, в худшем, могут просто пристрелить(адекватные люди туда просто не идут, так что можно ожидать любого развития событий)
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2860
З нами з: 10.05.14
Подякував: 207 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:29

  vitaliy_berdinskikh написав:
  safonovstanislav написав:нарушают закон
  safonovstanislav написав:КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

Не находишь коллизии?

С правовой точки зрения закон нарушает как раз кабинет министров издавая постанову выходящую за рамки его полномочий: без введения введения ЧП он не может обязать гражданина носить маску - потому что не существует ни одного закона в котором сказано что может обязать. А самый главный закон (Конституция) говорит что органы власти действуют только в рамках своих полномочий. И не полшага дальше.

В каком Законе Вам лично прямо запрещают ходить голым по улицам, а мне входить без предупреждения в мужской туалет? ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2513
З нами з: 04.03.15
Подякував: 66 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1708170917101711
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 718, 719, 720
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7192 1635099
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 19:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88963)
30.08.2020 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.