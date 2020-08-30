beee написав:Что это за студенты идеалисты здесь собрались? Насмотрелись американских фильмов с судами присяжных?
Тут по криминалу судишься 3 года, на адвокатов потрачено 3 тысячи баксов, судишься по возврату задатка за квартиру 2 года, потрачено 2куе, а они о каких то масках и правах.
Вам лет сколько? Вы хоть раз mentov вызывали? Вы знаете сколько их ждать нужно, хотя бы по краже крупной? Никто не то что дело не откроет, даже читать не будет такую ерунду. Это реалии нашей страны
у меня мелкая кража из номера на украинском море - заявление приняли - свидетелей опросили ! обыск соседей из соседнего номера провели , потом когда я дал прямую наводку с фото адресом и пропиской нашили о "оштрафовали " спустя более чем пол года , по сути я их работу сделал до конца и они же и заработали а так да вернули по мелочи