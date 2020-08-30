Бл...ин, какие всё законники стали! Неужели вам стало бы легче, если бы ввели ЧП? Со всеми вытекающими? К тому же:
Стаття 7. Строк дії надзвичайного стану
Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях.
У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, але не більш як на 30 діб.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text Все сроки уже прошли. Так что сейчас вы точно так же кричали бы об ограничении ваших прав и личных свобод (срать на окружающих). Неужели вас так напрягает необходимость надеть маску в общественных местах? Больше, вроде, никаких ограничений уже практически нет. Ну ещё ограничения на поездки. Но они, в основном, со стороны других государств. Будете подавать на них иски в международные суды? А, может, в Лигу сексуальных реформ?
До чего надоели крючкотворы!
P.s. Возможно, ошибаюсь, лень искать, но мне кажется, что некоторые из сегодняшних "законников" 3 месяца назад с пеной у рта обвиняли УПЦ МП в нарушении карантина на Пасху.
P.p.s. vitaliy_berdinskikh, проведите экспериментальную проверку - походите голым на улице и зайдите в женский туалет. Желательно не в каком-нибудь институте, а где-нибудь на базаре. О результатах расскажете. Особо ничем не рискуете - в тюрьму не посадят. Расцарапанное лицо во втором случае, думаю, не в счёт. Вы же в полицию обращаться не станете.
ЛАД написав:P.p.s. vitaliy_berdinskikh, проведите экспериментальную проверку - походите голым на улице и зайдите в женский туалет. Желательно не в каком-нибудь институте, а где-нибудь на базаре. О результатах расскажете. Особо ничем не рискуете - в тюрьму не посадят. Расцарапанное лицо во втором случае, думаю, не в счёт. Вы же в полицию обращаться не станете.
Ходить голым (заходя в туалеты или нет) - чревато. Европейский суд по правам человека постановил в деле CASE OF GOUGH v. THE UNITED KINGDOM
beee написав:Что это за студенты идеалисты здесь собрались? Насмотрелись американских фильмов с судами присяжных? Тут по криминалу судишься 3 года, на адвокатов потрачено 3 тысячи баксов, судишься по возврату задатка за квартиру 2 года, потрачено 2куе, а они о каких то масках и правах. Вам лет сколько? Вы хоть раз mentov вызывали? Вы знаете сколько их ждать нужно, хотя бы по краже крупной? Никто не то что дело не откроет, даже читать не будет такую ерунду. Это реалии нашей страны
у меня мелкая кража из номера на украинском море - заявление приняли - свидетелей опросили ! обыск соседей из соседнего номера провели , потом когда я дал прямую наводку с фото адресом и пропиской нашили о "оштрафовали " спустя более чем пол года , по сути я их работу сделал до конца и они же и заработали а так да вернули по мелочи
Они собственно по теме ветки, а вы оба непонятно зачем свое наболевшее сюда приплели