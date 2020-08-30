Додано: Нед 30 сер, 2020 23:52

Стаття 7. Строк дії надзвичайного стану



Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях.



У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, але не більш як на 30 діб.

Бл...ин, какие всё законники стали!Неужели вам стало бы легче, если бы ввели ЧП? Со всеми вытекающими?К тому же:Все сроки уже прошли. Так что сейчас вы точно так же кричали бы об ограничении ваших прав и личных свобод (срать на окружающих).Неужели вас так напрягает необходимость надеть маску в общественных местах? Больше, вроде, никаких ограничений уже практически нет.Ну ещё ограничения на поездки. Но они, в основном, со стороны других государств.Будете подавать на них иски в международные суды? А, может, в Лигу сексуальных реформ?До чего надоели крючкотворы!P.s. Возможно, ошибаюсь, лень искать, но мне кажется, что некоторые из сегодняшних "законников" 3 месяца назад с пеной у рта обвиняли УПЦ МП в нарушении карантина на Пасху.P.p.s., проведите экспериментальную проверку - походите голым на улице и зайдите в женский туалет. Желательно не в каком-нибудь институте, а где-нибудь на базаре. О результатах расскажете. Особо ничем не рискуете - в тюрьму не посадят. Расцарапанное лицо во втором случае, думаю, не в счёт.Вы же в полицию обращаться не станете.