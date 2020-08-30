Нормативная база предписывает охранять ваши права, когда вы начнете взывать к гендерной равности, заходя в туалет. Само название "мужской" есть нарушение ваших гендерных прав. )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 сер, 2020 23:49
Нормативная база предписывает охранять ваши права, когда вы начнете взывать к гендерной равности, заходя в туалет. Само название "мужской" есть нарушение ваших гендерных прав. )
Додано: Нед 30 сер, 2020 23:52
Бл...ин, какие всё законники стали!
Неужели вам стало бы легче, если бы ввели ЧП? Со всеми вытекающими?
К тому же:
Все сроки уже прошли. Так что сейчас вы точно так же кричали бы об ограничении ваших прав и личных свобод (срать на окружающих).
Неужели вас так напрягает необходимость надеть маску в общественных местах? Больше, вроде, никаких ограничений уже практически нет.
Ну ещё ограничения на поездки. Но они, в основном, со стороны других государств.
Будете подавать на них иски в международные суды? А, может, в Лигу сексуальных реформ?
До чего надоели крючкотворы!
P.s. Возможно, ошибаюсь, лень искать, но мне кажется, что некоторые из сегодняшних "законников" 3 месяца назад с пеной у рта обвиняли УПЦ МП в нарушении карантина на Пасху.
P.p.s. vitaliy_berdinskikh, проведите экспериментальную проверку - походите голым на улице и зайдите в женский туалет. Желательно не в каком-нибудь институте, а где-нибудь на базаре. О результатах расскажете. Особо ничем не рискуете - в тюрьму не посадят. Расцарапанное лицо во втором случае, думаю, не в счёт. Вы же в полицию обращаться не станете.
Додано: Пон 31 сер, 2020 00:36
Ходить голым (заходя в туалеты или нет) - чревато. Европейский суд по правам человека постановил в деле CASE OF GOUGH v. THE UNITED KINGDOM
что появление в голом виде противоречит правилам хорошего тона в любом современном демократическом обществе и может оскорбить других людей.
Додано: Пон 31 сер, 2020 07:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ты как из параллельной вселенной. Или как ватник который не видит захвата Крыма называя это "референдумом", но видит как украинские школьники жарят снегирей из ненависти ко всему русскому.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 31 сер, 2020 08:51, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 31 сер, 2020 08:22
Они собственно по теме ветки, а вы оба непонятно зачем свое наболевшее сюда приплели
Додано: Пон 31 сер, 2020 08:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 31 сер, 2020 08:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Конституції записано право людини на життя. Це найголовніше право людини. Карантин захищає це право людини, паралельно порушуючи інші конституційні права. Поки не буде вакцини чи ліків, так воно і буде. Як тільки з'явиться, у вільному продажу вакцина, карантин знімуть, бо право на життя буде захищенно. Я не юрист, але навіть мені очевидні такі речі.
Карантин знімуть не мітинги, а вакцина.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 31 сер, 2020 08:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тот харьковчанин который умер от инсульта потому что его сутки возили в скорой, а больницы футболили из-за короновируса - наверное думал бы иначе, но он уже не думает так как умер.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 31 сер, 2020 08:50
Из будней пандемии.
Украина за вчера + 2141 новый случай, это рекорд для выходных дней, когда часть системы отдыхает.
Индия установила рекорд новых зафиксированных случаев за сутки для отдельно взятой страны + 79 457. Помнится в марте месяце мы тут обсуждали, почему так мало болеют в Индии, то ли антисанитария на улицах, то ли грязные воды Ганга тренировали иммунитет, оказывается всё проще - всему своё время
Из положительного - потихоньку идёт на спад ситуация в двух из трёх лидерах - Бразилии и США.
Много писали в июле месяце про большое число случаев в Казахстане, за два месяца количество новых случаев уменьшилось больше чем в 10 раз, до уровня + 100 с небольшим. Ровно обратный процесс по сравнению с Украиной.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 31 сер, 2020 08:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Смотри сожгут на костре, как Джордано Бруно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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