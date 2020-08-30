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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1710171117121713>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 23:49

  stm написав:В каком Законе Вам лично прямо запрещают ходить голым по улицам, а мне входить без предупреждения в мужской туалет? ;)


Нормативная база предписывает охранять ваши права, когда вы начнете взывать к гендерной равности, заходя в туалет. Само название "мужской" есть нарушение ваших гендерных прав. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 23:52

Бл...ин, какие всё законники стали!
Неужели вам стало бы легче, если бы ввели ЧП? Со всеми вытекающими?
К тому же:
Стаття 7. Строк дії надзвичайного стану

Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях.

У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, але не більш як на 30 діб.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text
Все сроки уже прошли. Так что сейчас вы точно так же кричали бы об ограничении ваших прав и личных свобод (срать на окружающих).
Неужели вас так напрягает необходимость надеть маску в общественных местах? Больше, вроде, никаких ограничений уже практически нет.
Ну ещё ограничения на поездки. Но они, в основном, со стороны других государств.
Будете подавать на них иски в международные суды? А, может, в Лигу сексуальных реформ?

До чего надоели крючкотворы!

P.s. Возможно, ошибаюсь, лень искать, но мне кажется, что некоторые из сегодняшних "законников" 3 месяца назад с пеной у рта обвиняли УПЦ МП в нарушении карантина на Пасху.

P.p.s. vitaliy_berdinskikh, проведите экспериментальную проверку - походите голым на улице и зайдите в женский туалет. Желательно не в каком-нибудь институте, а где-нибудь на базаре. О результатах расскажете. Особо ничем не рискуете - в тюрьму не посадят. Расцарапанное лицо во втором случае, думаю, не в счёт. :) Вы же в полицию обращаться не станете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 00:36

  ЛАД написав:P.p.s. vitaliy_berdinskikh, проведите экспериментальную проверку - походите голым на улице и зайдите в женский туалет. Желательно не в каком-нибудь институте, а где-нибудь на базаре. О результатах расскажете. Особо ничем не рискуете - в тюрьму не посадят. Расцарапанное лицо во втором случае, думаю, не в счёт. :) Вы же в полицию обращаться не станете.


Ходить голым (заходя в туалеты или нет) - чревато. Европейский суд по правам человека постановил в деле CASE OF GOUGH v. THE UNITED KINGDOM

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-147623%22]}

что появление в голом виде противоречит правилам хорошего тона в любом современном демократическом обществе и может оскорбить других людей.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 07:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Неужели вас так напрягает необходимость надеть маску в общественных местах? Больше, вроде, никаких ограничений уже практически нет.

Ты как из параллельной вселенной. Или как ватник который не видит захвата Крыма называя это "референдумом", но видит как украинские школьники жарят снегирей из ненависти ко всему русскому.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 31 сер, 2020 08:51, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:22

  yama написав:
  beee написав:Что это за студенты идеалисты здесь собрались? Насмотрелись американских фильмов с судами присяжных?
Тут по криминалу судишься 3 года, на адвокатов потрачено 3 тысячи баксов, судишься по возврату задатка за квартиру 2 года, потрачено 2куе, а они о каких то масках и правах.
Вам лет сколько? Вы хоть раз mentov вызывали? Вы знаете сколько их ждать нужно, хотя бы по краже крупной? Никто не то что дело не откроет, даже читать не будет такую ерунду. Это реалии нашей страны

у меня мелкая кража из номера на украинском море - заявление приняли - свидетелей опросили ! обыск соседей из соседнего номера провели , потом когда я дал прямую наводку с фото адресом и пропиской нашили о "оштрафовали " спустя более чем пол года , по сути я их работу сделал до конца и они же и заработали :) а так да вернули по мелочи :mrgreen:


Они собственно по теме ветки, а вы оба непонятно зачем свое наболевшее сюда приплели
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення

Вы сами то верите, что маска поможет?
Наоборот в ней накапливаются микробы и их надо менять как минимум каждые 2 часа, но никак не носить одну месяцами :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Конституції записано право людини на життя. Це найголовніше право людини. Карантин захищає це право людини, паралельно порушуючи інші конституційні права. Поки не буде вакцини чи ліків, так воно і буде. Як тільки з'явиться, у вільному продажу вакцина, карантин знімуть, бо право на життя буде захищенно. Я не юрист, але навіть мені очевидні такі речі.
Карантин знімуть не мітинги, а вакцина.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Карантин захищає це право людини

Тот харьковчанин который умер от инсульта потому что его сутки возили в скорой, а больницы футболили из-за короновируса - наверное думал бы иначе, но он уже не думает так как умер.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:50

Из будней пандемии.

Украина за вчера + 2141 новый случай, это рекорд для выходных дней, когда часть системы отдыхает.
Индия установила рекорд новых зафиксированных случаев за сутки для отдельно взятой страны + 79 457. Помнится в марте месяце мы тут обсуждали, почему так мало болеют в Индии, то ли антисанитария на улицах, то ли грязные воды Ганга тренировали иммунитет, оказывается всё проще - всему своё время :mrgreen:

Из положительного - потихоньку идёт на спад ситуация в двух из трёх лидерах - Бразилии и США.
Много писали в июле месяце про большое число случаев в Казахстане, за два месяца количество новых случаев уменьшилось больше чем в 10 раз, до уровня + 100 с небольшим. Ровно обратный процесс по сравнению с Украиной.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lion+ написав:Наоборот в ней накапливаются микробы и их надо менять как минимум каждые 2 часа, но никак не носить одну месяцами

Смотри сожгут на костре, как Джордано Бруно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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