Лікарі теж мають право на життя, вони хворіють набагато частіше, за пацієнтів. Глибина карантинних обмежень, якраз, орієнтується на пропускну спроможність медичної системи, в ідеалі.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:02
Лікарі теж мають право на життя, вони хворіють набагато частіше, за пацієнтів. Глибина карантинних обмежень, якраз, орієнтується на пропускну спроможність медичної системи, в ідеалі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:04
Вероятно это те самые микробы, которые не попали в лёгкие )))
Или лучший вариант был бы, если бы микробы накопились в лёгких и там размножились )))
Кстати, нам тут важны вирусы, а не микробы, а вирусы точно на маске не размножаются.
Хотя маску действительно надо менять, это верно. Но надо понимать, что два часа подряд сейчас почти никто маску не носит, максимум забежал в магазин купить, на Новую Почту, может в транспорте. Может кроме кассиров и небольшого количества профессий.
Так что даже если использовать этот критерий - два часа - то большинству маски хватит минимум на несколько дней.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:04
Маска поможет. Для хирургической маски - прежде всего окрущающим, и в меньше степени - носителю. И это думают ученые, которые проводили соответствующие эксперименты. И, о неожиданность, маски нужно менять - для себя, не для окружающих. Раз в 2 часа, или раз в 8 часов - это зависит от типа маски. Почему-то факт того, что ее нужно менять в принципе, вызывает просто негодование. Странно, что невозможность использования презервативов больше чем 1 раз, не вызывает негодования. И в среднем это в разы и разы меньше 2 часов.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:38
Значит так, парни, больницы Киева второй очереди оказались по факту слабо готовы к приему пациентов.
Медикаменты и защита вроде бы как есть, хотя и не надолго. Самое главное, в ковидных отделениях не хватает персонала. Мало врачей, с медсестрами и санитарками вообще катастрофа. Кислородные станции наших больниц не рассчитаны на такой поток кислородозависимых пациентов, несмотря на то что кислородные магистрали весной переложили. Например, если 10-15 больных получают полный поток, то на 20-30 больных поток вроде бы и есть, но значительно слабее, а это для таких состояний критично.
Чем опасна нехватка кислорода именно для коронавирусных пневмоний? Их еще называют в медицине "счастливые пневмонии": если обычные ХОБЛы на определенном этапе нехватки кислорода начинают вести себя неадекватно и с судорогами, то ковидные больные до самого последнего момента выглядят как ни в чем не бывало, пока не входят в пике. Просмотреть такого медперсоналу, особенно при дикой загрузке, - легче легкого.
Зараз переглядають цей форум: antey1969 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|