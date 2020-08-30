Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1710171117121713 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Пон 31 сер, 2020 09:02 vitaliy_berdinskikh написав: lapay написав: Карантин захищає це право людини Карантин захищає це право людини

Тот харьковчанин который умер от инсульта потому что его сутки возили в скорой, а больницы футболили из-за короновируса - наверное думал бы иначе, но он уже не думает так как умер. Тот харьковчанин который умер от инсульта потому что его сутки возили в скорой, а больницы футболили из-за короновируса - наверное думал бы иначе, но он уже не думает так как умер.

Лікарі теж мають право на життя, вони хворіють набагато частіше, за пацієнтів. Глибина карантинних обмежень, якраз, орієнтується на пропускну спроможність медичної системи, в ідеалі. Лікарі теж мають право на життя, вони хворіють набагато частіше, за пацієнтів. Глибина карантинних обмежень, якраз, орієнтується на пропускну спроможність медичної системи, в ідеалі. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10656 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1258 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 09:04 Lion+ написав: Наоборот в ней накапливаются микробы Наоборот в ней накапливаются микробы



Вероятно это те самые микробы, которые не попали в лёгкие )))

Или лучший вариант был бы, если бы микробы накопились в лёгких и там размножились )))



Кстати, нам тут важны вирусы, а не микробы, а вирусы точно на маске не размножаются.



Хотя маску действительно надо менять, это верно. Но надо понимать, что два часа подряд сейчас почти никто маску не носит, максимум забежал в магазин купить, на Новую Почту, может в транспорте. Может кроме кассиров и небольшого количества профессий.

Так что даже если использовать этот критерий - два часа - то большинству маски хватит минимум на несколько дней. Вероятно это те самые микробы, которые не попали в лёгкие )))Или лучший вариант был бы, если бы микробы накопились в лёгких и там размножились )))Кстати, нам тут важны вирусы, а не микробы, а вирусы точно на маске не размножаются.Хотя маску действительно надо менять, это верно. Но надо понимать, что два часа подряд сейчас почти никто маску не носит, максимум забежал в магазин купить, на Новую Почту, может в транспорте. Может кроме кассиров и небольшого количества профессий.Так что даже если использовать этот критерий - два часа - то большинству маски хватит минимум на несколько дней. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18198 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4381 раз. Подякували: 7077 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 09:04 Lion+ написав: Вы сами то верите, что маска поможет?

Наоборот в ней накапливаются микробы и их надо менять как минимум каждые 2 часа, но никак не носить одну месяцами Вы сами то верите, что маска поможет?Наоборот в ней накапливаются микробы и их надо менять как минимум каждые 2 часа, но никак не носить одну месяцами



Маска поможет. Для хирургической маски - прежде всего окрущающим, и в меньше степени - носителю. И это думают ученые, которые проводили соответствующие эксперименты. И, о неожиданность, маски нужно менять - для себя, не для окружающих. Раз в 2 часа, или раз в 8 часов - это зависит от типа маски. Почему-то факт того, что ее нужно менять в принципе, вызывает просто негодование. Странно, что невозможность использования презервативов больше чем 1 раз, не вызывает негодования. И в среднем это в разы и разы меньше 2 часов. Маска поможет. Для хирургической маски - прежде всего окрущающим, и в меньше степени - носителю. И это думают ученые, которые проводили соответствующие эксперименты. И, о неожиданность, маски нужно менять - для себя, не для окружающих. Раз в 2 часа, или раз в 8 часов - это зависит от типа маски. Почему-то факт того, что ее нужно менять в принципе, вызывает просто негодование. Странно, что невозможность использования презервативов больше чем 1 раз, не вызывает негодования. И в среднем это в разы и разы меньше 2 часов. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3384 З нами з: 14.03.06 Подякував: 214 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 09:38 Значит так, парни, больницы Киева второй очереди оказались по факту слабо готовы к приему пациентов.

Медикаменты и защита вроде бы как есть, хотя и не надолго. Самое главное, в ковидных отделениях не хватает персонала. Мало врачей, с медсестрами и санитарками вообще катастрофа. Кислородные станции наших больниц не рассчитаны на такой поток кислородозависимых пациентов, несмотря на то что кислородные магистрали весной переложили. Например, если 10-15 больных получают полный поток, то на 20-30 больных поток вроде бы и есть, но значительно слабее, а это для таких состояний критично.

Чем опасна нехватка кислорода именно для коронавирусных пневмоний? Их еще называют в медицине "счастливые пневмонии": если обычные ХОБЛы на определенном этапе нехватки кислорода начинают вести себя неадекватно и с судорогами, то ковидные больные до самого последнего момента выглядят как ни в чем не бывало, пока не входят в пике. Просмотреть такого медперсоналу, особенно при дикой загрузке, - легче легкого. antey1969 1

Повідомлень: 9794 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1136 раз. Подякували: 2621 раз. Профіль 2 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1710171117121713 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7192 1635387

ЛОБ П'ят 28 сер, 2020 19:13