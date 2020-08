Додано: Пон 31 сер, 2020 09:04

Lion+ написав: Вы сами то верите, что маска поможет?

Маска поможет. Для хирургической маски - прежде всего окрущающим, и в меньше степени - носителю. И это думают ученые, которые проводили соответствующие эксперименты. И, о неожиданность, маски нужно менять - для себя, не для окружающих. Раз в 2 часа, или раз в 8 часов - это зависит от типа маски. Почему-то факт того, что ее нужно менять в принципе, вызывает просто негодование. Странно, что невозможность использования презервативов больше чем 1 раз, не вызывает негодования. И в среднем это в разы и разы меньше 2 часов. Маска поможет. Для хирургической маски - прежде всего окрущающим, и в меньше степени - носителю. И это думают ученые, которые проводили соответствующие эксперименты. И, о неожиданность, маски нужно менять - для себя, не для окружающих. Раз в 2 часа, или раз в 8 часов - это зависит от типа маски. Почему-то факт того, что ее нужно менять в принципе, вызывает просто негодование. Странно, что невозможность использования презервативов больше чем 1 раз, не вызывает негодования. И в среднем это в разы и разы меньше 2 часов.

