Додано: Пон 31 сер, 2020 09:38

Значит так, парни, больницы Киева второй очереди оказались по факту слабо готовы к приему пациентов.

Медикаменты и защита вроде бы как есть, хотя и не надолго. Самое главное, в ковидных отделениях не хватает персонала. Мало врачей, с медсестрами и санитарками вообще катастрофа. Кислородные станции наших больниц не рассчитаны на такой поток кислородозависимых пациентов, несмотря на то что кислородные магистрали весной переложили. Например, если 10-15 больных получают полный поток, то на 20-30 больных поток вроде бы и есть, но значительно слабее, а это для таких состояний критично.

Чем опасна нехватка кислорода именно для коронавирусных пневмоний? Их еще называют в медицине "счастливые пневмонии": если обычные ХОБЛы на определенном этапе нехватки кислорода начинают вести себя неадекватно и с судорогами, то ковидные больные до самого последнего момента выглядят как ни в чем не бывало, пока не входят в пике. Просмотреть такого медперсоналу, особенно при дикой загрузке, - легче легкого.