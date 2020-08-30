Лікарі теж мають право на життя, вони хворіють набагато частіше, за пацієнтів. Глибина карантинних обмежень, якраз, орієнтується на пропускну спроможність медичної системи, в ідеалі.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 09:02
Лікарі теж мають право на життя, вони хворіють набагато частіше, за пацієнтів. Глибина карантинних обмежень, якраз, орієнтується на пропускну спроможність медичної системи, в ідеалі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:04
Вероятно это те самые микробы, которые не попали в лёгкие )))
Или лучший вариант был бы, если бы микробы накопились в лёгких и там размножились )))
Кстати, нам тут важны вирусы, а не микробы, а вирусы точно на маске не размножаются.
Хотя маску действительно надо менять, это верно. Но надо понимать, что два часа подряд сейчас почти никто маску не носит, максимум забежал в магазин купить, на Новую Почту, может в транспорте. Может кроме кассиров и небольшого количества профессий.
Так что даже если использовать этот критерий - два часа - то большинству маски хватит минимум на несколько дней.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:04
Маска поможет. Для хирургической маски - прежде всего окрущающим, и в меньше степени - носителю. И это думают ученые, которые проводили соответствующие эксперименты. И, о неожиданность, маски нужно менять - для себя, не для окружающих. Раз в 2 часа, или раз в 8 часов - это зависит от типа маски. Почему-то факт того, что ее нужно менять в принципе, вызывает просто негодование. Странно, что невозможность использования презервативов больше чем 1 раз, не вызывает негодования. И в среднем это в разы и разы меньше 2 часов.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:38
Значит так, парни, больницы Киева второй очереди оказались по факту слабо готовы к приему пациентов.
Медикаменты и защита вроде бы как есть, хотя и не надолго. Самое главное, в ковидных отделениях не хватает персонала. Мало врачей, с медсестрами и санитарками вообще катастрофа. Кислородные станции наших больниц не рассчитаны на такой поток кислородозависимых пациентов, несмотря на то что кислородные магистрали весной переложили. Например, если 10-15 больных получают полный поток, то на 20-30 больных поток вроде бы и есть, но значительно слабее, а это для таких состояний критично.
Чем опасна нехватка кислорода именно для коронавирусных пневмоний? Их еще называют в медицине "счастливые пневмонии": если обычные ХОБЛы на определенном этапе нехватки кислорода начинают вести себя неадекватно и с судорогами, то ковидные больные до самого последнего момента выглядят как ни в чем не бывало, пока не входят в пике. Просмотреть такого медперсоналу, особенно при дикой загрузке, - легче легкого.
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:30
Ви сплутали статті Конституції України.
У статті 27 Конституції України встановлено таке:
"Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обовязок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань".
Тобто, право на життя повязано із захистом його від протиправних фізичних посягань - вбивств, катувань, тортур, побоїв, ушкоджень тощо. До речі, деякі тут саме до цього протиправно закликають, а ви мовчите.
Карантин і вакцини жодного відношення до права на життя не мають.
Аналогічно визначено право на життя й у статті 2 Конвенції:
1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.
2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили:
a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства;
b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою;
c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання.
Ваша думка фактично стосується права на здоров'я (стаття 49 Конституції України), яке забезпечується, перш за все, державним фінансуванням соціально-економічних, медико-санитарних і оздоровчо-профілактичних програм , якого немає, а не карантинами і масками.
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Конституционный суд Германии запретил противникам карантина разбивать лагерь в Берлине.
Источник: DW
Детали: Соответствующее решение ранее принял высший админсуд федеральных земель Берлин и Бранденбург.
Установку лагеря судьи расценили как прямую угрозу общественной безопасности из-за несоблюдения норм по противодействию коронавируса.
Протестующие хотели разбить лагерь с 30 августа по 14 сентября.
Судьи конституционного суда также не считают, что указанное решение нарушает право на свободу собраний. В условиях пандемии такое ограничение направлено на защиту граждан
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:41
1. Мы с Вами свиней не пасли.
2. Ваш ответ не понял. Слишком большая глубина мысли.
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:50
Откуда следует подчеркнутое?
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Подтверждаю: я с твоим участием точно ничего не делал, кроме дискуссий на форуме.
Откровенно хамить в ответ на вполне приемлемую форму обращения - это да, показатель "культурки".
Надо быть или человеком с очень плохой памятью или просто очень нечестным человеком чтобы забыть остановку практически всего транспорта, запрет посещения парков, 10 полицейских ловящих пловца. И это только самые яркие и запоминающиеся проблемы вызванные карантином.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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