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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1711171217131714>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  lapay написав:Карантин захищає це право людини

Тот харьковчанин который умер от инсульта потому что его сутки возили в скорой, а больницы футболили из-за короновируса - наверное думал бы иначе, но он уже не думает так как умер.

Лікарі теж мають право на життя, вони хворіють набагато частіше, за пацієнтів. Глибина карантинних обмежень, якраз, орієнтується на пропускну спроможність медичної системи, в ідеалі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:04

  Lion+ написав:Наоборот в ней накапливаются микробы


Вероятно это те самые микробы, которые не попали в лёгкие )))
Или лучший вариант был бы, если бы микробы накопились в лёгких и там размножились )))

Кстати, нам тут важны вирусы, а не микробы, а вирусы точно на маске не размножаются.

Хотя маску действительно надо менять, это верно. Но надо понимать, что два часа подряд сейчас почти никто маску не носит, максимум забежал в магазин купить, на Новую Почту, может в транспорте. Может кроме кассиров и небольшого количества профессий.
Так что даже если использовать этот критерий - два часа - то большинству маски хватит минимум на несколько дней.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:04

  Lion+ написав:Вы сами то верите, что маска поможет?
Наоборот в ней накапливаются микробы и их надо менять как минимум каждые 2 часа, но никак не носить одну месяцами :idea:


Маска поможет. Для хирургической маски - прежде всего окрущающим, и в меньше степени - носителю. И это думают ученые, которые проводили соответствующие эксперименты. И, о неожиданность, маски нужно менять - для себя, не для окружающих. Раз в 2 часа, или раз в 8 часов - это зависит от типа маски. Почему-то факт того, что ее нужно менять в принципе, вызывает просто негодование. Странно, что невозможность использования презервативов больше чем 1 раз, не вызывает негодования. И в среднем это в разы и разы меньше 2 часов.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:38

Значит так, парни, больницы Киева второй очереди оказались по факту слабо готовы к приему пациентов.
Медикаменты и защита вроде бы как есть, хотя и не надолго. Самое главное, в ковидных отделениях не хватает персонала. Мало врачей, с медсестрами и санитарками вообще катастрофа. Кислородные станции наших больниц не рассчитаны на такой поток кислородозависимых пациентов, несмотря на то что кислородные магистрали весной переложили. Например, если 10-15 больных получают полный поток, то на 20-30 больных поток вроде бы и есть, но значительно слабее, а это для таких состояний критично.
Чем опасна нехватка кислорода именно для коронавирусных пневмоний? Их еще называют в медицине "счастливые пневмонии": если обычные ХОБЛы на определенном этапе нехватки кислорода начинают вести себя неадекватно и с судорогами, то ковидные больные до самого последнего момента выглядят как ни в чем не бывало, пока не входят в пике. Просмотреть такого медперсоналу, особенно при дикой загрузке, - легче легкого.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:30

  lapay написав:В Конституції записано право людини на життя. Це найголовніше право людини. Карантин захищає це право людини, паралельно порушуючи інші конституційні права. Поки не буде вакцини чи ліків, так воно і буде. Як тільки з'явиться, у вільному продажу вакцина, карантин знімуть, бо право на життя буде захищенно. Я не юрист, але навіть мені очевидні такі речі.
Карантин знімуть не мітинги, а вакцина.

Ви сплутали статті Конституції України.

У статті 27 Конституції України встановлено таке:
"Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обовязок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань".

Тобто, право на життя повязано із захистом його від протиправних фізичних посягань - вбивств, катувань, тортур, побоїв, ушкоджень тощо. До речі, деякі тут саме до цього протиправно закликають, а ви мовчите.
Карантин і вакцини жодного відношення до права на життя не мають.

Аналогічно визначено право на життя й у статті 2 Конвенції:
1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.
2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили:
a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства;
b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою;
c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання.

Ваша думка фактично стосується права на здоров'я (стаття 49 Конституції України), яке забезпечується, перш за все, державним фінансуванням соціально-економічних, медико-санитарних і оздоровчо-профілактичних програм , якого немає, а не карантинами і масками.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Конституционный суд Германии запретил противникам карантина разбивать лагерь в Берлине.

Источник: DW

Детали: Соответствующее решение ранее принял высший админсуд федеральных земель Берлин и Бранденбург.

Установку лагеря судьи расценили как прямую угрозу общественной безопасности из-за несоблюдения норм по противодействию коронавируса.

Протестующие хотели разбить лагерь с 30 августа по 14 сентября.

Судьи конституционного суда также не считают, что указанное решение нарушает право на свободу собраний. В условиях пандемии такое ограничение направлено на защиту граждан
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:41

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:Неужели вас так напрягает необходимость надеть маску в общественных местах? Больше, вроде, никаких ограничений уже практически нет.

Ты как из параллельной вселенной. Или как ватник который не видит захвата Крыма называя это "референдумом", но видит как украинские школьники жарят снегирей из ненависти ко всему русскому.

1. Мы с Вами свиней не пасли.
2. Ваш ответ не понял. Слишком большая глубина мысли.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:50

  Igneus написав:....
Ваша думка фактично стосується права на здоров'я (стаття 49 Конституції України), яке забезпечується, перш за все, державним фінансуванням соціально-економічних, медико-санитарних і оздоровчо-профілактичних програм , якого немає, а не карантинами і масками.

Откуда следует подчеркнутое?
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Лікарі теж мають право на життя

За счёт жизни пациента? Да это просто шедевр! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:1. Мы с Вами свиней не пасли.

Подтверждаю: я с твоим участием точно ничего не делал, кроме дискуссий на форуме.

Откровенно хамить в ответ на вполне приемлемую форму обращения - это да, показатель "культурки".
  ЛАД написав:2. Ваш ответ не понял. Слишком большая глубина мысли.

Надо быть или человеком с очень плохой памятью или просто очень нечестным человеком чтобы забыть остановку практически всего транспорта, запрет посещения парков, 10 полицейских ловящих пловца. И это только самые яркие и запоминающиеся проблемы вызванные карантином.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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