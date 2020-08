Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1711171217131714 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Пон 31 сер, 2020 11:02 ЛАД написав: Igneus написав: ....

Ваша думка фактично стосується права на здоров'я (стаття 49 Конституції України), яке забезпечується, перш за все, державним фінансуванням соціально-економічних, медико-санитарних і оздоровчо-профілактичних програм , якого немає, а не карантинами і масками. ....Ваша думка фактично стосується(стаття 49 Конституції України), яке забезпечується, перш за все,, якого немає, а

Откуда следует подчеркнутое? Откуда следует подчеркнутое?

Из закона о защите населения от инфекционных заболеваний https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text Из закона о защите населения от инфекционных заболеваний

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift

Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 1150 З нами з: 06.08.19 Подякував: 291 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 11:07 ЛАД написав: Igneus написав: ....

Ваша думка фактично стосується права на здоров'я (стаття 49 Конституції України), яке забезпечується, перш за все , державним фінансуванням соціально-економічних, медико-санитарних і оздоровчо-профілактичних програм , якого немає, а не карантинами і масками. ....Ваша думка фактично стосується(стаття 49 Конституції України), яке забезпечується,, якого немає, а

Откуда следует подчеркнутое? Откуда следует подчеркнутое?

Зі статті 49 Конституції України:



"Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя. "



Послідовність дій держави бачите:

1) спочатку державне фінансування особливо соціально-економічних програм, які запобігають захворюванням людини

2) потім створення та утримання закладів охорони здоров'я

3) лише наприкінці санітарно-епідемічне благополуччя. Зі статті 49 Конституції України:"Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадянУ державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надаєтьсяіснуюча мережа таких закладів. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту,Послідовність дій держави бачите:1) спочатку державне фінансування особливо, які запобігають захворюванням людини2) потім створення та утримання закладів охорони здоров'я3) лише наприкінці санітарно-епідемічне благополуччя. Igneus Повідомлень: 698 З нами з: 29.08.18 Подякував: 273 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 11:14 vitaliy_berdinskikh написав: ЛАД написав: 1. Мы с Вами свиней не пасли. 1. Мы с Вами свиней не пасли.

Подтверждаю: я с твоим участием точно ничего не делал, кроме дискуссий на форуме.



Откровенно хамить в ответ на вполне приемлемую форму обращения - это да, показатель "культурки". ЛАД написав: 2. Ваш ответ не понял. Слишком большая глубина мысли. 2. Ваш ответ не понял. Слишком большая глубина мысли.

Надо быть или человеком с очень плохой памятью или просто очень нечестным человеком чтобы забыть остановку практически всего транспорта, запрет посещения парков, 10 полицейских ловящих пловца. И это только самые яркие и запоминающиеся проблемы вызванные карантином. Подтверждаю: я с твоим участием точно ничего не делал, кроме дискуссий на форуме.Откровенно хамить в ответ на вполне приемлемую форму обращения - это да, показатель "культурки".Надо быть или человеком с очень плохой памятью или просто очень нечестным человеком чтобы забыть остановку практически всего транспорта, запрет посещения парков, 10 полицейских ловящих пловца. И это только самые яркие и запоминающиеся проблемы вызванные карантином.

Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все. Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все. airmax78 Повідомлень: 35926 З нами з: 25.10.12 Подякував: 882 раз. Подякували: 4242 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 11:32 airmax78 написав: Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все. Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все.



Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой.

В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются.

Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников.

Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых. Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой.В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются.Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников.Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18200 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4381 раз. Подякували: 7077 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 11:35 airmax78 написав: Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все. Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все.

И запуск обучения в школе с завтрашнего числа при том что в марте школы закрыли ещё до остановки транспорта тоже как-то странно выглядит: или тогда очень сильно перебдели или сейчас наплевательски относятся к жизням детей (тут выше был аргумент что карантин это защита жизни) делая их по сути подопытными кроликами в эксперименте "а можно ли ещё больше ослабить карантин". И запуск обучения в школе с завтрашнего числа при том что в марте школы закрыли ещё до остановки транспорта тоже как-то странно выглядит: или тогда очень сильно перебдели или сейчас наплевательски относятся к жизням детей (тут выше был аргумент что карантин это защита жизни) делая их по сути подопытными кроликами в эксперименте "а можно ли ещё больше ослабить карантин".

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift

Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 1150 З нами з: 06.08.19 Подякував: 291 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1711171217131714 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням vitaliy_berdinskikh, Вкладчик1234,

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: antey1969 ЛОБ і 2 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 718 , 719 , 720

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7192 1635443

ЛОБ П'ят 28 сер, 2020 19:13