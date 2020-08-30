ЛАД написав:
Откуда следует подчеркнутое?
Из закона о защите населения от инфекционных заболеваний
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:02
Из закона о защите населения от инфекционных заболеваний
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:07
Зі статті 49 Конституції України:
"Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя. "
Послідовність дій держави бачите:
1) спочатку державне фінансування особливо соціально-економічних програм, які запобігають захворюванням людини
2) потім створення та утримання закладів охорони здоров'я
3) лише наприкінці санітарно-епідемічне благополуччя.
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:14
Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все.
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:32
Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой.
В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются.
Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников.
Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:35
И запуск обучения в школе с завтрашнего числа при том что в марте школы закрыли ещё до остановки транспорта тоже как-то странно выглядит: или тогда очень сильно перебдели или сейчас наплевательски относятся к жизням детей (тут выше был аргумент что карантин это защита жизни) делая их по сути подопытными кроликами в эксперименте "а можно ли ещё больше ослабить карантин".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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