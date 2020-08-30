Igneus написав:.... Ваша думка фактично стосується права на здоров'я (стаття 49 Конституції України), яке забезпечується, перш за все, державним фінансуванням соціально-економічних, медико-санитарних і оздоровчо-профілактичних програм , якого немає, а не карантинами і масками.
Igneus написав:.... Ваша думка фактично стосується права на здоров'я (стаття 49 Конституції України), яке забезпечується, перш за все, державним фінансуванням соціально-економічних, медико-санитарних і оздоровчо-профілактичних програм , якого немає, а не карантинами і масками.
Откуда следует подчеркнутое?
Зі статті 49 Конституції України:
"Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя. "
Послідовність дій держави бачите: 1) спочатку державне фінансування особливо соціально-економічних програм, які запобігають захворюванням людини 2) потім створення та утримання закладів охорони здоров'я 3) лише наприкінці санітарно-епідемічне благополуччя.
Подтверждаю: я с твоим участием точно ничего не делал, кроме дискуссий на форуме.
Откровенно хамить в ответ на вполне приемлемую форму обращения - это да, показатель "культурки".
ЛАД написав:2. Ваш ответ не понял. Слишком большая глубина мысли.
Надо быть или человеком с очень плохой памятью или просто очень нечестным человеком чтобы забыть остановку практически всего транспорта, запрет посещения парков, 10 полицейских ловящих пловца. И это только самые яркие и запоминающиеся проблемы вызванные карантином.
Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все.
airmax78 написав:Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все.
Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой. В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются. Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников. Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых.
airmax78 написав:Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все.
И запуск обучения в школе с завтрашнего числа при том что в марте школы закрыли ещё до остановки транспорта тоже как-то странно выглядит: или тогда очень сильно перебдели или сейчас наплевательски относятся к жизням детей (тут выше был аргумент что карантин это защита жизни) делая их по сути подопытными кроликами в эксперименте "а можно ли ещё больше ослабить карантин".
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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airmax78 написав:Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все.
Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой. В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются. Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников. Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых.
Не надейтесь. По этому пути уже не пойдут ни при каких обстоятельствах - власть слишком слаба. Да и медики тогда ездили на такси вскладчину или на попутках в полупустые больницы, сцепив зубы. А в битком забитые ковидом половина даже ездить не станет(по пол-ЗП народ прокатывал весной), положат на стол заявление(сестры и санитарки гарантированно) или сошлются на симптомы(пока протестируются, пока результаты придут - пол-месяца дома сиди и плюй в потолок).
Lion+ написав:Наоборот в ней накапливаются микробы
Вероятно это те самые микробы, которые не попали в лёгкие ))) Или лучший вариант был бы, если бы микробы накопились в лёгких и там размножились )))
Кстати, нам тут важны вирусы, а не микробы, а вирусы точно на маске не размножаются.
Хотя маску действительно надо менять, это верно. Но надо понимать, что два часа подряд сейчас почти никто маску не носит, максимум забежал в магазин купить, на Новую Почту, может в транспорте. Может кроме кассиров и небольшого количества профессий. Так что даже если использовать этот критерий - два часа - то большинству маски хватит минимум на несколько дней.
Так эти микробы попадают или не попадают в легкие в течении суток/недели/месяца, а так тот же человек , который носит ту же маску накапливает их в течении тех же суток/недели/месяца и дышит ими постоянно со все большей концентрацией
Подтверждаю: я с твоим участием точно ничего не делал, кроме дискуссий на форуме.
Откровенно хамить в ответ на вполне приемлемую форму обращения - это да, показатель "культурки".
Кем и где приемлемую? В английском языке нет двух форм второго лица, но, скорее, за счёт отсутствия обращения на "ты". В условиях нашей "культурки" это перевели как отсутствие "Вы". В результате требование обращения на "Вы" некоторыми "особо культурными" воспринимается как "откровенное хамство".
ЛАД написав:2. Ваш ответ не понял. Слишком большая глубина мысли.
Надо быть или человеком с очень плохой памятью или просто очень нечестным человеком чтобы забыть остановку практически всего транспорта, запрет посещения парков, 10 полицейских ловящих пловца. И это только самые яркие и запоминающиеся проблемы вызванные карантином.
Научитесь внимательно читать. У меня было написано:
Неужели вас так напрягает необходимость надеть маску в общественных местах? Больше, вроде, никаких ограничений уже практически нет. Ну ещё ограничения на поездки.
Слово "уже" подразумевает сегодняшний день, а не Ваши воспоминания 4-месячной давности.
vitaliy_berdinskikh,Igneus Читайте выше мой пост о "законниках".
Igneus написав:..... Послідовність дій держави бачите: 1) спочатку державне фінансування особливо соціально-економічних програм, які запобігають захворюванням людини 2) потім створення та утримання закладів охорони здоров'я 3) лише наприкінці санітарно-епідемічне благополуччя.
1. Так всё же карантин является мерой защиты здоровья и жизни граждан? 2. "Послідовність дій держави" не обязательно должна во всех случаях совпадать с последовательностью перечисления этих мер в законе. При эпидемии холеры или кори, например, сначала вводят карантин.
К вопросу о школах. 1. Наши знания о ковиде и сегодня далеки от полноты. Сейчас, вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали. 2. Потери от отсутствия образования больше, чем потери от возможных заболеваний. Уровень сегодняшнего образования и так оставляет желать лучшего и, надеюсь, никто не будет доказывать, что так называемое "дистанционное" обучение повышает этот уровень. 2,5 месяца обучения уже потеряли. Продолжим?