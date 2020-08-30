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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1712171317141715>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:02

  ЛАД написав:
  Igneus написав:....
Ваша думка фактично стосується права на здоров'я (стаття 49 Конституції України), яке забезпечується, перш за все, державним фінансуванням соціально-економічних, медико-санитарних і оздоровчо-профілактичних програм , якого немає, а не карантинами і масками.

Откуда следует подчеркнутое?

Из закона о защите населения от инфекционных заболеваний https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:07

  ЛАД написав:
  Igneus написав:....
Ваша думка фактично стосується права на здоров'я (стаття 49 Конституції України), яке забезпечується, перш за все, державним фінансуванням соціально-економічних, медико-санитарних і оздоровчо-профілактичних програм , якого немає, а не карантинами і масками.

Откуда следует подчеркнутое?

Зі статті 49 Конституції України:

"Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя. "

Послідовність дій держави бачите:
1) спочатку державне фінансування особливо соціально-економічних програм, які запобігають захворюванням людини
2) потім створення та утримання закладів охорони здоров'я
3) лише наприкінці санітарно-епідемічне благополуччя.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:1. Мы с Вами свиней не пасли.

Подтверждаю: я с твоим участием точно ничего не делал, кроме дискуссий на форуме.

Откровенно хамить в ответ на вполне приемлемую форму обращения - это да, показатель "культурки".
  ЛАД написав:2. Ваш ответ не понял. Слишком большая глубина мысли.

Надо быть или человеком с очень плохой памятью или просто очень нечестным человеком чтобы забыть остановку практически всего транспорта, запрет посещения парков, 10 полицейских ловящих пловца. И это только самые яркие и запоминающиеся проблемы вызванные карантином.

Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:32

  airmax78 написав:Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все.


Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой.
В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются.
Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников.
Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:35

  airmax78 написав:Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все.

И запуск обучения в школе с завтрашнего числа при том что в марте школы закрыли ещё до остановки транспорта тоже как-то странно выглядит: или тогда очень сильно перебдели или сейчас наплевательски относятся к жизням детей (тут выше был аргумент что карантин это защита жизни) делая их по сути подопытными кроликами в эксперименте "а можно ли ещё больше ослабить карантин".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:46

  freeze написав:
  airmax78 написав:Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все.


Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой.
В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются.
Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников.
Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых. :mrgreen:

Не надейтесь.
По этому пути уже не пойдут ни при каких обстоятельствах - власть слишком слаба. Да и медики тогда ездили на такси вскладчину или на попутках в полупустые больницы, сцепив зубы. А в битком забитые ковидом половина даже ездить не станет(по пол-ЗП народ прокатывал весной), положат на стол заявление(сестры и санитарки гарантированно) или сошлются на симптомы(пока протестируются, пока результаты придут - пол-месяца дома сиди и плюй в потолок).
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:48

  freeze написав:
  Lion+ написав:Наоборот в ней накапливаются микробы


Вероятно это те самые микробы, которые не попали в лёгкие )))
Или лучший вариант был бы, если бы микробы накопились в лёгких и там размножились )))

Кстати, нам тут важны вирусы, а не микробы, а вирусы точно на маске не размножаются.

Хотя маску действительно надо менять, это верно. Но надо понимать, что два часа подряд сейчас почти никто маску не носит, максимум забежал в магазин купить, на Новую Почту, может в транспорте. Может кроме кассиров и небольшого количества профессий.
Так что даже если использовать этот критерий - два часа - то большинству маски хватит минимум на несколько дней.


Так эти микробы попадают или не попадают в легкие в течении суток/недели/месяца, а так тот же человек , который носит ту же маску накапливает их в течении тех же суток/недели/месяца и дышит ими постоянно со все большей концентрацией :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:27

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:1. Мы с Вами свиней не пасли.

Подтверждаю: я с твоим участием точно ничего не делал, кроме дискуссий на форуме.

Откровенно хамить в ответ на вполне приемлемую форму обращения - это да, показатель "культурки".

Кем и где приемлемую?
В английском языке нет двух форм второго лица, но, скорее, за счёт отсутствия обращения на "ты".
В условиях нашей "культурки" это перевели как отсутствие "Вы".
В результате требование обращения на "Вы" некоторыми "особо культурными" воспринимается как "откровенное хамство". :)

  ЛАД написав:2. Ваш ответ не понял. Слишком большая глубина мысли.

Надо быть или человеком с очень плохой памятью или просто очень нечестным человеком чтобы забыть остановку практически всего транспорта, запрет посещения парков, 10 полицейских ловящих пловца. И это только самые яркие и запоминающиеся проблемы вызванные карантином.

Научитесь внимательно читать.
У меня было написано:
Неужели вас так напрягает необходимость надеть маску в общественных местах? Больше, вроде, никаких ограничений уже практически нет.
Ну ещё ограничения на поездки.

Слово "уже" подразумевает сегодняшний день, а не Ваши воспоминания 4-месячной давности.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:40

vitaliy_berdinskikh,Igneus
Читайте выше мой пост о "законниках". :)

  Igneus написав:.....
Послідовність дій держави бачите:
1) спочатку державне фінансування особливо соціально-економічних програм, які запобігають захворюванням людини
2) потім створення та утримання закладів охорони здоров'я
3) лише наприкінці санітарно-епідемічне благополуччя.

1. Так всё же карантин является мерой защиты здоровья и жизни граждан?
2. "Послідовність дій держави" не обязательно должна во всех случаях совпадать с последовательностью перечисления этих мер в законе.
При эпидемии холеры или кори, например, сначала вводят карантин.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:52

К вопросу о школах.
1. Наши знания о ковиде и сегодня далеки от полноты. Сейчас, вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали.
2. Потери от отсутствия образования больше, чем потери от возможных заболеваний. Уровень сегодняшнего образования и так оставляет желать лучшего и, надеюсь, никто не будет доказывать, что так называемое "дистанционное" обучение повышает этот уровень.
2,5 месяца обучения уже потеряли. Продолжим?
ЛАД
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