В США парамедики не мають права зайти в будинок і допомогти пораненому, при нападі, поки будинок не перевірять поліцейські. Скільки б поранений не волав про допомогу, парамедики будуть чекати поліцейських назовні. Бо життя лікаря важливіше, від лікаря залежать десятки життів пацієнтів. Наші лікарі теж бояться працювати з ковідними хворими і потенційно хворими. Масово звільняються. Тут допоможе тільки надійний захист і матеріальний стимул. Якщо вже мітингувати, то з приводу розподілу грошей з ковідного фонду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Так эти микробы попадают или не попадают в легкие в течении суток/недели/месяца, а так тот же человек , который носит ту же маску накапливает их в течении тех же суток/недели/месяца и дышит ими постоянно со все большей концентрацией
Л - логика. За сутки/неделю/месяц хотя бы постирать многоразовую маску нельзя? Или в облом? Интересно, нестиранные носки или трусы тоже по месяцу носят?
Igneus написав:У статті 27 Конституції України встановлено таке: "Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обовязок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань
Хіба тут написано, що свавільно позбавити життя людини може виключно інша людина? І чим зграя вірусів відрізняється від зграї собак, які можуть загризти до смерті? От уряди і захищають своїх громадян, як від диких собак, так і від смертельних вірусів. Мають право і обов'язок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.