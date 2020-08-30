Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 17131714171517161717> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Пон 31 сер, 2020 12:53 vitaliy_berdinskikh написав: lapay написав: Лікарі теж мають право на життя Лікарі теж мають право на життя

За счёт жизни пациента? Да это просто шедевр! За счёт жизни пациента? Да это просто шедевр!

В США парамедики не мають права зайти в будинок і допомогти пораненому, при нападі, поки будинок не перевірять поліцейські. Скільки б поранений не волав про допомогу, парамедики будуть чекати поліцейських назовні. Бо життя лікаря важливіше, від лікаря залежать десятки життів пацієнтів.

Наші лікарі теж бояться працювати з ковідними хворими і потенційно хворими. Масово звільняються. Тут допоможе тільки надійний захист і матеріальний стимул.

Якщо вже мітингувати, то з приводу розподілу грошей з ковідного фонду. В США парамедики не мають права зайти в будинок і допомогти пораненому, при нападі, поки будинок не перевірять поліцейські. Скільки б поранений не волав про допомогу, парамедики будуть чекати поліцейських назовні. Бо життя лікаря важливіше, від лікаря залежать десятки життів пацієнтів.Наші лікарі теж бояться працювати з ковідними хворими і потенційно хворими. Масово звільняються. Тут допоможе тільки надійний захист і матеріальний стимул.Якщо вже мітингувати, то з приводу розподілу грошей з ковідного фонду. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10658 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 12:57 wild.tomcat написав: номер звернення в реєстрі не підкажете? щоб широкий загал з ним ознайомився. номер звернення в реєстрі не підкажете? щоб широкий загал з ним ознайомився.

Якщо я надам номер справи у реєстрі, то кожен зможе дізнатися мої прізвище, ім'я, по батькові за цим номером на сайті судової влади: https://court.gov.ua/fair/



Відтак, шукайте мене, наприклад, серед представників заявників у додатках до рішення ЄСПЛ у справі "Бурмич та інші проти України" (колонка "Representative"):

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178082 Якщо я надам номер справи у реєстрі, то кожен зможе дізнатися мої прізвище, ім'я, по батькові за цим номером на сайті судової влади:Відтак, шукайте мене, наприклад, серед представників заявників у додатках до рішення ЄСПЛ у справі "Бурмич та інші проти України" (колонка "Representative"): Igneus Повідомлень: 703 З нами з: 29.08.18 Подякував: 274 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 12:57 Так эти микробы попадают или не попадают в легкие в течении суток/недели/месяца, а так тот же человек , который носит ту же маску накапливает их в течении тех же суток/недели/месяца и дышит ими постоянно со все большей концентрацией

Л - логика.

За сутки/неделю/месяц хотя бы постирать многоразовую маску нельзя? Или в облом?

Интересно, нестиранные носки или трусы тоже по месяцу носят? Л - логика.За сутки/неделю/месяц хотя бы постирать многоразовую маску нельзя? Или в облом?Интересно, нестиранные носки или трусы тоже по месяцу носят? ЛАД 2 Повідомлень: 17083 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4524 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 13:04 Igneus написав: wild.tomcat написав: номер звернення в реєстрі не підкажете? щоб широкий загал з ним ознайомився. номер звернення в реєстрі не підкажете? щоб широкий загал з ним ознайомився.

Якщо я надам номер справи у реєстрі, то кожен зможе дізнатися мої прізвище, ім'я, по батькові за цим номером на сайті судової влади: https://court.gov.ua/fair/



Відтак, шукайте мене, наприклад, серед представників заявників у додатках до рішення ЄСПЛ у справі "Бурмич та інші проти України" (колонка "Representative"):

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178082 Якщо я надам номер справи у реєстрі, то кожен зможе дізнатися мої прізвище, ім'я, по батькові за цим номером на сайті судової влади:Відтак, шукайте мене, наприклад, серед представників заявників у додатках до рішення ЄСПЛ у справі "Бурмич та інші проти України" (колонка "Representative"):

Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет ))) Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет ))) stm

Повідомлень: 2515 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 13:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: У статті 27 Конституції України встановлено таке:

"Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обовязок держави - захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань У статті 27 Конституції України встановлено таке:"Кожна людина має невід'ємне право на життя.Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обовязок держави - захищати життя людини.Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань

Хіба тут написано, що свавільно позбавити життя людини може виключно інша людина? І чим зграя вірусів відрізняється від зграї собак, які можуть загризти до смерті?

От уряди і захищають своїх громадян, як від диких собак, так і від смертельних вірусів. Мають право і обов'язок. Хіба тут написано, що свавільно позбавити життя людини може виключно інша людина? І чим зграя вірусів відрізняється від зграї собак, які можуть загризти до смерті?От уряди і захищають своїх громадян, як від диких собак, так і від смертельних вірусів. Мають право і обов'язок. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10658 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 13:08 ЛАД написав: вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали. вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали.



Доля детей от 0 до 17 лет среди зарегистрированных коронавирусников у нас в стране 7 процентов, то есть только официально выявлено 8500 детей с коронавирусом.

Каким образом носитель коронавируса может не передавать коронавирус другим людям, если коронавирус выявлен у них в слизистой носа? Засвербило в носу - ребёнок чихнул, маленький высморкался с помощью пальцев и побежал играть. Доля детей от 0 до 17 лет среди зарегистрированных коронавирусников у нас в стране 7 процентов, то есть только официально выявлено 8500 детей с коронавирусом.Каким образом носитель коронавируса может не передавать коронавирус другим людям, если коронавирус выявлен у них в слизистой носа? Засвербило в носу - ребёнок чихнул, маленький высморкался с помощью пальцев и побежал играть. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18204 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4381 раз. Подякували: 7078 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 13:15 lapay написав: Igneus написав: У статті 27 Конституції України встановлено таке:

"Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обовязок держави - захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань У статті 27 Конституції України встановлено таке:"Кожна людина має невід'ємне право на життя.Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обовязок держави - захищати життя людини.Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань

Хіба тут написано, що свавільно позбавити життя людини може виключно інша людина? І чим зграя вірусів відрізняється від зграї собак, які можуть загризти до смерті?

От уряди і захищають своїх громадян, як від диких собак, так і від смертельних вірусів. Мають право і обов'язок. Хіба тут написано, що свавільно позбавити життя людини може виключно інша людина? І чим зграя вірусів відрізняється від зграї собак, які можуть загризти до смерті?От уряди і захищають своїх громадян, як від диких собак, так і від смертельних вірусів. Мають право і обов'язок.



На всякий случай еще раз повторю:



"Конституционный суд Германии запретил противникам карантина разбивать лагерь в Берлине.

Установку лагеря судьи расценили как прямую угрозу общественной безопасности из-за несоблюдения норм по противодействию коронавируса.



Протестующие хотели разбить лагерь с 30 августа по 14 сентября.

Судьи конституционного суда также не считают, что указанное решение нарушает право на свободу собраний. В условиях пандемии такое ограничение направлено на защиту граждан"



Различные свободы в условиях пандемии могут быть ограничены, если такое ограничение направлено на защиту граждан.



У нас в Конституции что написано - идём в ЕС, получите и распишитесь в получении правил ЕС. На всякий случай еще раз повторю:"Конституционный суд Германии запретил противникам карантина разбивать лагерь в Берлине.Протестующие хотели разбить лагерь с 30 августа по 14 сентября.У нас в Конституции что написано - идём в ЕС, получите и распишитесь в получении правил ЕС. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18204 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4381 раз. Подякували: 7078 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 13:16 stm написав: .....

Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет ))) .....Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет )))

А какое отношение вообще имеет "справа Бурмича" от 2017 года к "ограничению прав личности" в результате карантина в 2020 году? А какое отношение вообще имеет "справа Бурмича" от 2017 года к "ограничению прав личности" в результате карантина в 2020 году? ЛАД 2 Повідомлень: 17083 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4524 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 13:23 freeze написав: ЛАД написав: вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали. вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали.



Доля детей от 0 до 17 лет среди зарегистрированных коронавирусников у нас в стране 7 процентов, то есть только официально выявлено 8500 детей с коронавирусом.

Каким образом носитель коронавируса может не передавать коронавирус другим людям, если коронавирус выявлен у них в слизистой носа? Засвербило в носу - ребёнок чихнул, маленький высморкался с помощью пальцев и побежал играть. Доля детей от 0 до 17 лет среди зарегистрированных коронавирусников у нас в стране 7 процентов, то есть только официально выявлено 8500 детей с коронавирусом.Каким образом носитель коронавируса может не передавать коронавирус другим людям, если коронавирус выявлен у них в слизистой носа? Засвербило в носу - ребёнок чихнул, маленький высморкался с помощью пальцев и побежал играть.

7% от 0 до 17 лет.

Я писал о детях до 10 лет.

Здесь приводили ссылку на работу, по-моему, австралийских учёных.

Почему так, объяснить не берусь. Может, слишком мала концентрация вируса? Или восприимчивость детей? Всё же маленькие дети болеют очень редко. 7% от 0 долет.Я писал о детях долет.Здесь приводили ссылку на работу, по-моему, австралийских учёных.Почему так, объяснить не берусь. Может, слишком мала концентрация вируса? Или восприимчивость детей? Всё же маленькие дети болеют очень редко. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 31 сер, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17083 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4524 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 13:25 freeze написав: Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой.

В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются.

Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников.

Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых. Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой.В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются.Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников.Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых.

Та ладно! Одесситам таки начало доходить, что нужно носить маски? Та ладно! Одесситам таки начало доходить, что нужно носить маски? vetka Повідомлень: 6522 З нами з: 04.03.14 Подякував: 406 раз. Подякували: 1095 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 17131714171517161717> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7193 1635591

ЛОБ Пон 31 сер, 2020 13:49