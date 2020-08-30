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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17131714171517161717>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:53

  vitaliy_berdinskikh написав:
  lapay написав:Лікарі теж мають право на життя

За счёт жизни пациента? Да это просто шедевр! :mrgreen:

В США парамедики не мають права зайти в будинок і допомогти пораненому, при нападі, поки будинок не перевірять поліцейські. Скільки б поранений не волав про допомогу, парамедики будуть чекати поліцейських назовні. Бо життя лікаря важливіше, від лікаря залежать десятки життів пацієнтів.
Наші лікарі теж бояться працювати з ковідними хворими і потенційно хворими. Масово звільняються. Тут допоможе тільки надійний захист і матеріальний стимул.
Якщо вже мітингувати, то з приводу розподілу грошей з ковідного фонду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:57

  wild.tomcat написав:номер звернення в реєстрі не підкажете? щоб широкий загал з ним ознайомився.

Якщо я надам номер справи у реєстрі, то кожен зможе дізнатися мої прізвище, ім'я, по батькові за цим номером на сайті судової влади: https://court.gov.ua/fair/

Відтак, шукайте мене, наприклад, серед представників заявників у додатках до рішення ЄСПЛ у справі "Бурмич та інші проти України" (колонка "Representative"):
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178082
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:57

Так эти микробы попадают или не попадают в легкие в течении суток/недели/месяца, а так тот же человек , который носит ту же маску накапливает их в течении тех же суток/недели/месяца и дышит ими постоянно со все большей концентрацией :idea:

Л - логика. :)
За сутки/неделю/месяц хотя бы постирать многоразовую маску нельзя? Или в облом?
Интересно, нестиранные носки или трусы тоже по месяцу носят? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:04

  Igneus написав:
  wild.tomcat написав:номер звернення в реєстрі не підкажете? щоб широкий загал з ним ознайомився.

Якщо я надам номер справи у реєстрі, то кожен зможе дізнатися мої прізвище, ім'я, по батькові за цим номером на сайті судової влади: https://court.gov.ua/fair/

Відтак, шукайте мене, наприклад, серед представників заявників у додатках до рішення ЄСПЛ у справі "Бурмич та інші проти України" (колонка "Representative"):
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178082

Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:У статті 27 Конституції України встановлено таке:
"Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обовязок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань

Хіба тут написано, що свавільно позбавити життя людини може виключно інша людина? І чим зграя вірусів відрізняється від зграї собак, які можуть загризти до смерті?
От уряди і захищають своїх громадян, як від диких собак, так і від смертельних вірусів. Мають право і обов'язок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:08

  ЛАД написав:вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали.


Доля детей от 0 до 17 лет среди зарегистрированных коронавирусников у нас в стране 7 процентов, то есть только официально выявлено 8500 детей с коронавирусом.
Каким образом носитель коронавируса может не передавать коронавирус другим людям, если коронавирус выявлен у них в слизистой носа? Засвербило в носу - ребёнок чихнул, маленький высморкался с помощью пальцев и побежал играть.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:15

  lapay написав:
  Igneus написав:У статті 27 Конституції України встановлено таке:
"Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обовязок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань

Хіба тут написано, що свавільно позбавити життя людини може виключно інша людина? І чим зграя вірусів відрізняється від зграї собак, які можуть загризти до смерті?
От уряди і захищають своїх громадян, як від диких собак, так і від смертельних вірусів. Мають право і обов'язок.


На всякий случай еще раз повторю:

"Конституционный суд Германии запретил противникам карантина разбивать лагерь в Берлине.
Установку лагеря судьи расценили как прямую угрозу общественной безопасности из-за несоблюдения норм по противодействию коронавируса.

Протестующие хотели разбить лагерь с 30 августа по 14 сентября.
Судьи конституционного суда также не считают, что указанное решение нарушает право на свободу собраний. В условиях пандемии такое ограничение направлено на защиту граждан"

Различные свободы в условиях пандемии могут быть ограничены, если такое ограничение направлено на защиту граждан.

У нас в Конституции что написано - идём в ЕС, получите и распишитесь в получении правил ЕС. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:16

  stm написав:.....
Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет )))

А какое отношение вообще имеет "справа Бурмича" от 2017 года к "ограничению прав личности" в результате карантина в 2020 году?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:23

  freeze написав:
  ЛАД написав:вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали.


Доля детей от 0 до 17 лет среди зарегистрированных коронавирусников у нас в стране 7 процентов, то есть только официально выявлено 8500 детей с коронавирусом.
Каким образом носитель коронавируса может не передавать коронавирус другим людям, если коронавирус выявлен у них в слизистой носа? Засвербило в носу - ребёнок чихнул, маленький высморкался с помощью пальцев и побежал играть.

7% от 0 до 17 лет.
Я писал о детях до 10 лет.
Здесь приводили ссылку на работу, по-моему, австралийских учёных.
Почему так, объяснить не берусь. Может, слишком мала концентрация вируса? Или восприимчивость детей? Всё же маленькие дети болеют очень редко.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 31 сер, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:25

  freeze написав:Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой.
В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются.
Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников.
Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых. :mrgreen:

Та ладно! Одесситам таки начало доходить, что нужно носить маски?
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