В США парамедики не мають права зайти в будинок і допомогти пораненому, при нападі, поки будинок не перевірять поліцейські. Скільки б поранений не волав про допомогу, парамедики будуть чекати поліцейських назовні. Бо життя лікаря важливіше, від лікаря залежать десятки життів пацієнтів. Наші лікарі теж бояться працювати з ковідними хворими і потенційно хворими. Масово звільняються. Тут допоможе тільки надійний захист і матеріальний стимул. Якщо вже мітингувати, то з приводу розподілу грошей з ковідного фонду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Так эти микробы попадают или не попадают в легкие в течении суток/недели/месяца, а так тот же человек , который носит ту же маску накапливает их в течении тех же суток/недели/месяца и дышит ими постоянно со все большей концентрацией
Л - логика. За сутки/неделю/месяц хотя бы постирать многоразовую маску нельзя? Или в облом? Интересно, нестиранные носки или трусы тоже по месяцу носят?
Igneus написав:У статті 27 Конституції України встановлено таке: "Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обовязок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань
Хіба тут написано, що свавільно позбавити життя людини може виключно інша людина? І чим зграя вірусів відрізняється від зграї собак, які можуть загризти до смерті? От уряди і захищають своїх громадян, як від диких собак, так і від смертельних вірусів. Мають право і обов'язок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали.
Доля детей от 0 до 17 лет среди зарегистрированных коронавирусников у нас в стране 7 процентов, то есть только официально выявлено 8500 детей с коронавирусом. Каким образом носитель коронавируса может не передавать коронавирус другим людям, если коронавирус выявлен у них в слизистой носа? Засвербило в носу - ребёнок чихнул, маленький высморкался с помощью пальцев и побежал играть.
Igneus написав:У статті 27 Конституції України встановлено таке: "Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обовязок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань
Хіба тут написано, що свавільно позбавити життя людини може виключно інша людина? І чим зграя вірусів відрізняється від зграї собак, які можуть загризти до смерті? От уряди і захищають своїх громадян, як від диких собак, так і від смертельних вірусів. Мають право і обов'язок.
На всякий случай еще раз повторю:
"Конституционный суд Германии запретил противникам карантина разбивать лагерь в Берлине. Установку лагеря судьи расценили как прямую угрозу общественной безопасности из-за несоблюдения норм по противодействию коронавируса.
Протестующие хотели разбить лагерь с 30 августа по 14 сентября. Судьи конституционного суда также не считают, что указанное решение нарушает право на свободу собраний. В условиях пандемии такое ограничение направлено на защиту граждан"
Различные свободы в условиях пандемии могут быть ограничены, если такое ограничение направлено на защиту граждан.
У нас в Конституции что написано - идём в ЕС, получите и распишитесь в получении правил ЕС.
ЛАД написав:вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали.
Доля детей от 0 до 17 лет среди зарегистрированных коронавирусников у нас в стране 7 процентов, то есть только официально выявлено 8500 детей с коронавирусом. Каким образом носитель коронавируса может не передавать коронавирус другим людям, если коронавирус выявлен у них в слизистой носа? Засвербило в носу - ребёнок чихнул, маленький высморкался с помощью пальцев и побежал играть.
7% от 0 до 17 лет. Я писал о детях до 10 лет. Здесь приводили ссылку на работу, по-моему, австралийских учёных. Почему так, объяснить не берусь. Может, слишком мала концентрация вируса? Или восприимчивость детей? Всё же маленькие дети болеют очень редко.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 31 сер, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой. В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются. Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников. Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых.
Та ладно! Одесситам таки начало доходить, что нужно носить маски?