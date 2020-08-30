Додано: Пон 31 сер, 2020 13:41

freeze написав: В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются. В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются.

В это время люди мераВо дворе домов, расположенных по улице Генерала Бочарова, 24, 26, 28 открыли две обновленные детские площадки с качелями, песочницами, скамейками, лестницами и зонами для игры в баскетбол. Кроме того, обустроено освещение, зеленые зоны и тротуары....Аниматоры и ведущий подготовили для ребят разные игры и конкурсы. Мастера аквагрима разрисовали детям лица яркими рисунками, а всем раздали мороженое....«Мы провожаем лето, потому что находимся в преддверии 1 сентября, когда все детки пойдут в школу. К сожалению, карантинные ограничения не дают нам в полной мере насладиться той атмосферой, которая присутствует у нас всегда в микрорайоне. Уже не первый год мы с Сергеем Страшным встречаемся с детьми, общаемся с родителями и выстраиваем планы на будущий учебный год. И самое важное это общение между людьми. За эти годы нам удалось создать тот микроклимат, который позволяет нам общаться друг с другом, наслаждаться той атмосферой, которая есть у нас в районе», - подчеркнул Александр Ахмеров.