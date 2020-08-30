ЛАД написав:vitaliy_berdinskikh,Igneus Читайте выше мой пост о "законниках".
Igneus написав:..... Послідовність дій держави бачите: 1) спочатку державне фінансування особливо соціально-економічних програм, які запобігають захворюванням людини 2) потім створення та утримання закладів охорони здоров'я 3) лише наприкінці санітарно-епідемічне благополуччя.
1. Так всё же карантин является мерой защиты здоровья и жизни граждан? 2. "Послідовність дій держави" не обязательно должна во всех случаях совпадать с последовательностью перечисления этих мер в законе. При эпидемии холеры или кори, например, сначала вводят карантин.
1. Проведением эффективной социально-экономической политики государство создает достойные условия для жизни граждан, что уменьшает случаи их заболевания и содействует росту продолжительности жизни.
2. Если государство не полностью справляется с задачей по пункту 1 выше, то оно должно подготовить развитую медицину для лечения граждан.
3. Если государство не справляется с выполнением задач по пунктам 1 и 2 выше, например, не может обеспечить качественной питьевой воды для предотвращения холеры и допустило ее эпидемию, тогда действительно карантина не избежать. Но введение карантина при холере свидетельствует о том, что государство является лодырем.
Насколько я понял, Вы ратуете, прежде всего, за государство-лодыря (пункт 3), а я за государство-слугу (пункты 1 и 2).
Таким образом, Ваша точка зрения является неприемлемой, поскольку проблему нужно решать с предотвращения ее причин, а не борьбы с ее следствиями, также как и жизнь начинается с молодых лет и заканчивается в старости, а не наоборот.
ЛАД написав:вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали.
Доля детей от 0 до 17 лет среди зарегистрированных коронавирусников у нас в стране 7 процентов, то есть только официально выявлено 8500 детей с коронавирусом. Каким образом носитель коронавируса может не передавать коронавирус другим людям, если коронавирус выявлен у них в слизистой носа? Засвербило в носу - ребёнок чихнул, маленький высморкался с помощью пальцев и побежал играть.
7% от 0 до 17 лет. Я писал о детях до 10 лет. Здесь приводили ссылку на работу, по-моему, австралийских учёных. Почему так, объяснить не берусь. Может, слишком мала концентрация вируса? Или восприимчивость детей? Всё же маленькие дети болеют очень редко.
Так я не про болезни детей, дети крайне редко болеют тяжело, я про способность передачи подарков родителям и бабушкам-дедушкам.
Во дворе домов, расположенных по улице Генерала Бочарова, 24, 26, 28 открыли две обновленные детские площадки с качелями, песочницами, скамейками, лестницами и зонами для игры в баскетбол. Кроме того, обустроено освещение, зеленые зоны и тротуары. ... Аниматоры и ведущий подготовили для ребят разные игры и конкурсы. Мастера аквагрима разрисовали детям лица яркими рисунками, а всем раздали мороженое. ... «Мы провожаем лето, потому что находимся в преддверии 1 сентября, когда все детки пойдут в школу. К сожалению, карантинные ограничения не дают нам в полной мере насладиться той атмосферой, которая присутствует у нас всегда в микрорайоне. Уже не первый год мы с Сергеем Страшным встречаемся с детьми, общаемся с родителями и выстраиваем планы на будущий учебный год. И самое важное это общение между людьми. За эти годы нам удалось создать тот микроклимат, который позволяет нам общаться друг с другом, наслаждаться той атмосферой, которая есть у нас в районе», - подчеркнул Александр Ахмеров.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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ЛАД написав:А какое отношение вообще имеет "справа Бурмича" от 2017 года к "ограничению прав личности" в результате карантина в 2020 году?
Вас это прямо не касается.
wild.tomcat попросил у меня дать номер моего дела в реестре. Я ему ответил, что если я дам номер дела, то по этому номеру каждый сможет определить мои фамилию, имя, отчество на сайте органов судебной власти. Если у wild.tomcat есть сомнения насчет ведения мною дел, то я нахожусь в списке представителей, например, в деле Бурмич.
Кстати, дело Бурмич имеет косвенное отношение к карантину, поскольку если бы государство проводило ответственную социально-экономическую политику (пункт 1), то оно бы обеспечивало социальные гарантии без судебных процессов, и, хотя бы, проиграв эти процессы, выплатило долги гражданам, засчет которых граждане смогли бы поддерживать свое здоровье на приемлемом уровне, что предотвращало б эпидемии и карантины (пункт 3).
Igneus написав:У статті 27 Конституції України встановлено таке: "Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обовязок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань
Хіба тут написано, що свавільно позбавити життя людини може виключно інша людина? І чим зграя вірусів відрізняється від зграї собак, які можуть загризти до смерті? От уряди і захищають своїх громадян, як від диких собак, так і від смертельних вірусів. Мають право і обов'язок.
У статті 27 Конституції України про право на життя Ви залишили поза увагою поняття "протиправні посягання".
Хіба право регулює відносини людини з вірусами та собаками?
Право регулює відносини між людинами, деякі з яких протиправно посягають на життя інших людин, а деякі з яких навіть на цьому форумі закликають до цього, незважаючи на заборону у Кримінальному кодексі України, і, при цьому, похваляються власними прикладами, а більшість з вас не лише мовчить, а ще й плюсує.
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 31 сер, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все.
Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой. В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются. Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников. Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых.
Не надейтесь. По этому пути уже не пойдут ни при каких обстоятельствах - власть слишком слаба. Да и медики тогда ездили на такси вскладчину или на попутках в полупустые больницы, сцепив зубы. А в битком забитые ковидом половина даже ездить не станет(по пол-ЗП народ прокатывал весной), положат на стол заявление(сестры и санитарки гарантированно) или сошлются на симптомы(пока протестируются, пока результаты придут - пол-месяца дома сиди и плюй в потолок).
Класну Ви обмалювали картину (((
Навіть нікому буде 1000 уе дати ((((
Імхо, ризики для влади будуть рости дуже сильно. Розбазарили 30 млрд на дороги, не підготувати систему, не дали грощі лікарям, щоб вони боролись за життя громадян.
Тут може дійти до масових протестів, коли родичі почнуть масово помирати
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 31 сер, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.