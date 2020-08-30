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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:07

  ЛАД написав:К вопросу о школах.
1. Наши знания о ковиде и сегодня далеки от полноты. Сейчас, вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали.
2. Потери от отсутствия образования больше, чем потери от возможных заболеваний. Уровень сегодняшнего образования и так оставляет желать лучшего и, надеюсь, никто не будет доказывать, что так называемое "дистанционное" обучение повышает этот уровень.
2,5 месяца обучения уже потеряли. Продолжим?

Так 10500% що саме так і буде! Я ще в травні так казав і думав.

Не закриють масово, будуть фігачити тєму під назвою -весь клас пішов на самоізоляції.
Там не далеко до - вся школа пішла на самоїзоляцію.

зі. В багатьох школах частина викладачів за 60 років. Яке рішення з ними?

ззі. Померло 10-15 % вчителів від ковіда, де шукати нових в середині учбового року?

зззі. Ось так тихою ходою і дійдемо до онлайн навчання...
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:24

  uaprofi написав: в США на сколько знаю есть Конституция. причём вроде это как по настоящему закон прямого действия, а не как у нас.
и про "вильнолюдей" немного из недавней истории:
в 33 году нужно было выдавать "врагов народа",
в сентябре 1941 - евреи шли в бабий яр - "оккупанты распространили слух, что евреев будут переселять"
1991 - были листовки что в Украине производится 1000 кг пшеницы, а потребляется всего 140 кг на человека
2014 была 1000 в день
так почему в 2020 нормальный человек должен поклонятся маскам?

Еще один "юрист" - в игнор.
Из-за таких "правозащитников" мы и бьем рекорды по заболеваемости :evil: :evil: :evil:
Деб..ы, б..ь (с)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:24

Если смотреть графики, даже в той же США и странах Америки, да практически везде, идет подьем заражения, потом спад. (без локдауна) Обычно подьем длится 5-7 недель. В Украине, следуя этой тенденции, следует на следущей неделе или через неделю ожидать спада. Спад обусловлен естественным приростом. Все ИМХО . Осталось дождаться 5-10 дней и увидим подтверждение или наоборот этой теории.
montagvide
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:26

  stm написав:Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет )))

Это устоявшая практика ЕСПЧ и вопрос лишь в том, сколько времени это займет.

А в целом, как говорил Махатма Ганди, "Вы, может, и не узнаете, каким будет результат ваших действий, но, если вы ничего не будете делать, не будет и результата".
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:32

  Igneus написав:
  stm написав:Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет )))

Это устоявшая практика ЕСПЧ и вопрос лишь в том, сколько времени это займет.

А в целом, как говорил Махатма Ганди, "Вы, может, и не узнаете, каким будет результат ваших действий, но, если вы ничего не будете делать, не будет и результата".

Понимаю, но ради интереса нашла справу. У неё статус вилучити з реестру. Объясните что это значит?
stm
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