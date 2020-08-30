ЛАД написав:К вопросу о школах. 1. Наши знания о ковиде и сегодня далеки от полноты. Сейчас, вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали. 2. Потери от отсутствия образования больше, чем потери от возможных заболеваний. Уровень сегодняшнего образования и так оставляет желать лучшего и, надеюсь, никто не будет доказывать, что так называемое "дистанционное" обучение повышает этот уровень. 2,5 месяца обучения уже потеряли. Продолжим?
Так 10500% що саме так і буде! Я ще в травні так казав і думав.
Не закриють масово, будуть фігачити тєму під назвою -весь клас пішов на самоізоляції. Там не далеко до - вся школа пішла на самоїзоляцію.
зі. В багатьох школах частина викладачів за 60 років. Яке рішення з ними?
ззі. Померло 10-15 % вчителів від ковіда, де шукати нових в середині учбового року?
зззі. Ось так тихою ходою і дійдемо до онлайн навчання...
uaprofi написав: в США на сколько знаю есть Конституция. причём вроде это как по настоящему закон прямого действия, а не как у нас. и про "вильнолюдей" немного из недавней истории: в 33 году нужно было выдавать "врагов народа", в сентябре 1941 - евреи шли в бабий яр - "оккупанты распространили слух, что евреев будут переселять" 1991 - были листовки что в Украине производится 1000 кг пшеницы, а потребляется всего 140 кг на человека 2014 была 1000 в день так почему в 2020 нормальный человек должен поклонятся маскам?
Еще один "юрист" - в игнор. Из-за таких "правозащитников" мы и бьем рекорды по заболеваемости Деб..ы, б..ь (с)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Если смотреть графики, даже в той же США и странах Америки, да практически везде, идет подьем заражения, потом спад. (без локдауна) Обычно подьем длится 5-7 недель. В Украине, следуя этой тенденции, следует на следущей неделе или через неделю ожидать спада. Спад обусловлен естественным приростом. Все ИМХО . Осталось дождаться 5-10 дней и увидим подтверждение или наоборот этой теории.