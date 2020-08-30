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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1714171517161717 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Пон 31 сер, 2020 14:07 ЛАД написав: К вопросу о школах.

1. Наши знания о ковиде и сегодня далеки от полноты. Сейчас, вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали.

2. Потери от отсутствия образования больше, чем потери от возможных заболеваний. Уровень сегодняшнего образования и так оставляет желать лучшего и, надеюсь, никто не будет доказывать, что так называемое "дистанционное" обучение повышает этот уровень.

2,5 месяца обучения уже потеряли. Продолжим? К вопросу о школах.1. Наши знания о ковиде и сегодня далеки от полноты. Сейчас, вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали.2. Потери от отсутствия образования больше, чем потери от возможных заболеваний. Уровень сегодняшнего образования и так оставляет желать лучшего и, надеюсь, никто не будет доказывать, что так называемое "дистанционное" обучение повышает этот уровень.2,5 месяца обучения уже потеряли.

Так 10500% що саме так і буде! Я ще в травні так казав і думав.



Не закриють масово, будуть фігачити тєму під назвою -весь клас пішов на самоізоляції.

Там не далеко до - вся школа пішла на самоїзоляцію.



зі. В багатьох школах частина викладачів за 60 років. Яке рішення з ними?



ззі. Померло 10-15 % вчителів від ковіда, де шукати нових в середині учбового року?



зззі. Ось так тихою ходою і дійдемо до онлайн навчання... Так 10500% що саме так і буде! Я ще в травні так казав і думав.Не закриють масово, будуть фігачити тєму під назвою -весь клас пішов на самоізоляції.Там не далеко до - вся школа пішла на самоїзоляцію.зі. В багатьох школах частина викладачів за 60 років. Яке рішення з ними?ззі. Померло 10-15 % вчителів від ковіда, де шукати нових в середині учбового року?зззі. Ось так тихою ходою і дійдемо до онлайн навчання... change_pm Повідомлень: 1952 З нами з: 03.02.16 Подякував: 59 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 14:24 uaprofi написав: в США на сколько знаю есть Конституция. причём вроде это как по настоящему закон прямого действия, а не как у нас.

и про "вильнолюдей" немного из недавней истории:

в 33 году нужно было выдавать "врагов народа",

в сентябре 1941 - евреи шли в бабий яр - "оккупанты распространили слух, что евреев будут переселять"

1991 - были листовки что в Украине производится 1000 кг пшеницы, а потребляется всего 140 кг на человека

2014 была 1000 в день

так почему в 2020 нормальный человек должен поклонятся маскам? в США на сколько знаю есть Конституция. причём вроде это как по настоящему закон прямого действия, а не как у нас.и про "вильнолюдей" немного из недавней истории:в 33 году нужно было выдавать "врагов народа",в сентябре 1941 - евреи шли в бабий яр - "оккупанты распространили слух, что евреев будут переселять"1991 - быличто в Украине производится 1000 кг пшеницы, а потребляется всего 140 кг на человека2014 была 1000 в деньтак почему в 2020 нормальный человек должен поклонятся маскам?

Еще один "юрист" - в игнор.

Из-за таких "правозащитников" мы и бьем рекорды по заболеваемости

Деб..ы, б..ь (с) Еще один "юрист" - в игнор.Из-за таких "правозащитников" мы и бьем рекорды по заболеваемостиДеб..ы, б..ь (с) Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17551 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1959 раз. Подякували: 2804 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 14:24 Если смотреть графики, даже в той же США и странах Америки, да практически везде, идет подьем заражения, потом спад. (без локдауна) Обычно подьем длится 5-7 недель. В Украине, следуя этой тенденции, следует на следущей неделе или через неделю ожидать спада. Спад обусловлен естественным приростом. Все ИМХО . Осталось дождаться 5-10 дней и увидим подтверждение или наоборот этой теории. montagvide

Повідомлень: 25 З нами з: 14.12.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 6 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 14:26 stm написав: Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет ))) Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет )))

Это устоявшая практика ЕСПЧ и вопрос лишь в том, сколько времени это займет.



А в целом, как говорил Махатма Ганди, "Вы, может, и не узнаете, каким будет результат ваших действий, но, если вы ничего не будете делать, не будет и результата". Это устоявшая практика ЕСПЧ и вопрос лишь в том, сколько времени это займет.А в целом, как говорил Махатма Ганди, "Вы, может, и не узнаете, каким будет результат ваших действий, но, если вы ничего не будете делать, не будет и результата". Igneus Повідомлень: 703 З нами з: 29.08.18 Подякував: 274 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 14:32 Igneus написав: stm написав: Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет ))) Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет )))

Это устоявшая практика ЕСПЧ и вопрос лишь в том, сколько времени это займет.



А в целом, как говорил Махатма Ганди, "Вы, может, и не узнаете, каким будет результат ваших действий, но, если вы ничего не будете делать, не будет и результата". Это устоявшая практика ЕСПЧ и вопрос лишь в том, сколько времени это займет.А в целом, как говорил Махатма Ганди, "Вы, может, и не узнаете, каким будет результат ваших действий, но, если вы ничего не будете делать, не будет и результата".

Понимаю, но ради интереса нашла справу. У неё статус вилучити з реестру. Объясните что это значит? Понимаю, но ради интереса нашла справу. У неё статус вилучити з реестру. Объясните что это значит? stm

Повідомлень: 2515 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1714171517161717 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7193 1635591

ЛОБ Пон 31 сер, 2020 13:49