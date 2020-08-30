ЛАД написав:К вопросу о школах. 1. Наши знания о ковиде и сегодня далеки от полноты. Сейчас, вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали. 2. Потери от отсутствия образования больше, чем потери от возможных заболеваний. Уровень сегодняшнего образования и так оставляет желать лучшего и, надеюсь, никто не будет доказывать, что так называемое "дистанционное" обучение повышает этот уровень. 2,5 месяца обучения уже потеряли. Продолжим?
Так 10500% що саме так і буде! Я ще в травні так казав і думав.
Не закриють масово, будуть фігачити тєму під назвою -весь клас пішов на самоізоляції. Там не далеко до - вся школа пішла на самоїзоляцію.
зі. В багатьох школах частина викладачів за 60 років. Яке рішення з ними?
ззі. Померло 10-15 % вчителів від ковіда, де шукати нових в середині учбового року?
зззі. Ось так тихою ходою і дійдемо до онлайн навчання...
uaprofi написав: в США на сколько знаю есть Конституция. причём вроде это как по настоящему закон прямого действия, а не как у нас. и про "вильнолюдей" немного из недавней истории: в 33 году нужно было выдавать "врагов народа", в сентябре 1941 - евреи шли в бабий яр - "оккупанты распространили слух, что евреев будут переселять" 1991 - были листовки что в Украине производится 1000 кг пшеницы, а потребляется всего 140 кг на человека 2014 была 1000 в день так почему в 2020 нормальный человек должен поклонятся маскам?
Еще один "юрист" - в игнор. Из-за таких "правозащитников" мы и бьем рекорды по заболеваемости Деб..ы, б..ь (с)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Если смотреть графики, даже в той же США и странах Америки, да практически везде, идет подьем заражения, потом спад. (без локдауна) Обычно подьем длится 5-7 недель. В Украине, следуя этой тенденции, следует на следущей неделе или через неделю ожидать спада. Спад обусловлен естественным приростом. Все ИМХО . Осталось дождаться 5-10 дней и увидим подтверждение или наоборот этой теории.
Здесь прогноз НАН Украины http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6796 Автори представленого прогнозу наголошують, що приведені вище діаграми демонструють ознаки незначного зниження швидкості негативних процесів, що притаманні епідемії коронавірусу в Україні останніх тижнів. Щоб представлена модель демонструвала більше позитивних моментів, усі, від кого залежить швидкість поширення інфекцій в Україні, мають здійснити відповідні зусилля.
Востаннє редагувалось montagvide в Пон 31 сер, 2020 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Igneus написав:У статті 27 Конституції України про право на життя Ви залишили поза увагою поняття "протиправні посягання".
Хіба право регулює відносини людини з вірусами та собаками?
Право регулює відносини між людинами, деякі з яких протиправно посягають на життя інших людин, а деякі з яких навіть на цьому форумі закликають до цього, незважаючи на заборону у Кримінальному кодексі України, і, при цьому, похваляються власними прикладами, а більшість з вас не лише мовчить, а ще й плюсує.
Там право згадується в рамках права людини на самозахист. Пересічний не може, просто так, застрелити іншу людину чи собаку, а виключно в рамках самооборони. В урядів права ширші. Вони захищають громадян від стихійних лих, від епідемій чи безпритульних тварин. Вони захищають право людини на життя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
change_pm написав:Не закриють масово, будуть фігачити тєму під назвою -весь клас пішов на самоізоляції. Там не далеко до - вся школа пішла на самоїзоляцію.
Нам завтра во второй класс, родителей в школу не пустят, учеников заберет учительница на один урок, смысл от одного урока конечно не ясен, но тем не менее. Про самоизоляцию тоже не совсем понятно, а если заболеет учитель, а если заболеет только один ученик то весь класс будет сидеть без учебы. Как и за чей счет отличать ОРВИ от ковида неясно.
ЛАД написав:7% от 0 до 17 лет. Я писал о детях до 10 лет. Здесь приводили ссылку на работу, по-моему, австралийских учёных. Почему так, объяснить не берусь. Может, слишком мала концентрация вируса? Или восприимчивость детей? Всё же маленькие дети болеют очень редко.
Очень даже и болеют, а главное передают друг другу, создавая вирусную нагрузку для учителя. Редко болееют при ГВ до трех лет, а дальше, садик, школа и понеслось. Могу предположить, что ковид им при такой тренировке иммунитета не страшен и гасится достаточно быстро.
vitaliy_berdinskikh написав:Так может сначала нало было изучить, а не школы закрывать?
так не знали же как и быстро и сколько отойдет в мир иной пока изучат... Правильного решения не было на тот момент, ввиду очень скудных знаний.
Igneus написав:У статті 27 Конституції України про право на життя Ви залишили поза увагою поняття "протиправні посягання".
Хіба право регулює відносини людини з вірусами та собаками?
Право регулює відносини між людинами, деякі з яких протиправно посягають на життя інших людин, а деякі з яких навіть на цьому форумі закликають до цього, незважаючи на заборону у Кримінальному кодексі України, і, при цьому, похваляються власними прикладами, а більшість з вас не лише мовчить, а ще й плюсує.
Там право згадується в рамках права людини на самозахист. Пересічний не може, просто так, застрелити іншу людину чи собаку, а виключно в рамках самооборони. В урядів права ширші. Вони захищають громадян від стихійних лих, від епідемій чи безпритульних тварин. Вони захищають право людини на життя.
Правительству есть чем заняться Где обработка улиц, остановок, госучреждений и т.д.чем она защищает кроме запретов и штрафов?
Востаннє редагувалось Lion+ в Пон 31 сер, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз.
В Конвенции заложен принцип субсидиарности, согласно которому ЕСПЧ не является судом четвертой инстанции. Он не пересматривает национальные судебные решения, а лишь оценивает, как государства в целом защищают права граждан на национальном уровне.
Принцип субсидиарности особенно касается проблемы неисполнения решений национальных судов, которой в развитых европейских странах уже нет и это не является обязанностью ЕСПЧ обеспечивать выполнение решений украинских судов.
Как видно из пункта 4 резолютивной части решения, ЕСПЧ исключил дело из своего реестра и передал его Комитету Министров Совета Европы, под надзором которого Украина должна решить структурную проблему неисполнения судебных решений, выплатить заявителям возмещение за длительное неисполнение этих решений, а также долги по этим решениям.
Исходя из пунктов 207 и 223 мотивировочной части решения, оценка ЕСПЧ процесса исполнения Украиной этого решения предусмотрена примерно через два года после его принятия, на основании которой жалобы заявителей могут быть восстановлены в реестре ЕСПЧ в случае отсутствия прогресса в решении этой проблемы.
Кстати, Италия, которую здесь приводили в пример по коронавирусу, уже проходила через подобную процедуру в части длительного рассмотрения дел национальными судами по 10-15 лет. В результате, был принят закон Пинто, согласно которому в случае задержек в рассмотрении судами дел выплачивается компенсация на национальном уровне.
Igneus написав:У статті 27 Конституції України про право на життя Ви залишили поза увагою поняття "протиправні посягання".
Хіба право регулює відносини людини з вірусами та собаками?
Право регулює відносини між людинами, деякі з яких протиправно посягають на життя інших людин, а деякі з яких навіть на цьому форумі закликають до цього, незважаючи на заборону у Кримінальному кодексі України, і, при цьому, похваляються власними прикладами, а більшість з вас не лише мовчить, а ще й плюсує.
Там право згадується в рамках права людини на самозахист. Пересічний не може, просто так, застрелити іншу людину чи собаку, а виключно в рамках самооборони. В урядів права ширші. Вони захищають громадян від стихійних лих, від епідемій чи безпритульних тварин. Вони захищають право людини на життя.
На виконання частини 2 статті 19 Конституції України органи органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Це означає, що уряду дозволено лише те, що визначено для нього у Конституції та законах України
Це людині і громадянину все, що не заборонено законом, то дозволено