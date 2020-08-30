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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1715171617171718> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Пон 31 сер, 2020 14:07 ЛАД написав: К вопросу о школах.

1. Наши знания о ковиде и сегодня далеки от полноты. Сейчас, вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали.

2. Потери от отсутствия образования больше, чем потери от возможных заболеваний. Уровень сегодняшнего образования и так оставляет желать лучшего и, надеюсь, никто не будет доказывать, что так называемое "дистанционное" обучение повышает этот уровень.

2,5 месяца обучения уже потеряли. Продолжим? К вопросу о школах.1. Наши знания о ковиде и сегодня далеки от полноты. Сейчас, вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали.2. Потери от отсутствия образования больше, чем потери от возможных заболеваний. Уровень сегодняшнего образования и так оставляет желать лучшего и, надеюсь, никто не будет доказывать, что так называемое "дистанционное" обучение повышает этот уровень.2,5 месяца обучения уже потеряли.

Так 10500% що саме так і буде! Я ще в травні так казав і думав.



Не закриють масово, будуть фігачити тєму під назвою -весь клас пішов на самоізоляції.

Там не далеко до - вся школа пішла на самоїзоляцію.



зі. В багатьох школах частина викладачів за 60 років. Яке рішення з ними?



ззі. Померло 10-15 % вчителів від ковіда, де шукати нових в середині учбового року?



зззі. Ось так тихою ходою і дійдемо до онлайн навчання... Так 10500% що саме так і буде! Я ще в травні так казав і думав.Не закриють масово, будуть фігачити тєму під назвою -весь клас пішов на самоізоляції.Там не далеко до - вся школа пішла на самоїзоляцію.зі. В багатьох школах частина викладачів за 60 років. Яке рішення з ними?ззі. Померло 10-15 % вчителів від ковіда, де шукати нових в середині учбового року?зззі. Ось так тихою ходою і дійдемо до онлайн навчання... change_pm Повідомлень: 1952 З нами з: 03.02.16 Подякував: 59 раз. Подякували: 430 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 14:24 uaprofi написав: в США на сколько знаю есть Конституция. причём вроде это как по настоящему закон прямого действия, а не как у нас.

и про "вильнолюдей" немного из недавней истории:

в 33 году нужно было выдавать "врагов народа",

в сентябре 1941 - евреи шли в бабий яр - "оккупанты распространили слух, что евреев будут переселять"

1991 - были листовки что в Украине производится 1000 кг пшеницы, а потребляется всего 140 кг на человека

2014 была 1000 в день

так почему в 2020 нормальный человек должен поклонятся маскам? в США на сколько знаю есть Конституция. причём вроде это как по настоящему закон прямого действия, а не как у нас.и про "вильнолюдей" немного из недавней истории:в 33 году нужно было выдавать "врагов народа",в сентябре 1941 - евреи шли в бабий яр - "оккупанты распространили слух, что евреев будут переселять"1991 - быличто в Украине производится 1000 кг пшеницы, а потребляется всего 140 кг на человека2014 была 1000 в деньтак почему в 2020 нормальный человек должен поклонятся маскам?

Еще один "юрист" - в игнор.

Из-за таких "правозащитников" мы и бьем рекорды по заболеваемости

Деб..ы, б..ь (с) Еще один "юрист" - в игнор.Из-за таких "правозащитников" мы и бьем рекорды по заболеваемостиДеб..ы, б..ь (с) Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17551 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1959 раз. Подякували: 2804 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 14:24





Здесь прогноз НАН Украины http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6796

Автори представленого прогнозу наголошують, що приведені вище діаграми демонструють ознаки незначного зниження швидкості негативних процесів, що притаманні епідемії коронавірусу в Україні останніх тижнів. Щоб представлена модель демонструвала більше позитивних моментів, усі, від кого залежить швидкість поширення інфекцій в Україні, мають здійснити відповідні зусилля. Если смотреть графики, даже в той же США и странах Америки, да практически везде, идет подьем заражения, потом спад. (без локдауна) Обычно подьем длится 5-7 недель. В Украине, следуя этой тенденции, следует на следущей неделе или через неделю ожидать спада. Спад обусловлен естественным приростом. Все ИМХО . Осталось дождаться 5-10 дней и увидим подтверждение или наоборот этой теории.Здесь прогноз НАН УкраиныАвтори представленого прогнозу наголошують, що приведені вище діаграми демонструють ознаки незначного зниження швидкості негативних процесів, що притаманні епідемії коронавірусу в Україні останніх тижнів. Щоб представлена модель демонструвала більше позитивних моментів, усі, від кого залежить швидкість поширення інфекцій в Україні, мають здійснити відповідні зусилля. Востаннє редагувалось montagvide в Пон 31 сер, 2020 15:16, всього редагувалось 1 раз. montagvide

Повідомлень: 25 З нами з: 14.12.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 6 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 14:26 stm написав: Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет ))) Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет )))

Это устоявшая практика ЕСПЧ и вопрос лишь в том, сколько времени это займет.



А в целом, как говорил Махатма Ганди, "Вы, может, и не узнаете, каким будет результат ваших действий, но, если вы ничего не будете делать, не будет и результата". Это устоявшая практика ЕСПЧ и вопрос лишь в том, сколько времени это займет.А в целом, как говорил Махатма Ганди, "Вы, может, и не узнаете, каким будет результат ваших действий, но, если вы ничего не будете делать, не будет и результата". Igneus Повідомлень: 706 З нами з: 29.08.18 Подякував: 274 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 14:32 Igneus написав: stm написав: Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет ))) Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет )))

Это устоявшая практика ЕСПЧ и вопрос лишь в том, сколько времени это займет.



А в целом, как говорил Махатма Ганди, "Вы, может, и не узнаете, каким будет результат ваших действий, но, если вы ничего не будете делать, не будет и результата". Это устоявшая практика ЕСПЧ и вопрос лишь в том, сколько времени это займет.А в целом, как говорил Махатма Ганди, "Вы, может, и не узнаете, каким будет результат ваших действий, но, если вы ничего не будете делать, не будет и результата".

Понимаю, но ради интереса нашла справу. У неё статус вилучити з реестру. Объясните что это значит? Понимаю, но ради интереса нашла справу. У неё статус вилучити з реестру. Объясните что это значит? stm

Повідомлень: 2515 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 14:46 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: У статті 27 Конституції України про право на життя Ви залишили поза увагою поняття "протиправні посягання".



Хіба право регулює відносини людини з вірусами та собаками?



Право регулює відносини між людинами, деякі з яких протиправно посягають на життя інших людин, а деякі з яких навіть на цьому форумі закликають до цього, незважаючи на заборону у Кримінальному кодексі України, і, при цьому, похваляються власними прикладами, а більшість з вас не лише мовчить, а ще й плюсує. У статті 27 Конституції України про право на життя Ви залишили поза увагою поняття "протиправні посягання".Хіба право регулює відносини людини з вірусами та собаками?Право регулює відносини між людинами, деякі з яких протиправно посягають на життя інших людин, а деякі з яких навіть на цьому форумі закликають до цього, незважаючи на заборону у Кримінальному кодексі України, і, при цьому, похваляються власними прикладами, а більшість з вас не лише мовчить, а ще й плюсує.

Там право згадується в рамках права людини на самозахист. Пересічний не може, просто так, застрелити іншу людину чи собаку, а виключно в рамках самооборони.

В урядів права ширші. Вони захищають громадян від стихійних лих, від епідемій чи безпритульних тварин. Вони захищають право людини на життя. Там право згадується в рамках права людини на самозахист. Пересічний не може, просто так, застрелити іншу людину чи собаку, а виключно в рамках самооборони.В урядів права ширші. Вони захищають громадян від стихійних лих, від епідемій чи безпритульних тварин. Вони захищають право людини на життя. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10662 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 14:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире change_pm написав: Не закриють масово, будуть фігачити тєму під назвою -весь клас пішов на самоізоляції.

Там не далеко до - вся школа пішла на самоїзоляцію. Не закриють масово, будуть фігачити тєму під назвою -весь клас пішов на самоізоляції.Там не далеко до - вся школа пішла на самоїзоляцію.

Нам завтра во второй класс, родителей в школу не пустят, учеников заберет учительница на один урок, смысл от одного урока конечно не ясен, но тем не менее. Про самоизоляцию тоже не совсем понятно, а если заболеет учитель, а если заболеет только один ученик то весь класс будет сидеть без учебы. Как и за чей счет отличать ОРВИ от ковида неясно.





ЛАД написав: 7% от 0 до 17 лет.

Я писал о детях до 10 лет.

Здесь приводили ссылку на работу, по-моему, австралийских учёных.

Почему так, объяснить не берусь. Может, слишком мала концентрация вируса? Или восприимчивость детей? Всё же маленькие дети болеют очень редко. 7% от 0 до 17 лет.Я писал о детях до 10 лет.Здесь приводили ссылку на работу, по-моему, австралийских учёных.Почему так, объяснить не берусь. Может, слишком мала концентрация вируса? Или восприимчивость детей? Всё же маленькие дети болеют очень редко.

Очень даже и болеют, а главное передают друг другу, создавая вирусную нагрузку для учителя. Редко болееют при ГВ до трех лет, а дальше, садик, школа и понеслось. Могу предположить, что ковид им при такой тренировке иммунитета не страшен и гасится достаточно быстро.



vitaliy_berdinskikh написав: Так может сначала нало было изучить, а не школы закрывать? Так может сначала нало было изучить, а не школы закрывать?

так не знали же как и быстро и сколько отойдет в мир иной пока изучат... Правильного решения не было на тот момент, ввиду очень скудных знаний. Нам завтра во второй класс, родителей в школу не пустят, учеников заберет учительница на один урок, смысл от одного урока конечно не ясен, но тем не менее. Про самоизоляцию тоже не совсем понятно, а если заболеет учитель, а если заболеет только один ученик то весь класс будет сидеть без учебы. Как и за чей счет отличать ОРВИ от ковида неясно.Очень даже и болеют, а главное передают друг другу, создавая вирусную нагрузку для учителя. Редко болееют при ГВ до трех лет, а дальше, садик, школа и понеслось. Могу предположить, что ковид им при такой тренировке иммунитета не страшен и гасится достаточно быстро.так не знали же как и быстро и сколько отойдет в мир иной пока изучат... Правильного решения не было на тот момент, ввиду очень скудных знаний. st512 Повідомлень: 874 З нами з: 09.07.13 Подякував: 95 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 15:04 lapay написав: Igneus написав: У статті 27 Конституції України про право на життя Ви залишили поза увагою поняття "протиправні посягання".



Хіба право регулює відносини людини з вірусами та собаками?



Право регулює відносини між людинами, деякі з яких протиправно посягають на життя інших людин, а деякі з яких навіть на цьому форумі закликають до цього, незважаючи на заборону у Кримінальному кодексі України, і, при цьому, похваляються власними прикладами, а більшість з вас не лише мовчить, а ще й плюсує. У статті 27 Конституції України про право на життя Ви залишили поза увагою поняття "протиправні посягання".Хіба право регулює відносини людини з вірусами та собаками?Право регулює відносини між людинами, деякі з яких протиправно посягають на життя інших людин, а деякі з яких навіть на цьому форумі закликають до цього, незважаючи на заборону у Кримінальному кодексі України, і, при цьому, похваляються власними прикладами, а більшість з вас не лише мовчить, а ще й плюсує.

Там право згадується в рамках права людини на самозахист. Пересічний не може, просто так, застрелити іншу людину чи собаку, а виключно в рамках самооборони.

В урядів права ширші. Вони захищають громадян від стихійних лих, від епідемій чи безпритульних тварин. Вони захищають право людини на життя. Там право згадується в рамках права людини на самозахист. Пересічний не може, просто так, застрелити іншу людину чи собаку, а виключно в рамках самооборони.В урядів права ширші. Вони захищають громадян від стихійних лих, від епідемій чи безпритульних тварин. Вони захищають право людини на життя.

Правительству есть чем заняться





Где обработка улиц, остановок, госучреждений и т.д.чем она защищает кроме запретов и штрафов? Правительству есть чем заняться Востаннє редагувалось Lion+ в Пон 31 сер, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз. Lion+ Повідомлень: 1840 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 270 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 15:05 stm написав: Igneus написав: stm написав: Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет ))) Бурмич - опа-опа-опа-жопа блок, думаете возьмёте ЕСПЧ или политическая предвзятость будет )))

Это устоявшая практика ЕСПЧ и вопрос лишь в том, сколько времени это займет.



А в целом, как говорил Махатма Ганди, "Вы, может, и не узнаете, каким будет результат ваших действий, но, если вы ничего не будете делать, не будет и результата". Это устоявшая практика ЕСПЧ и вопрос лишь в том, сколько времени это займет.А в целом, как говорил Махатма Ганди, "Вы, может, и не узнаете, каким будет результат ваших действий, но, если вы ничего не будете делать, не будет и результата".

Понимаю, но ради интереса нашла справу. У неё статус вилучити з реестру. Объясните что это значит? Понимаю, но ради интереса нашла справу. У неё статус вилучити з реестру. Объясните что это значит?

Для лучшего понимания объясняю по украинскому тексту решения:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192193



В Конвенции заложен принцип субсидиарности, согласно которому ЕСПЧ не является судом четвертой инстанции. Он не пересматривает национальные судебные решения, а лишь оценивает, как государства в целом защищают права граждан на национальном уровне.



Принцип субсидиарности особенно касается проблемы неисполнения решений национальных судов, которой в развитых европейских странах уже нет и это не является обязанностью ЕСПЧ обеспечивать выполнение решений украинских судов.



Как видно из пункта 4 резолютивной части решения, ЕСПЧ исключил дело из своего реестра и передал его Комитету Министров Совета Европы, под надзором которого Украина должна решить структурную проблему неисполнения судебных решений, выплатить заявителям возмещение за длительное неисполнение этих решений, а также долги по этим решениям.



Исходя из пунктов 207 и 223 мотивировочной части решения, оценка ЕСПЧ процесса исполнения Украиной этого решения предусмотрена примерно через два года после его принятия, на основании которой жалобы заявителей могут быть восстановлены в реестре ЕСПЧ в случае отсутствия прогресса в решении этой проблемы.



Кстати, Италия, которую здесь приводили в пример по коронавирусу, уже проходила через подобную процедуру в части длительного рассмотрения дел национальными судами по 10-15 лет. В результате, был принят закон Пинто, согласно которому в случае задержек в рассмотрении судами дел выплачивается компенсация на национальном уровне. Для лучшего понимания объясняю по украинскому тексту решения:В Конвенции заложен, согласно которому ЕСПЧ не является. Он не пересматривает национальные судебные решения, а лишь оценивает, как государства в целом защищают права граждан на национальном уровне.Принцип субсидиарности особенно касается проблемы неисполнения решений национальных судов, которой в развитых европейских странах уже нет и это не является обязанностью ЕСПЧ обеспечивать выполнение решений украинских судов.Как видно из пункта 4 резолютивной части решения, ЕСПЧ исключил дело из своего реестра и передал его Комитету Министров Совета Европы, под надзором которого Украина должна решить структурную проблему неисполнения судебных решений, выплатить заявителям возмещение за длительное неисполнение этих решений, а также долги по этим решениям.Исходя из пунктов 207 и 223 мотивировочной части решения, оценка ЕСПЧ процесса исполнения Украиной этого решения предусмотрена примерно черезпосле его принятия, на основании которой жалобы заявителей могут быть восстановлены в реестре ЕСПЧ в случае отсутствия прогресса в решении этой проблемы.Кстати,, которую здесь приводили в пример по коронавирусу, уже проходила через подобную процедуру в части длительного рассмотрения дел национальными судами по 10-15 лет. В результате, был принят, согласно которому в случае задержек в рассмотрении судами дел выплачивается компенсация на национальном уровне. Igneus Повідомлень: 706 З нами з: 29.08.18 Подякував: 274 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 15:17 lapay написав: Igneus написав: У статті 27 Конституції України про право на життя Ви залишили поза увагою поняття "протиправні посягання".



Хіба право регулює відносини людини з вірусами та собаками?



Право регулює відносини між людинами, деякі з яких протиправно посягають на життя інших людин, а деякі з яких навіть на цьому форумі закликають до цього, незважаючи на заборону у Кримінальному кодексі України, і, при цьому, похваляються власними прикладами, а більшість з вас не лише мовчить, а ще й плюсує. У статті 27 Конституції України про право на життя Ви залишили поза увагою поняття "протиправні посягання".Хіба право регулює відносини людини з вірусами та собаками?Право регулює відносини між людинами, деякі з яких протиправно посягають на життя інших людин, а деякі з яких навіть на цьому форумі закликають до цього, незважаючи на заборону у Кримінальному кодексі України, і, при цьому, похваляються власними прикладами, а більшість з вас не лише мовчить, а ще й плюсує.

Там право згадується в рамках права людини на самозахист. Пересічний не може, просто так, застрелити іншу людину чи собаку, а виключно в рамках самооборони.

В урядів права ширші. Вони захищають громадян від стихійних лих, від епідемій чи безпритульних тварин. Вони захищають право людини на життя. Там право згадується в рамках права людини на самозахист. Пересічний не може, просто так, застрелити іншу людину чи собаку, а виключно в рамках самооборони.. Вони захищають громадян від стихійних лих, від епідемій чи безпритульних тварин. Вони захищають право людини на життя.

На виконання частини 2 статті 19 Конституції України органи органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.



Це означає, що уряду дозволено лише те, що визначено для нього у Конституції та законах України



Це людині і громадянину все, що не заборонено законом, то дозволено На виконання частини 2 статті 19 Конституції України органи органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіЦе означає, що уряду дозволено лише те, що визначено для нього у Конституції та законах УкраїниЦе людині і громадянину все, що не заборонено законом, то дозволено Igneus Повідомлень: 706 З нами з: 29.08.18 Подякував: 274 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1715171617171718> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7193 1635682

ЛОБ Пон 31 сер, 2020 13:49