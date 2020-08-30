Igneus написав:На виконання частини 2 статті 19 Конституції України органи органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Це означає, що уряду дозволено лише те, що визначено для нього у Конституції та законах України
Це людині і громадянину все, що не заборонено законом, то дозволено
Так Конституційний суд України, нещодавно, визнав неконституційними деякі карантинні дії уряду. Про маски і дистанцію там не було. Є рекомендації МОЗ, і є порушники цих рекомендацій, яких уряд штрафує, в рамках захисту громадян.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:--------- ЛАД вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали. --------- Доля детей от 0 до 17 лет среди зарегистрированных коронавирусников у нас в стране 7 процентов, то есть только официально выявлено 8500 детей с коронавирусом. Каким образом носитель коронавируса может не передавать коронавирус другим людям, если коронавирус выявлен у них в слизистой носа? Засвербило в носу - ребёнок чихнул, маленький высморкался с помощью пальцев и побежал играть.
7% от 0 до 17 лет. Я писал о детях до 10 лет. Здесь приводили ссылку на работу, по-моему, австралийских учёных. Почему так, объяснить не берусь. Может, слишком мала концентрация вируса? Или восприимчивость детей? Всё же маленькие дети болеют очень редко.
Так я не про болезни детей, дети крайне редко болеют тяжело, я про способность передачи подарков родителям и бабушкам-дедушкам.
Я понял. Я тоже не о болезнях детей. Последняя фраза как комментарий к двум вопросам.
lapay написав:Є рекомендації МОЗ, і є порушники цих рекомендацій, яких уряд штрафує, в рамках захисту громадян.
Начнем с того что не существует штрафа, ни административного, ни уголовного, за нарушение рекомендаций МОЗ.
Особисто знаю випадки штрафування продавців за відсутність ємності з використанними медичними масками і обслуговування покупців, які не носять масок. Рекомендації "легким порухом руки" перетворюються в реальні штрафи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Igneus написав:На виконання частини 2 статті 19 Конституції України органи органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Це означає, що уряду дозволено лише те, що визначено для нього у Конституції та законах України
Це людині і громадянину все, що не заборонено законом, то дозволено
Так Конституційний суд України, нещодавно, визнав неконституційними деякі карантинні дії уряду. Про маски і дистанцію там не було. Є рекомендації МОЗ, і є порушники цих рекомендацій, яких уряд штрафує, в рамках захисту громадян.
Конституційний Суд не розглянув по суті постанову Уряду № 392, оскільки Уряд, розуміючи своє порушення Конституції, напередодні замість неї прийняв нову № 641, на яку не було подання, а Конституційний Суд розглядає конституційність лише чинних актів. При цьому, у мотивувальній частині рішення було зазначено, що обмеження прав людини дозволяється лише в умовах надзвичайного чи воєнного стану законом, а ні підзаконним актом.
Що стосується "рекомендацій" МОЗ, то за змістом статті 15 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" нормативно-правовим актом міністерства є наказ, а ні рекомендації, листи тощо, який підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України і набирає чинності після її проведення і не раніше дня офіційного опублікування: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text
До речі, я не розумію, як можна бути порушником "рекомендацій", якщо з цього слова випливає добровільний характер їх дотримання.
Lion+ написав:Вы сами то верите, что маска поможет? Наоборот в ней накапливаются микробы и их надо менять как минимум каждые 2 часа, но никак не носить одну месяцами
Маска поможет. Для хирургической маски - прежде всего окрущающим, и в меньше степени - носителю. И это думают ученые, которые проводили соответствующие эксперименты. И, о неожиданность, маски нужно менять - для себя, не для окружающих. Раз в 2 часа, или раз в 8 часов - это зависит от типа маски. Почему-то факт того, что ее нужно менять в принципе, вызывает просто негодование. Странно, что невозможность использования презервативов больше чем 1 раз, не вызывает негодования. И в среднем это в разы и разы меньше 2 часов.
в презервативі не вимагають ходити в громадських місцях
lapay написав:Є рекомендації МОЗ, і є порушники цих рекомендацій, яких уряд штрафує, в рамках захисту громадян.
Начнем с того что не существует штрафа, ни административного, ни уголовного, за нарушение рекомендаций МОЗ.
Особисто знаю випадки штрафування продавців за відсутність ємності з використанними медичними масками і обслуговування покупців, які не носять масок. Рекомендації "легким порухом руки" перетворюються в реальні штрафи.
Ну и чем хорошо несоблюдение закона и не знание своих прав продавцами и владельцами магазинов?