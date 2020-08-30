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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1715171617171718

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:На виконання частини 2 статті 19 Конституції України органи органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Це означає, що уряду дозволено лише те, що визначено для нього у Конституції та законах України

Це людині і громадянину все, що не заборонено законом, то дозволено

Так Конституційний суд України, нещодавно, визнав неконституційними деякі карантинні дії уряду. Про маски і дистанцію там не було.
Є рекомендації МОЗ, і є порушники цих рекомендацій, яких уряд штрафує, в рамках захисту громадян.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Є рекомендації МОЗ, і є порушники цих рекомендацій, яких уряд штрафує, в рамках захисту громадян.

Начнем с того что не существует штрафа, ни административного, ни уголовного, за нарушение рекомендаций МОЗ.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:Кем и где приемлемую?

Везде, всеми. Ты жену по имени-отчеству называешь, детей тоже?

Или ты с ними свиней пас и потому можно по имени, а в качестве воспитательной меры применить распространённое у свинопасов "дать леща"?

Я Вам не жена и не ребёнок. И даже не дальний родственник.
А "везде, всеми" свидетельствует о Вашей высокой культуре. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:52

  freeze написав:
  ЛАД написав:
  freeze написав:---------
ЛАД
вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали.
---------
Доля детей от 0 до 17 лет среди зарегистрированных коронавирусников у нас в стране 7 процентов, то есть только официально выявлено 8500 детей с коронавирусом.
Каким образом носитель коронавируса может не передавать коронавирус другим людям, если коронавирус выявлен у них в слизистой носа? Засвербило в носу - ребёнок чихнул, маленький высморкался с помощью пальцев и побежал играть.

7% от 0 до 17 лет.
Я писал о детях до 10 лет.
Здесь приводили ссылку на работу, по-моему, австралийских учёных.
Почему так, объяснить не берусь. Может, слишком мала концентрация вируса? Или восприимчивость детей? Всё же маленькие дети болеют очень редко.


Так я не про болезни детей, дети крайне редко болеют тяжело, я про способность передачи подарков родителям и бабушкам-дедушкам.

Я понял.
Я тоже не о болезнях детей. Последняя фраза как комментарий к двум вопросам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:58

  vitaliy_berdinskikh написав:
  lapay написав:Є рекомендації МОЗ, і є порушники цих рекомендацій, яких уряд штрафує, в рамках захисту громадян.

Начнем с того что не существует штрафа, ни административного, ни уголовного, за нарушение рекомендаций МОЗ.

Особисто знаю випадки штрафування продавців за відсутність ємності з використанними медичними масками і обслуговування покупців, які не носять масок. Рекомендації "легким порухом руки" перетворюються в реальні штрафи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

по состоянию на 31 августа на коронавирус COVID-19 в парламенте заболели 23 нардепа и 7 работников аппарата ВР.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/31/7264717/
Пошла вторая волна :D :D
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:02

  lapay написав:
  Igneus написав:На виконання частини 2 статті 19 Конституції України органи органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Це означає, що уряду дозволено лише те, що визначено для нього у Конституції та законах України

Це людині і громадянину все, що не заборонено законом, то дозволено

Так Конституційний суд України, нещодавно, визнав неконституційними деякі карантинні дії уряду. Про маски і дистанцію там не було.
Є рекомендації МОЗ, і є порушники цих рекомендацій, яких уряд штрафує, в рамках захисту громадян.

Конституційний Суд не розглянув по суті постанову Уряду № 392, оскільки Уряд, розуміючи своє порушення Конституції, напередодні замість неї прийняв нову № 641, на яку не було подання, а Конституційний Суд розглядає
конституційність лише чинних актів. При цьому, у мотивувальній частині рішення було зазначено, що обмеження прав людини дозволяється лише в умовах надзвичайного чи воєнного стану законом, а ні підзаконним актом.

Що стосується "рекомендацій" МОЗ, то за змістом статті 15 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" нормативно-правовим актом міністерства є наказ, а ні рекомендації, листи тощо, який підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України і набирає чинності після її проведення і не раніше дня офіційного опублікування:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text

До речі, я не розумію, як можна бути порушником "рекомендацій", якщо з цього слова випливає добровільний характер їх дотримання.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:07

  adeges написав:
  Lion+ написав:Вы сами то верите, что маска поможет?
Наоборот в ней накапливаются микробы и их надо менять как минимум каждые 2 часа, но никак не носить одну месяцами :idea:


Маска поможет. Для хирургической маски - прежде всего окрущающим, и в меньше степени - носителю. И это думают ученые, которые проводили соответствующие эксперименты. И, о неожиданность, маски нужно менять - для себя, не для окружающих. Раз в 2 часа, или раз в 8 часов - это зависит от типа маски. Почему-то факт того, что ее нужно менять в принципе, вызывает просто негодование. Странно, что невозможность использования презервативов больше чем 1 раз, не вызывает негодования. И в среднем это в разы и разы меньше 2 часов.

в презервативі не вимагають ходити в громадських місцях
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:11

  lapay написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  lapay написав:Є рекомендації МОЗ, і є порушники цих рекомендацій, яких уряд штрафує, в рамках захисту громадян.

Начнем с того что не существует штрафа, ни административного, ни уголовного, за нарушение рекомендаций МОЗ.

Особисто знаю випадки штрафування продавців за відсутність ємності з використанними медичними масками і обслуговування покупців, які не носять масок. Рекомендації "легким порухом руки" перетворюються в реальні штрафи.


Ну и чем хорошо несоблюдение закона и не знание своих прав продавцами и владельцами магазинов?
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