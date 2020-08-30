Igneus написав:У статті 27 Конституції України про право на життя Ви залишили поза увагою поняття "протиправні посягання".
Хіба право регулює відносини людини з вірусами та собаками?
Право регулює відносини між людинами, деякі з яких протиправно посягають на життя інших людин, а деякі з яких навіть на цьому форумі закликають до цього, незважаючи на заборону у Кримінальному кодексі України, і, при цьому, похваляються власними прикладами, а більшість з вас не лише мовчить, а ще й плюсує.
Там право згадується в рамках права людини на самозахист. Пересічний не може, просто так, застрелити іншу людину чи собаку, а виключно в рамках самооборони. В урядів права ширші. Вони захищають громадян від стихійних лих, від епідемій чи безпритульних тварин. Вони захищають право людини на життя.
На виконання частини 2 статті 19 Конституції України органи органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Це означає, що уряду дозволено лише те, що визначено для нього у Конституції та законах України
Це людині і громадянину все, що не заборонено законом, то дозволено
ну ви ж розумієте, що ціна оцих написаних вами рядків рівна нулю? це ваші особисті оціночні судження. які нікого ні до чого не зобовязують. порушує кабмін, не порушує, перевищує свої повноваження чи ні - може вирішувати тільки уповноважений на те орган, а конкретніше суд. а до до того моменту (поки не винесено відповідну постанову) рішення кабміну чинне і обовязкове до виконання, з усіма юридичними наслідками. спробуйте нас тут переконати що це не так. чи може у нас якимось чином передбачено що кожна вільнолюдина може давати правову оцінку дій органів законодавчої і виконавчої влади і відповідно діяти до свої оцінок?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Пон 31 сер, 2020 16:20, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все.
Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой. В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются. Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников. Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых.
так винні вівці а не вовки, тобто люди, а не влада, що облажалася.
vitaliy_berdinskikh написав:....ю Во дворе домов, расположенных по улице Генерала Бочарова, 24, 26, 28 открыли две обновленные детские площадки с качелями, песочницами, скамейками, лестницами и зонами для игры в баскетбол. Кроме того, обустроено освещение, зеленые зоны и тротуары. ....
wild.tomcat написав:ну ви ж розумієте, що ціна оцих написаних вами рядків рівна нулю? це ваші особисті оціночні судження. які нікого ні до чого не зобовязують. порушує кабмін, не порушує, перевищує свої повноваження чи ні - може вирішувати тільки уповноважений на те орган, а конкретніше суд. а до до того моменту (поки не винесено відповідну постанову) рішення кабміну чинне і обовязкове до виконання, з усіма юридичними наслідками. спробуйте нас тут переконати що це не так. чи може у нас якимось чином передбачено що кожна вільнолюдина може давати правову оцінку дій органів законодавчої і виконавчої влади і відповідно діяти до свої оцінок?
1) У мене спитав lapay, а я йому відверто відповив. 2) 90% судових спорів за моєю участю - з державою в адміністративних судах, в тому числі, що стосується особисто моїх прав. Сальдо у держави в цих спорах негативне, в тому числі, в євро. 3) Так, я маю право і можу надавати фахову правову оцінку діям і бездіяльності держави, адже я утримую її за рахунок сплати податків і тому вона є СЛУГОЮ громадянина за змістом ст. 3 Конституції України. Якщо посадові особи держави заперечиватимуть проти моєї оцінки, я погоджусь на розгляд й цього спору у встановленому порядку, наприклад, таким чином: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_939#Text