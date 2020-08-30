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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 17171718171917201721> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Пон 31 сер, 2020 16:16 Igneus написав: lapay написав: Igneus написав: У статті 27 Конституції України про право на життя Ви залишили поза увагою поняття "протиправні посягання".



Хіба право регулює відносини людини з вірусами та собаками?



Право регулює відносини між людинами, деякі з яких протиправно посягають на життя інших людин, а деякі з яких навіть на цьому форумі закликають до цього, незважаючи на заборону у Кримінальному кодексі України, і, при цьому, похваляються власними прикладами, а більшість з вас не лише мовчить, а ще й плюсує. У статті 27 Конституції України про право на життя Ви залишили поза увагою поняття "протиправні посягання".Хіба право регулює відносини людини з вірусами та собаками?Право регулює відносини між людинами, деякі з яких протиправно посягають на життя інших людин, а деякі з яких навіть на цьому форумі закликають до цього, незважаючи на заборону у Кримінальному кодексі України, і, при цьому, похваляються власними прикладами, а більшість з вас не лише мовчить, а ще й плюсує.

Там право згадується в рамках права людини на самозахист. Пересічний не може, просто так, застрелити іншу людину чи собаку, а виключно в рамках самооборони.

В урядів права ширші. Вони захищають громадян від стихійних лих, від епідемій чи безпритульних тварин. Вони захищають право людини на життя. Там право згадується в рамках права людини на самозахист. Пересічний не може, просто так, застрелити іншу людину чи собаку, а виключно в рамках самооборони.. Вони захищають громадян від стихійних лих, від епідемій чи безпритульних тварин. Вони захищають право людини на життя.

На виконання частини 2 статті 19 Конституції України органи органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.



Це означає, що уряду дозволено лише те, що визначено для нього у Конституції та законах України



Це людині і громадянину все, що не заборонено законом, то дозволено На виконання частини 2 статті 19 Конституції України органи органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіЦе означає, що уряду дозволено лише те, що визначено для нього у Конституції та законах УкраїниЦе людині і громадянину все, що не заборонено законом, то дозволено



ну ви ж розумієте, що ціна оцих написаних вами рядків рівна нулю? це ваші особисті оціночні судження. які нікого ні до чого не зобовязують. порушує кабмін, не порушує, перевищує свої повноваження чи ні - може вирішувати тільки уповноважений на те орган, а конкретніше суд. а до до того моменту (поки не винесено відповідну постанову) рішення кабміну чинне і обовязкове до виконання, з усіма юридичними наслідками. спробуйте нас тут переконати що це не так.

чи може у нас якимось чином передбачено що кожна вільнолюдина може давати правову оцінку дій органів законодавчої і виконавчої влади і відповідно діяти до свої оцінок? ну ви ж розумієте, що ціна оцих написаних вами рядків рівна нулю? це ваші особисті оціночні судження. які нікого ні до чого не зобовязують. порушує кабмін, не порушує, перевищує свої повноваження чи ні - може вирішувати тільки уповноважений на те орган, а конкретніше суд. а до до того моменту (поки не винесено відповідну постанову) рішення кабміну чинне і обовязкове до виконання, з усіма юридичними наслідками. спробуйте нас тут переконати що це не так.чи може у нас якимось чином передбачено що кожна вільнолюдина може давати правову оцінку дій органів законодавчої і виконавчої влади і відповідно діяти до свої оцінок? Востаннє редагувалось wild.tomcat в Пон 31 сер, 2020 16:20, всього редагувалось 2 разів. wild.tomcat Повідомлень: 942 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 215 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 16:16 freeze написав: airmax78 написав: Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все. Да, с остановкой транспортра и закрытием всего и вся сильно поспешили. Достаточно было закрыть границы. А вот сейчас бы, при сегодняшней динамике, стоило бы, наверное, остановить все.



Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой.

В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются.

Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников.

Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых. Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой.В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются.Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников.Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых.

так винні вівці а не вовки, тобто люди, а не влада, що облажалася. так винні вівці а не вовки, тобто люди, а не влада, що облажалася. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21291 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1159 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 16:17 vitaliy_berdinskikh написав: ЛАД написав: Сейчас, вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали. Сейчас, вроде, установлено, что в возрасте до 10 лет передача вируса практически исключена. В марте об этом не знали.

Если не знали - зачем школы закрывали? Если не знали - зачем школы закрывали?

Опять же Л - логика.

А если бы оказалось, что дети болеют сильнее?

Пока узнаем, пусть мрут?





Когда говоришь что ковид по сути тот же грипп - перепуганные ковидиоты кричат что ты идиот и корона гораздо страшнее. А теперь вдруг выясняется что нет, даже в чём-то совсем наоборот.



Так может сначала нало было изучить, а не школы закрывать?

В чем-то наоборот. Ну и что?



Для Igneus. Почитайте об эпидемии 1970 года в Одессе, например, здесь - https://www.currenttime.tv/a/odessa-cholera-kgb/30427283.html . Очень надеюсь, что Вы не станете доказывать, что в Одессе в то время была некачественная питьевая вода и в той эпидемии виновато государство.





P.s. Господа "законники", простите, но на Вашу демагогию больше отвечать не буду - бесполезно и не интересно. Опять же Л - логика.А если бы оказалось, что дети болеют сильнее?Пока узнаем, пусть мрут?В чем-то наоборот. Ну и что?Для. Почитайте об эпидемии 1970 года в Одессе, например, здесь -. Очень надеюсь, что Вы не станете доказывать, что в Одессе в то время была некачественная питьевая вода и в той эпидемии виновато государство.P.s. Господа "законники", простите, но на Вашу демагогию больше отвечать не буду - бесполезно и не интересно. ЛАД 2 Повідомлень: 17094 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4526 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 16:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире Lion+ написав: Ну и чем хорошо несоблюдение закона и Конституционных прав граждан, не знание своих прав продавцами и владельцами Ну и чем хорошо несоблюдение закона и Конституционных прав граждан, не знание своих прав продавцами и владельцами

Зниженням розвитку епідемії, адже для цього ці рекомендації і штрафи були запровадженні. Зниженням розвитку епідемії, адже для цього ці рекомендації і штрафи були запровадженні. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10670 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 16:21 vitaliy_berdinskikh написав: ....ю

Во дворе домов, расположенных по улице Генерала Бочарова, 24, 26, 28 открыли две обновленные детские площадки с качелями, песочницами, скамейками, лестницами и зонами для игры в баскетбол. Кроме того, обустроено освещение, зеленые зоны и тротуары.

.... ....юВо дворе домов, расположенных по улице Генерала Бочарова, 24, 26, 28 открыли две обновленные детские площадки с качелями, песочницами, скамейками, лестницами и зонами для игры в баскетбол. Кроме того, обустроено освещение, зеленые зоны и тротуары.....

Это тоже плохо? Это тоже плохо? ЛАД 2 Повідомлень: 17094 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4526 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 16:31 change_pm написав: ....





Там не далеко до - вся школа пішла на самоїзоляцію.



зі. В багатьох школах частина викладачів за 60 років. Яке рішення з ними?



ззі. Померло 10-15 % вчителів від ковіда, де шукати нових в середині учбового року?



зззі. Ось так тихою ходою і дійдемо до онлайн навчання... ....Там не далеко до - вся школа пішла на самоїзоляцію.зі. В багатьох школах частина викладачів за 60 років. Яке рішення з ними?ззі. Померло 10-15 % вчителів від ковіда, де шукати нових в середині учбового року?зззі. Ось так тихою ходою і дійдемо до онлайн навчання...

1. Даже среди 60+ смертность ниже 15%.

2. Сегодня онлайн обучение = отсутствию обучения. Проще сразу отправить детей быкам хвосты крутить.

Не надо так мрачно. Будем надеяться на лучшее 1. Даже среди 60+ смертность ниже 15%.2. Сегодня онлайн обучение = отсутствию обучения. Проще сразу отправить детей быкам хвосты крутить.Не надо так мрачно. Будем надеяться на лучшее ЛАД 2 Повідомлень: 17094 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4526 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 16:34 st512

Что такое ГВ? ЛАД 2 Повідомлень: 17094 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4526 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 16:38 ЛАД написав: change_pm написав: ....





Там не далеко до - вся школа пішла на самоїзоляцію.



зі. В багатьох школах частина викладачів за 60 років. Яке рішення з ними?



ззі. Померло 10-15 % вчителів від ковіда, де шукати нових в середині учбового року?



зззі. Ось так тихою ходою і дійдемо до онлайн навчання... ....Там не далеко до - вся школа пішла на самоїзоляцію.зі. В багатьох школах частина викладачів за 60 років. Яке рішення з ними?ззі. Померло 10-15 % вчителів від ковіда, де шукати нових в середині учбового року?зззі. Ось так тихою ходою і дійдемо до онлайн навчання...

1. Даже среди 60+ смертность ниже 15%.

2. Сегодня онлайн обучение = отсутствию обучения. Проще сразу отправить детей быкам хвосты крутить.

Не надо так мрачно. Будем надеяться на лучшее 1. Даже среди 60+ смертность ниже 15%.2. Сегодня онлайн обучение = отсутствию обучения. Проще сразу отправить детей быкам хвосты крутить.Не надо так мрачно. Будем надеяться на лучшее

Зе уже отметился на тему "хвосты крутить". Будет повышать престижность рабочих профессий. Во как зазвучало!

https://news.finance.ua/ua/news/-/47740 ... profesiyam Зе уже отметился на тему "хвосты крутить". Будет повышать престижность рабочих профессий. Во как зазвучало! antey1969 1

Повідомлень: 9804 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1137 раз. Подякували: 2624 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 16:39 Lion+ написав: .......

Правительству есть чем заняться





Где обработка улиц, остановок, госучреждений и т.д.чем она защищает кроме запретов и штрафов? .......Правительству есть чем заняться

Интересно получается!

Т.е. маски носить нам западло, а обрабатывать непонятно чем остановки и, главное, улицы (!) надо? Интересно получается!Т.е. маски носить нам западло, а обрабатывать непонятно чем остановки и, главное, улицы (!) надо? ЛАД 2 Повідомлень: 17094 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4526 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 16:52 wild.tomcat написав: ну ви ж розумієте, що ціна оцих написаних вами рядків рівна нулю? це ваші особисті оціночні судження. які нікого ні до чого не зобовязують. порушує кабмін, не порушує, перевищує свої повноваження чи ні - може вирішувати тільки уповноважений на те орган, а конкретніше суд. а до до того моменту (поки не винесено відповідну постанову) рішення кабміну чинне і обовязкове до виконання, з усіма юридичними наслідками. спробуйте нас тут переконати що це не так.

чи може у нас якимось чином передбачено що кожна вільнолюдина може давати правову оцінку дій органів законодавчої і виконавчої влади і відповідно діяти до свої оцінок? ну ви ж розумієте, що ціна оцих написаних вами рядків рівна нулю? це ваші особисті оціночні судження. які нікого ні до чого не зобовязують. порушує кабмін, не порушує, перевищує свої повноваження чи ні - може вирішувати тільки уповноважений на те орган, а конкретніше суд. а до до того моменту (поки не винесено відповідну постанову) рішення кабміну чинне і обовязкове до виконання, з усіма юридичними наслідками. спробуйте нас тут переконати що це не так.чи може у нас якимось чином передбачено що кожна вільнолюдина може давати правову оцінку дій органів законодавчої і виконавчої влади і відповідно діяти до свої оцінок?

1) У мене спитав lapay, а я йому відверто відповив.

2) 90% судових спорів за моєю участю - з державою в адміністративних судах, в тому числі, що стосується особисто моїх прав. Сальдо у держави в цих спорах негативне, в тому числі, в євро.

3) Так, я маю право і можу надавати фахову правову оцінку діям і бездіяльності держави, адже я утримую її за рахунок сплати податків і тому вона є СЛУГОЮ громадянина за змістом ст. 3 Конституції України.

Якщо посадові особи держави заперечиватимуть проти моєї оцінки, я погоджусь на розгляд й цього спору у встановленому порядку, наприклад, таким чином: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_939#Text 1) У мене спитав, а я йому відверто відповив.2) 90% судових спорів за моєю участю - з державою в адміністративних судах, в тому числі, що стосується особисто моїх прав. Сальдо у держави в цих спорах негативне, в тому числі, в євро.3) Так, я маю право і можу надавати фахову правову оцінку діям і бездіяльності держави, адже я утримую її за рахунок сплати податків і тому вона є СЛУГОЮ громадянина за змістом ст. 3 Конституції України.Якщо посадові особи держави заперечиватимуть проти моєї оцінки, я погоджусь на розгляд й цього спору у встановленому порядку, наприклад, таким чином: Igneus Повідомлень: 708 З нами з: 29.08.18 Подякував: 274 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 17171718171917201721> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 31 сер, 2020 13:49