Lion+ написав:Ну и чем хорошо несоблюдение закона и Конституционных прав граждан, не знание своих прав продавцами и владельцами
Зниженням розвитку епідемії, адже для цього ці рекомендації і штрафи були запровадженні.
Причём на основе постанови Кабмина (а не рекомендаций ВОЗ), о чём хорошо написал wild.tomcat в viewtopic.php?p=5047425#p5047425. И пока эта Постанова никем не отменена, граждане и юрлица обязаны её выполнять.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 31 сер, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Это тоже надо. Для нынешней молодёжи "станок" и "проходная" звучит почти как "тюрьма". Все хотят быть юристами-экономистами, на крайняк продавцами. Но за станком - упаси бог.
Зря Вы так. Сейчас желающих приобрести востребованную рабочую профессию море. Не в Киеве правда, но в регионах весьма популярная тема. Народ таким образом повышает свою конкурентоспособность на рынках труда Европы. Так что опоздал наш Гарант с престижностью/ Вернемся к медицине. Вначале августа уволилась из больницы опытная анестезиолог-реаниматолог. Летит в Польшу в середине сентября. Ее спросили "тебе там работу предложили?". Отвечает "нет, пойду там на курсы ассистента стоматолога, меня после них с руками оторвут, а ЗП будет около 1000 евро". Такой вот дауншифтинг. Да за нее стоматологи там еще драться будут, шутка ли, ассистентом отхватить анестезиолога с большим практическим опытом.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 31 сер, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Министерство здравоохранения Украины решило закупить препарат "Ремдесивир", чтобы лечить с его помощью больных с диагнозом COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 августа. ..... Общая сумма, предусмотренная на процесс лечения больных Национальной службой здоровья, составила 15,6 млрд гривен.
Это тоже надо. Для нынешней молодёжи "станок" и "проходная" звучит почти как "тюрьма". Все хотят быть юристами-экономистами, на крайняк продавцами. Но за станком - упаси бог.
Зря Вы так. Сейчас желающих приобрести востребованную рабочую профессию море. Не в Киеве правда, но в регионах весьма популярная тема. Народ таким образом повышает свою конкурентоспособность на рынках труда Европы. Так что опоздал наш Гарант с престижностью
ЛАД написав:Сегодня онлайн обучение = отсутствию обучения. Проще сразу отправить детей быкам хвосты крутить.
Слышал что в Одессе будут вести двойное обучение, кто хочет тот идет в школу, кто не может - сидит онлайн. Для многих это был бы выход. Не представляю как первокласники будут сами зимой собираться после уроков, и сколько родителям прийдется их ждать во дворе не имея даже возможности с ними связаться, если у ребенка нет телефона)
ЛАД написав:st512 Что такое ГВ?
Грудное вскармливание. Если мама не пропила здоровье то ребенку первые годы жизни ниче не угрожает, в отличии от тех кто кушает смеси, они болеют куда чаще.
antey1969 написав:Зря Вы так. Сейчас желающих приобрести востребованную рабочую профессию море. Не в Киеве правда, но в регионах весьма популярная тема. Народ таким образом повышает свою конкурентоспособность на рынках труда Европы. Так что опоздал наш Гарант с престижностью
Может быть. Но в Харькове о таком пока не слышал.
Зачем они Харькову. ХАРП на стадии банкротства Электротяжмаш на подходе. На Малышева стали задерживать зарплаты и урезали хорошо при этом.