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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1718171917201721>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:53

  lapay написав:
  Lion+ написав:Ну и чем хорошо несоблюдение закона и Конституционных прав граждан, не знание своих прав продавцами и владельцами

Зниженням розвитку епідемії, адже для цього ці рекомендації і штрафи були запровадженні.

Причём на основе постанови Кабмина (а не рекомендаций ВОЗ), о чём хорошо написал wild.tomcat в viewtopic.php?p=5047425#p5047425.
И пока эта Постанова никем не отменена, граждане и юрлица обязаны её выполнять.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 31 сер, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:56

  antey1969 написав:......
Зе уже отметился на тему "хвосты крутить". Будет повышать престижность рабочих профессий. Во как зазвучало!
https://news.finance.ua/ua/news/-/47740 ... profesiyam

Это тоже надо.
Для нынешней молодёжи "станок" и "проходная" звучит почти как "тюрьма".
Все хотят быть юристами-экономистами, на крайняк продавцами. Но за станком - упаси бог.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:01

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:......
Зе уже отметился на тему "хвосты крутить". Будет повышать престижность рабочих профессий. Во как зазвучало!
https://news.finance.ua/ua/news/-/47740 ... profesiyam

Это тоже надо.
Для нынешней молодёжи "станок" и "проходная" звучит почти как "тюрьма".
Все хотят быть юристами-экономистами, на крайняк продавцами. Но за станком - упаси бог.

Зря Вы так.
Сейчас желающих приобрести востребованную рабочую профессию море. Не в Киеве правда, но в регионах весьма популярная тема. Народ таким образом повышает свою конкурентоспособность на рынках труда Европы. Так что опоздал наш Гарант с престижностью/
Вернемся к медицине. Вначале августа уволилась из больницы опытная анестезиолог-реаниматолог. Летит в Польшу в середине сентября.
Ее спросили "тебе там работу предложили?". Отвечает "нет, пойду там на курсы ассистента стоматолога, меня после них с руками оторвут, а ЗП будет около 1000 евро". Такой вот дауншифтинг. Да за нее стоматологи там еще драться будут, шутка ли, ассистентом отхватить анестезиолога с большим практическим опытом.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 31 сер, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:09

Министерство здравоохранения Украины решило закупить препарат "Ремдесивир", чтобы лечить с его помощью больных с диагнозом COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 августа.
.....
Общая сумма, предусмотренная на процесс лечения больных Национальной службой здоровья, составила 15,6 млрд гривен.

https://society.comments.ua/news/medicine/minzdrav-nazval-lekarstvo-kotoroe-budet-zakupat-dlya-lecheniya-covid-19-659091.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:10

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  antey1969 написав:......
Зе уже отметился на тему "хвосты крутить". Будет повышать престижность рабочих профессий. Во как зазвучало!
https://news.finance.ua/ua/news/-/47740 ... profesiyam

Это тоже надо.
Для нынешней молодёжи "станок" и "проходная" звучит почти как "тюрьма".
Все хотят быть юристами-экономистами, на крайняк продавцами. Но за станком - упаси бог.

Зря Вы так.
Сейчас желающих приобрести востребованную рабочую профессию море. Не в Киеве правда, но в регионах весьма популярная тема. Народ таким образом повышает свою конкурентоспособность на рынках труда Европы. Так что опоздал наш Гарант с престижностью

Может быть.
Но в Харькове о таком пока не слышал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:17

  ЛАД написав:
  Lion+ написав:.......
Правительству есть чем заняться


Где обработка улиц, остановок, госучреждений и т.д.чем она защищает кроме запретов и штрафов? :idea:

Интересно получается! :)
Т.е. маски носить нам западло, а обрабатывать непонятно чем остановки и, главное, улицы (!) надо?


Это власти имеют право делать , а ограничивать конституционные права граждан не имеют права.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:17

  Lion+ написав:Правительству есть чем заняться


Где обработка улиц, остановок, госучреждений и т.д.чем она защищает кроме запретов и штрафов? :idea:

Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Сегодня онлайн обучение = отсутствию обучения. Проще сразу отправить детей быкам хвосты крутить.

Слышал что в Одессе будут вести двойное обучение, кто хочет тот идет в школу, кто не может - сидит онлайн. Для многих это был бы выход. Не представляю как первокласники будут сами зимой собираться после уроков, и сколько родителям прийдется их ждать во дворе не имея даже возможности с ними связаться, если у ребенка нет телефона)

  ЛАД написав:st512
Что такое ГВ?

Грудное вскармливание. Если мама не пропила здоровье то ребенку первые годы жизни ниче не угрожает, в отличии от тех кто кушает смеси, они болеют куда чаще.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:20

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:Зря Вы так.
Сейчас желающих приобрести востребованную рабочую профессию море. Не в Киеве правда, но в регионах весьма популярная тема. Народ таким образом повышает свою конкурентоспособность на рынках труда Европы. Так что опоздал наш Гарант с престижностью

Может быть.
Но в Харькове о таком пока не слышал.


Зачем они Харькову.
ХАРП на стадии банкротства
Электротяжмаш на подходе.
На Малышева стали задерживать зарплаты и урезали хорошо при этом.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:27

  Lion+ написав:
  ЛАД написав:
  Lion+ написав:.......
Правительству есть чем заняться


Где обработка улиц, остановок, госучреждений и т.д.чем она защищает кроме запретов и штрафов? :idea:

Интересно получается! :)
Т.е. маски носить нам западло, а обрабатывать непонятно чем остановки и, главное, улицы (!) надо?


Это власти имеют право делать , а ограничивать конституционные права граждан не имеют права.


хто саме буде вирішувати що є обмеженням конституційних прав громадян, а що ні? самі громадяни?
wild.tomcat
 
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