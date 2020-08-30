Додано: Пон 31 сер, 2020 17:19

ЛАД написав: Сегодня онлайн обучение = отсутствию обучения. Проще сразу отправить детей быкам хвосты крутить. Сегодня онлайн обучение = отсутствию обучения. Проще сразу отправить детей быкам хвосты крутить.

ЛАД написав: st512

Что такое ГВ? st512Что такое ГВ?

Слышал что в Одессе будут вести двойное обучение, кто хочет тот идет в школу, кто не может - сидит онлайн. Для многих это был бы выход. Не представляю как первокласники будут сами зимой собираться после уроков, и сколько родителям прийдется их ждать во дворе не имея даже возможности с ними связаться, если у ребенка нет телефона)Грудное вскармливание. Если мама не пропила здоровье то ребенку первые годы жизни ниче не угрожает, в отличии от тех кто кушает смеси, они болеют куда чаще.