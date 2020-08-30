Lion+ написав:Ну и чем хорошо несоблюдение закона и Конституционных прав граждан, не знание своих прав продавцами и владельцами
Зниженням розвитку епідемії, адже для цього ці рекомендації і штрафи були запровадженні.
Причём на основе постанови Кабмина (а не рекомендаций ВОЗ), о чём хорошо написал wild.tomcat в viewtopic.php?p=5047425#p5047425. И пока эта Постанова никем не отменена, граждане и юрлица обязаны её выполнять.
ЛАД, конечно буду все соблюдать, что запрещено ЗАКОНОМ (часть 1 статья 19 Конституции Украины) и не подпадает под статью 60 Конституции Украины (преступные распоряжения и приказы), что я постоянно держу на контроле.
"Правление посредством ЗАКОНОВ превосходит любое правление ЛЮДЕЙ. Утверждающий верховенство права может считаться, тем самым, утверждающим верховенство Бога и разума, а утверждающий верховенство человека обретает качество животного" (Аристотель).
А что касается лично Ваших рекомендаций, то воздержусь от их соблюдения, поскольку может быть когда-то в СССР Вы и исполняли государственно-властные полномочия, что, по-моему, отложило на Вас отпечаток, но сейчас Вы их явно уже не имеете. Будьте здоровы.
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 31 сер, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Зря Вы так. Сейчас желающих приобрести востребованную рабочую профессию море. Не в Киеве правда, но в регионах весьма популярная тема. Народ таким образом повышает свою конкурентоспособность на рынках труда Европы. Так что опоздал наш Гарант с престижностью
Может быть. Но в Харькове о таком пока не слышал.
Зачем они Харькову. ХАРП на стадии банкротства Электротяжмаш на подходе. На Малышева стали задерживать зарплаты и урезали хорошо при этом.
1. На Малышева задерживают зарплаты уже очень давно, как бы не 20+ лет. Периодически (при получении крупных заказов) выплачивают. 2. Что такое ХАРП? 3. Просьба ко всем - внимательнее читать посты, на которые отвечаете. В разговоре речь шла о стремлении молодёжи освоить рабочие профессии для выезда заграницу, а не ради трудоустройства в Харькове.
ЛАД написав:Сегодня онлайн обучение = отсутствию обучения. Проще сразу отправить детей быкам хвосты крутить.
Слышал что в Одессе будут вести двойное обучение, кто хочет тот идет в школу, кто не может - сидит онлайн. Для многих это был бы выход. Не представляю как первокласники будут сами зимой собираться после уроков, и сколько родителям прийдется их ждать во дворе не имея даже возможности с ними связаться, если у ребенка нет телефона) ...
До зимы ещё далеко, посмотрим. А собираться ребенок уже должен уметь сам. Я 4-летнюю внучку гоняю. Онлайн для кого-то, возможно, и выход, но в большинстве случаев онлайн образование это его отсутствие.
Igneus написав:....... ЛАД, конечно буду все соблюдать, что запрещено ЗАКОНОМ (часть 1 статья 19 Конституции Украины) и не подпадает под статью 60 Конституции Украины (преступные распоряжения и приказы), что я постоянно держу на контроле.
"Правление посредством ЗАКОНОВ превосходит любое правление ЛЮДЕЙ. Утверждающий верховенство права может считаться, тем самым, утверждающим верховенство Бога и разума, а утверждающий верховенство человека обретает качество животного" (Аристотель).
А что касается лично Ваших рекомендаций, то воздержусь от их соблюдения, поскольку может быть когда-то в СССР Вы и исполняли государственно-властные полномочия, что, по-моему, отложило на Вас отпечаток, но сейчас Вы их явно уже не имеете. Будьте здоровы.
Бл-и-и-ин. Не хочется ругаться, но когда уже разговор переходит на "верховенство Бога"... Законы от "Бога"? Три ха-ха. Далее. 1. Я никогда не "исполнял государственно-властные полномочия". 2. Где я давал рекомендации"? Или к рекомендациям Вы относите требование соблюдать постановления Кабмина пока они не отменены? 3. Что Вы считаете "преступными распоряжениями и приказами"? Носить маски в общественных местах и выдерживать социальную дистанцию? Не буду характеризовать Ваш пост, уже даже не знаю, какой "ярлык" Вам приклеить. Но Ваши высказывания уже ничего кроме смеха не вызывают. Ещё раз простите. Прощайте. И будьте здоровы.
P.s. Не знаю, какое стихотворение Есенина, Вы имели ввиду. У него их много.
Igneus Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя. Є громадянин Н., його дружина подала позови про розлучення та поділ спільного майна. Йому стало про це відомо з повісток (три тижні потому). У громадянина Н. є депозит у валюті (тема форуму ) в певному банкові. Дружина громадянина Н. знає, що депозит є, має нестримне бажання отримати половину, не знає лише в якому банкові той депозит (проте відомо, що готується шукати - запити тощо). Невдовзі вибігає термін депозиту. Чи можна "врятувати" ("юридично чисто") кошти від зазіхань надто жадібної колишньої ?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Житель Измаильского района, заразившийся коронавирусом в июне и благополучно вылечившийся, в августе заболел опять. Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.
По его словам, отсутствие вируса в организме было подтверждено двумя ПЦР-тестами, но затем пациент снова ощутил характерные симптомы. 25 августа анализы снова показали наличие коронавируса в организме. В настоящее время больной госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Беспокойство врачей также вызывает наличие у него сопутствующих заболеваний, которые могут усугубить течение болезни.
Виталий Гончаров подчеркнул, что это первый официально подтверждённый повторный случай заражения коронавирусом в Одесской области. Это доказывает, что после болезни стойкий иммунитет формируется далеко не всегда, и тот факт, что тот или иной человек уже перенёс болезнь, не гарантирует его неуязвимости для вируса в будущем.
Добавим, что случаи повторного заражения коронавирусом зафиксированы уже во многих странах мира, однако в Одесской области это случилось в первый раз.
freeze Для початку варто було б переконатися, що тести використовували адекватні (наприклад, захворів він грипом в червні, ПЛР показало наявність коронавірусу якогось (не SARS-2, неякісні тести дають "позитив" на інші коронавіруси)). Якщо з тестами все було в порядку, то, можливо, натрапив на інший штам. Або дійсно імунна відповідь недостатня...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Igneus написав: ЛАД, конечно буду все соблюдать, что запрещено ЗАКОНОМ (часть 1 статья 19 Конституции Украины) и не подпадает под статью 60 Конституции Украины (преступные распоряжения и приказы), что я постоянно держу на контроле. "Правление посредством ЗАКОНОВ превосходит любое правление ЛЮДЕЙ. Утверждающий верховенство права может считаться, тем самым, утверждающим верховенство Бога и разума, а утверждающий верховенство человека обретает качество животного" (Аристотель).
Бл-и-и-ин. Не хочется ругаться, но когда уже разговор переходит на "верховенство Бога"... Законы от "Бога"? Три ха-ха.
Что-то и валютная, и эта ветка далеко ушли от своих основных тем. На валютной который день перемывают кости айтишникам, здесь - вакханалия юристов. ДС бы, конечно, такого не допустил
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+