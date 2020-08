Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Пон 31 сер, 2020 17:37 ЛАД написав: lapay написав: Lion+ написав: Ну и чем хорошо несоблюдение закона и Конституционных прав граждан, не знание своих прав продавцами и владельцами

Зниженням розвитку епідемії, адже для цього ці рекомендації і штрафи були запровадженні. Зниженням розвитку епідемії, адже для цього ці рекомендації і штрафи були запровадженні.

Причём на основе постанови Кабмина (а не рекомендаций ВОЗ), о чём хорошо написал wild.tomcat в viewtopic.php?p=5047425#p5047425.

И пока эта Постанова никем не отменена, граждане и юрлица обязаны её выполнять. Причём на основе постанови Кабмина (а не рекомендаций ВОЗ), о чём хорошо написалИ пока эта Постанова никем не отменена, граждане и юрлица обязаны её выполнять.

ЛАД, конечно буду все соблюдать, что запрещено ЗАКОНОМ (часть 1 статья 19 Конституции Украины) и не подпадает под статью 60 Конституции Украины (преступные распоряжения и приказы), что я постоянно держу на контроле.



"Правление посредством ЗАКОНОВ превосходит любое правление ЛЮДЕЙ. Утверждающий верховенство права может считаться, тем самым, утверждающим верховенство Бога и разума, а утверждающий верховенство человека обретает качество животного" (Аристотель).



А что касается лично Ваших рекомендаций, то воздержусь от их соблюдения, поскольку может быть когда-то в СССР Вы и исполняли государственно-властные полномочия, что, по-моему, отложило на Вас отпечаток, но сейчас Вы их явно уже не имеете.

ЛАД, конечно буду все соблюдать, что запрещено ЗАКОНОМ (часть 1 статья 19 Конституции Украины) и не подпадает под статью 60 Конституции Украины (преступные распоряжения и приказы), что я постоянно держу на контроле."Правление посредством ЗАКОНОВ превосходит любое правление ЛЮДЕЙ. Утверждающий верховенство права может считаться, тем самым, утверждающим верховенство Бога и разума, а утверждающий верховенство человека обретает качество животного" (Аристотель).А что касается лично Ваших рекомендаций, то воздержусь от их соблюдения, поскольку может быть когда-то в СССР Вы и исполняли государственно-властные полномочия, что, по-моему, отложило на Вас отпечаток, но сейчас Вы их явно уже не имеете.Будьте здоровы.

Сейчас желающих приобрести востребованную рабочую профессию море. Не в Киеве правда, но в регионах весьма популярная тема. Народ таким образом повышает свою конкурентоспособность на рынках труда Европы. Так что опоздал наш Гарант с престижностью Зря Вы так.Сейчас желающих приобрести востребованную рабочую профессию море. Не в Киеве правда, но в регионах весьма популярная тема. Народ таким образом повышает свою конкурентоспособность на рынках труда Европы. Так что опоздал наш Гарант с престижностью

Может быть.

Но в Харькове о таком пока не слышал. Может быть.Но в Харькове о таком пока не слышал.



Зачем они Харькову.

ХАРП на стадии банкротства

Электротяжмаш на подходе.

На Малышева стали задерживать зарплаты и урезали хорошо при этом. Зачем они Харькову.ХАРП на стадии банкротстваЭлектротяжмаш на подходе.На Малышева стали задерживать зарплаты и урезали хорошо при этом.

1. На Малышева задерживают зарплаты уже очень давно, как бы не 20+ лет. Периодически (при получении крупных заказов) выплачивают.

2. Что такое ХАРП?

3. Просьба ко всем - внимательнее читать посты, на которые отвечаете.

1. На Малышева задерживают зарплаты уже очень давно, как бы не 20+ лет. Периодически (при получении крупных заказов) выплачивают.2. Что такое ХАРП?3. Просьба ко всем - внимательнее читать посты, на которые отвечаете.В разговоре речь шла о стремлении молодёжи освоить рабочие профессии для выезда заграницу , а не ради трудоустройства в Харькове.

Слышал что в Одессе будут вести двойное обучение, кто хочет тот идет в школу, кто не может - сидит онлайн. Для многих это был бы выход. Не представляю как первокласники будут сами зимой собираться после уроков, и сколько родителям прийдется их ждать во дворе не имея даже возможности с ними связаться, если у ребенка нет телефона)

... Слышал что в Одессе будут вести двойное обучение, кто хочет тот идет в школу, кто не может - сидит онлайн. Для многих это был бы выход. Не представляю как первокласники будут сами зимой собираться после уроков, и сколько родителям прийдется их ждать во дворе не имея даже возможности с ними связаться, если у ребенка нет телефона)...

До зимы ещё далеко, посмотрим. А собираться ребенок уже должен уметь сам. Я 4-летнюю внучку гоняю.

Онлайн для кого-то, возможно, и выход, но в большинстве случаев онлайн образование это его отсутствие. До зимы ещё далеко, посмотрим. А собираться ребенок уже должен уметь сам. Я 4-летнюю внучку гоняю.Онлайн для кого-то, возможно, и выход, но в большинстве случаев онлайн образование это его отсутствие. ЛАД 2 Повідомлень: 17097 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4526 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 18:09 Igneus написав: .......

ЛАД, конечно буду все соблюдать, что запрещено ЗАКОНОМ (часть 1 статья 19 Конституции Украины) и не подпадает под статью 60 Конституции Украины (преступные распоряжения и приказы), что я постоянно держу на контроле.



"Правление посредством ЗАКОНОВ превосходит любое правление ЛЮДЕЙ. Утверждающий верховенство права может считаться, тем самым, утверждающим верховенство Бога и разума, а утверждающий верховенство человека обретает качество животного" (Аристотель).



А что касается лично Ваших рекомендаций, то воздержусь от их соблюдения, поскольку может быть когда-то в СССР Вы и исполняли государственно-властные полномочия, что, по-моему, отложило на Вас отпечаток, но сейчас Вы их явно уже не имеете.

Будьте здоровы. .......ЛАД, конечно буду все соблюдать, что запрещено ЗАКОНОМ (часть 1 статья 19 Конституции Украины) и не подпадает под статью 60 Конституции Украины (преступные распоряжения и приказы), что я постоянно держу на контроле."Правление посредством ЗАКОНОВ превосходит любое правление ЛЮДЕЙ. Утверждающий верховенство права может считаться, тем самым, утверждающим верховенство Бога и разума, а утверждающий верховенство человека обретает качество животного" ().А что касается лично Ваших рекомендаций, то воздержусь от их соблюдения, поскольку может быть когда-то в СССР Вы и исполняли государственно-властные полномочия, что, по-моему, отложило на Вас отпечаток, но сейчас Вы их явно уже не имеете.Будьте здоровы.

Бл-и-и-ин. Не хочется ругаться, но когда уже разговор переходит на "верховенство Бога"...

Законы от "Бога"? Три ха-ха.

Далее.

1. Я никогда не "исполнял государственно-властные полномочия".

2. Где я давал рекомендации"? Или к рекомендациям Вы относите требование соблюдать постановления Кабмина пока они не отменены?

3. Что Вы считаете "преступными распоряжениями и приказами"?

Носить маски в общественных местах и выдерживать социальную дистанцию?

Не буду характеризовать Ваш пост, уже даже не знаю, какой "ярлык" Вам приклеить.

Но Ваши высказывания уже ничего кроме смеха не вызывают.

Ещё раз простите.

Прощайте.

И будьте здоровы.



Бл-и-и-ин. Не хочется ругаться, но когда уже разговор переходит на "верховенство Бога"...Законы от "Бога"? Три ха-ха.Далее.1. Я никогда не "исполнял государственно-властные полномочия".2. Где я давал рекомендации"? Или к рекомендациям Вы относите требование соблюдать постановления Кабмина пока они не отменены?3. Что Вы считаете "преступными распоряжениями и приказами"?Носить маски в общественных местах и выдерживать социальную дистанцию?Не буду характеризовать Ваш пост, уже даже не знаю, какой "ярлык" Вам приклеить.Но Ваши высказывания уже ничего кроме смеха не вызывают.Ещё раз простите.Прощайте.И будьте здоровы.P.s. Не знаю, какое стихотворение Есенина, Вы имели ввиду. У него их много.

Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя.

Є громадянин Н., його дружина подала позови про розлучення та поділ спільного майна. Йому стало про це відомо з повісток (три тижні потому). У громадянина Н. є депозит у валюті (тема форуму ) в певному банкові. Дружина громадянина Н. знає, що депозит є, має нестримне бажання отримати половину, не знає лише в якому банкові той депозит (проте відомо, що готується шукати - запити тощо). Невдовзі вибігає термін депозиту.

Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя.Є громадянин Н., його дружина подала позови про розлучення та поділ спільного майна. Йому стало про це відомо з повісток (три тижні потому). У громадянина Н. є депозит у валюті (тема форуму) в певному банкові. Дружина громадянина Н. знає, що депозит є, має нестримне бажання отримати половину, не знає лише в якому банкові той депозит (проте відомо, що готується шукати - запити тощо). Невдовзі вибігає термін депозиту.Чи можна "врятувати" ("юридично чисто") кошти від зазіхань надто жадібної колишньої ?

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1400 З нами з: 07.10.09 Подякував: 303 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 18:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире Житель Измаильского района, заразившийся коронавирусом в июне и благополучно вылечившийся, в августе заболел опять.

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.



По его словам, отсутствие вируса в организме было подтверждено двумя ПЦР-тестами, но затем пациент снова ощутил характерные симптомы. 25 августа анализы снова показали наличие коронавируса в организме. В настоящее время больной госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Беспокойство врачей также вызывает наличие у него сопутствующих заболеваний, которые могут усугубить течение болезни.



Виталий Гончаров подчеркнул, что это первый официально подтверждённый повторный случай заражения коронавирусом в Одесской области. Это доказывает, что после болезни стойкий иммунитет формируется далеко не всегда, и тот факт, что тот или иной человек уже перенёс болезнь, не гарантирует его неуязвимости для вируса в будущем.



Добавим, что случаи повторного заражения коронавирусом зафиксированы уже во многих странах мира, однако в Одесской области это случилось в первый раз. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18206 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4385 раз. Подякували: 7079 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 18:53 antey1969

Для кого єта пурга?

опытный врач такого профиля в день имеет 1к евро

если идет в Польше на хз кого, значит такой врач!

вы гнать, то гоните, но хоть явно не увлекайтесь!!

ок? pit Повідомлень: 10 З нами з: 10.04.20 Подякував: 42 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 19:01 freeze

Для початку варто було б переконатися, що тести використовували адекватні (наприклад, захворів він грипом в червні, ПЛР показало наявність коронавірусу якогось (не SARS-2, неякісні тести дають "позитив" на інші коронавіруси)).

Для початку варто було б переконатися, що тести використовували адекватні (наприклад, захворів він грипом в червні, ПЛР показало наявність коронавірусу якогось (не SARS-2, неякісні тести дають "позитив" на інші коронавіруси)).Якщо з тестами все було в порядку, то, можливо, натрапив на інший штам. Або дійсно імунна відповідь недостатня...

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1400 З нами з: 07.10.09 Подякував: 303 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 19:05 ЛАД написав: Igneus написав: ЛАД, конечно буду все соблюдать, что запрещено ЗАКОНОМ (часть 1 статья 19 Конституции Украины) и не подпадает под статью 60 Конституции Украины (преступные распоряжения и приказы), что я постоянно держу на контроле.

"Правление посредством ЗАКОНОВ превосходит любое правление ЛЮДЕЙ. Утверждающий верховенство права может считаться, тем самым, утверждающим верховенство Бога и разума, а утверждающий верховенство человека обретает качество животного" (Аристотель). ЛАД, конечно буду все соблюдать, что запрещено ЗАКОНОМ (часть 1 статья 19 Конституции Украины) и не подпадает под статью 60 Конституции Украины (преступные распоряжения и приказы), что я постоянно держу на контроле."Правление посредством ЗАКОНОВ превосходит любое правление ЛЮДЕЙ. Утверждающий верховенство права может считаться, тем самым, утверждающим верховенство Бога и разума, а утверждающий верховенство человека обретает качество животного" (). Бл-и-и-ин. Не хочется ругаться, но когда уже разговор переходит на "верховенство Бога"...

Законы от "Бога"? Три ха-ха. Бл-и-и-ин. Не хочется ругаться, но когда уже разговор переходит на "верховенство Бога"...Законы от "Бога"? Три ха-ха.

Что-то и валютная, и эта ветка далеко ушли от своих основных тем.

На валютной который день перемывают кости айтишникам, здесь - вакханалия юристов.

Що-то і валютна, і эта ветка далеко ушли від своих основних тем.На валютной який день перемывають кости айтишникам, здесь - вакханалия юристов.ДС бы, конечно, такого не допустил

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17553 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1960 раз. Подякували: 2805 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 19:12 Igneus

Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя.

А в личку это никак

