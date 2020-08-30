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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1719172017211722>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:37

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  Lion+ написав:Ну и чем хорошо несоблюдение закона и Конституционных прав граждан, не знание своих прав продавцами и владельцами

Зниженням розвитку епідемії, адже для цього ці рекомендації і штрафи були запровадженні.

Причём на основе постанови Кабмина (а не рекомендаций ВОЗ), о чём хорошо написал wild.tomcat в viewtopic.php?p=5047425#p5047425.
И пока эта Постанова никем не отменена, граждане и юрлица обязаны её выполнять.

ЛАД, конечно буду все соблюдать, что запрещено ЗАКОНОМ (часть 1 статья 19 Конституции Украины) и не подпадает под статью 60 Конституции Украины (преступные распоряжения и приказы), что я постоянно держу на контроле.

"Правление посредством ЗАКОНОВ превосходит любое правление ЛЮДЕЙ. Утверждающий верховенство права может считаться, тем самым, утверждающим верховенство Бога и разума, а утверждающий верховенство человека обретает качество животного" (Аристотель).

А что касается лично Ваших рекомендаций, то воздержусь от их соблюдения, поскольку может быть когда-то в СССР Вы и исполняли государственно-властные полномочия, что, по-моему, отложило на Вас отпечаток, но сейчас Вы их явно уже не имеете.
Будьте здоровы.
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 31 сер, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:47

  Lion+ написав:
  ЛАД написав:
  antey1969 написав:Зря Вы так.
Сейчас желающих приобрести востребованную рабочую профессию море. Не в Киеве правда, но в регионах весьма популярная тема. Народ таким образом повышает свою конкурентоспособность на рынках труда Европы. Так что опоздал наш Гарант с престижностью

Может быть.
Но в Харькове о таком пока не слышал.


Зачем они Харькову.
ХАРП на стадии банкротства
Электротяжмаш на подходе.
На Малышева стали задерживать зарплаты и урезали хорошо при этом.

1. На Малышева задерживают зарплаты уже очень давно, как бы не 20+ лет. Периодически (при получении крупных заказов) выплачивают.
2. Что такое ХАРП?
3. Просьба ко всем - внимательнее читать посты, на которые отвечаете.
В разговоре речь шла о стремлении молодёжи освоить рабочие профессии для выезда заграницу, а не ради трудоустройства в Харькове. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:52

  st512 написав:
  ЛАД написав:Сегодня онлайн обучение = отсутствию обучения. Проще сразу отправить детей быкам хвосты крутить.

Слышал что в Одессе будут вести двойное обучение, кто хочет тот идет в школу, кто не может - сидит онлайн. Для многих это был бы выход. Не представляю как первокласники будут сами зимой собираться после уроков, и сколько родителям прийдется их ждать во дворе не имея даже возможности с ними связаться, если у ребенка нет телефона)
...

До зимы ещё далеко, посмотрим. А собираться ребенок уже должен уметь сам. Я 4-летнюю внучку гоняю.
Онлайн для кого-то, возможно, и выход, но в большинстве случаев онлайн образование это его отсутствие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:09

  Igneus написав:.......
ЛАД, конечно буду все соблюдать, что запрещено ЗАКОНОМ (часть 1 статья 19 Конституции Украины) и не подпадает под статью 60 Конституции Украины (преступные распоряжения и приказы), что я постоянно держу на контроле.

"Правление посредством ЗАКОНОВ превосходит любое правление ЛЮДЕЙ. Утверждающий верховенство права может считаться, тем самым, утверждающим верховенство Бога и разума, а утверждающий верховенство человека обретает качество животного" (Аристотель).

А что касается лично Ваших рекомендаций, то воздержусь от их соблюдения, поскольку может быть когда-то в СССР Вы и исполняли государственно-властные полномочия, что, по-моему, отложило на Вас отпечаток, но сейчас Вы их явно уже не имеете.
Будьте здоровы.

Бл-и-и-ин. Не хочется ругаться, но когда уже разговор переходит на "верховенство Бога"...
Законы от "Бога"? Три ха-ха.
Далее.
1. Я никогда не "исполнял государственно-властные полномочия".
2. Где я давал рекомендации"? Или к рекомендациям Вы относите требование соблюдать постановления Кабмина пока они не отменены?
3. Что Вы считаете "преступными распоряжениями и приказами"?
Носить маски в общественных местах и выдерживать социальную дистанцию? :shock:
Не буду характеризовать Ваш пост, уже даже не знаю, какой "ярлык" Вам приклеить. :)
Но Ваши высказывания уже ничего кроме смеха не вызывают.
Ещё раз простите.
Прощайте.
И будьте здоровы.

P.s. Не знаю, какое стихотворение Есенина, Вы имели ввиду. У него их много.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:32

Igneus
Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя.
Є громадянин Н., його дружина подала позови про розлучення та поділ спільного майна. Йому стало про це відомо з повісток (три тижні потому). У громадянина Н. є депозит у валюті (тема форуму :!: ) в певному банкові. Дружина громадянина Н. знає, що депозит є, має нестримне бажання отримати половину, не знає лише в якому банкові той депозит (проте відомо, що готується шукати - запити тощо). Невдовзі вибігає термін депозиту.
Чи можна "врятувати" ("юридично чисто") кошти від зазіхань надто жадібної колишньої :?: ?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Житель Измаильского района, заразившийся коронавирусом в июне и благополучно вылечившийся, в августе заболел опять.
Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

По его словам, отсутствие вируса в организме было подтверждено двумя ПЦР-тестами, но затем пациент снова ощутил характерные симптомы. 25 августа анализы снова показали наличие коронавируса в организме. В настоящее время больной госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Беспокойство врачей также вызывает наличие у него сопутствующих заболеваний, которые могут усугубить течение болезни.

Виталий Гончаров подчеркнул, что это первый официально подтверждённый повторный случай заражения коронавирусом в Одесской области. Это доказывает, что после болезни стойкий иммунитет формируется далеко не всегда, и тот факт, что тот или иной человек уже перенёс болезнь, не гарантирует его неуязвимости для вируса в будущем.

Добавим, что случаи повторного заражения коронавирусом зафиксированы уже во многих странах мира, однако в Одесской области это случилось в первый раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:53

antey1969
Для кого єта пурга?
опытный врач такого профиля в день имеет 1к евро
если идет в Польше на хз кого, значит такой врач!
вы гнать, то гоните, но хоть явно не увлекайтесь!!
ок?
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:01

freeze
Для початку варто було б переконатися, що тести використовували адекватні (наприклад, захворів він грипом в червні, ПЛР показало наявність коронавірусу якогось (не SARS-2, неякісні тести дають "позитив" на інші коронавіруси)).
Якщо з тестами все було в порядку, то, можливо, натрапив на інший штам. Або дійсно імунна відповідь недостатня... :(
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:05

  ЛАД написав:
  Igneus написав: ЛАД, конечно буду все соблюдать, что запрещено ЗАКОНОМ (часть 1 статья 19 Конституции Украины) и не подпадает под статью 60 Конституции Украины (преступные распоряжения и приказы), что я постоянно держу на контроле.
"Правление посредством ЗАКОНОВ превосходит любое правление ЛЮДЕЙ. Утверждающий верховенство права может считаться, тем самым, утверждающим верховенство Бога и разума, а утверждающий верховенство человека обретает качество животного" (Аристотель).
Бл-и-и-ин. Не хочется ругаться, но когда уже разговор переходит на "верховенство Бога"...
Законы от "Бога"? Три ха-ха.

Что-то и валютная, и эта ветка далеко ушли от своих основных тем.
На валютной который день перемывают кости айтишникам, здесь - вакханалия юристов.
ДС бы, конечно, такого не допустил :(
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:12

[quote="5047556:centurionus"]Igneus
Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя.
А в личку это никак :?:
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