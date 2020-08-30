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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1719172017211722

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:36

  Кучинелли написав:
  centurionus написав:Igneus
Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя.
А в личку это никак :?:

Не все ж так просто, як здається (варіант "порятунку" (єдиний, мабуть) - мені відомий).
Можливо, юрист не буде писати тут певний час.
Востаннє редагувалось centurionus в Пон 31 сер, 2020 19:38, всього редагувалось 2 разів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:37

del
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 31 сер, 2020 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:39

  Igneus написав:
  centurionus написав:Igneus
Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя.
Є громадянин Н., його дружина подала позови про розлучення та поділ спільного майна. Йому стало про це відомо з повісток (три тижні потому). У громадянина Н. є депозит у валюті (тема форуму :!: ) в певному банкові. Дружина громадянина Н. знає, що депозит є, має нестримне бажання отримати половину, не знає лише в якому банкові той депозит (проте відомо, що готується шукати - запити тощо). Невдовзі вибігає термін депозиту.
Чи можна "врятувати" ("юридично чисто") кошти від зазіхань надто жадібної колишньої :?: ?

На жаль, врятувати майже не можна, адже діє презумпція спільного майна подружжя, набутого у шлюбі. Відтак, як у пісні Лещенка - "тобі половина і мені половина" :(
Виключення буде, якщо саме він докаже в суді, що ці кошти були отримані ним, наприклад, від продажу його особистого майна, набутого до шлюбу (квартира, машина тощо), які він майже день в день поклав на депозит.
Ще варіант, якщо кошти з депозиту були отримані під час шлюбу і використані в інтересах сім`ї. Наприклад, є справа, в якій саме таким чином чоловік вже використав 45 тис.дол. депозиту, але жадібна дружина бажала навіть й їх поділити порівну: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88692145
Однак, громадянин Н., як Ви кажете, хоче отримати цей депозит для себе, а тому якщо він використає його лише в своїх інтересах, то суд стягне половину цих коштів з нього.

Варіант є, насправді.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:17

  centurionus написав:
  Igneus написав:
  centurionus написав:Igneus
Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя....

На жаль, врятувати майже не можна, адже діє презумпція спільного майна подружжя, набутого у шлюбі....

Варіант є, насправді.


Варианты действительно есть.
Но юрист бы ответил следующее:
-Юрист: Вам совет или консультация?
-Вы: А в чем разница?
- Юрист: совет бесплатный, консультация платная.
-Вы: тогда совет
-Юрист: Ок. запишитесь на консультацию :wink:

Впрочем это относится и к советам по коронавирусу)
TUR
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Як там РБ?
Глядячи на мільйонні демонстрації слід очікувати масове зараження.
Де гори ковідних трупів у Білорусі?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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