centurionus написав:Igneus Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя. Є громадянин Н., його дружина подала позови про розлучення та поділ спільного майна. Йому стало про це відомо з повісток (три тижні потому). У громадянина Н. є депозит у валюті (тема форуму ) в певному банкові. Дружина громадянина Н. знає, що депозит є, має нестримне бажання отримати половину, не знає лише в якому банкові той депозит (проте відомо, що готується шукати - запити тощо). Невдовзі вибігає термін депозиту. Чи можна "врятувати" ("юридично чисто") кошти від зазіхань надто жадібної колишньої ?
На жаль, врятувати майже не можна, адже діє презумпція спільного майна подружжя, набутого у шлюбі. Відтак, як у пісні Лещенка - "тобі половина і мені половина" Виключення буде, якщо саме він докаже в суді, що ці кошти були отримані ним, наприклад, від продажу його особистого майна, набутого до шлюбу (квартира, машина тощо), які він майже день в день поклав на депозит. Ще варіант, якщо кошти з депозиту були отримані під час шлюбу і використані в інтересах сім`ї. Наприклад, є справа, в якій саме таким чином чоловік вже використав 45 тис.дол. депозиту, але жадібна дружина бажала навіть й їх поділити порівну: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88692145 Однак, громадянин Н., як Ви кажете, хоче отримати цей депозит для себе, а тому якщо він використає його лише в своїх інтересах, то суд стягне половину цих коштів з нього.
Варіант є, насправді.
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centurionus написав:Igneus Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя....
На жаль, врятувати майже не можна, адже діє презумпція спільного майна подружжя, набутого у шлюбі....
Варіант є, насправді.
Варианты действительно есть. Но юрист бы ответил следующее: -Юрист: Вам совет или консультация? -Вы: А в чем разница? - Юрист: совет бесплатный, консультация платная. -Вы: тогда совет -Юрист: Ок. запишитесь на консультацию
Впрочем это относится и к советам по коронавирусу)