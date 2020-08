Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1719172017211722 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Пон 31 сер, 2020 19:36 Кучинелли написав: centurionus написав: Igneus

Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя.

А в личку это никак Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя.А в личку это никак

Не все ж так просто, як здається (варіант "порятунку" (єдиний, мабуть) - мені відомий).

Можливо, юрист не буде писати тут певний час. Не все ж так просто, як здається (варіант "порятунку" (єдиний, мабуть) - мені відомий).Можливо, юрист не буде писати тут певний час. Востаннє редагувалось centurionus в Пон 31 сер, 2020 19:38, всього редагувалось 2 разів. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1400 З нами з: 07.10.09 Подякував: 303 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 19:37 del Востаннє редагувалось Igneus в Пон 31 сер, 2020 19:43, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 709 З нами з: 29.08.18 Подякував: 274 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 19:39 Igneus написав: centurionus написав: Igneus

Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя.

Є громадянин Н., його дружина подала позови про розлучення та поділ спільного майна. Йому стало про це відомо з повісток (три тижні потому). У громадянина Н. є депозит у валюті (тема форуму ) в певному банкові. Дружина громадянина Н. знає, що депозит є, має нестримне бажання отримати половину, не знає лише в якому банкові той депозит (проте відомо, що готується шукати - запити тощо). Невдовзі вибігає термін депозиту.

Чи можна "врятувати" ("юридично чисто") кошти від зазіхань надто жадібної колишньої ? Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя.Є громадянин Н., його дружина подала позови про розлучення та поділ спільного майна. Йому стало про це відомо з повісток (три тижні потому). У громадянина Н. є депозит у валюті (тема форуму) в певному банкові. Дружина громадянина Н. знає, що депозит є, має нестримне бажання отримати половину, не знає лише в якому банкові той депозит (проте відомо, що готується шукати - запити тощо). Невдовзі вибігає термін депозиту.Чи можна "врятувати" ("юридично чисто") кошти від зазіхань надто жадібної колишньої

На жаль, врятувати майже не можна, адже діє презумпція спільного майна подружжя, набутого у шлюбі. Відтак, як у пісні Лещенка - "тобі половина і мені половина"

Виключення буде, якщо саме він докаже в суді, що ці кошти були отримані ним, наприклад, від продажу його особистого майна, набутого до шлюбу (квартира, машина тощо), які він майже день в день поклав на депозит.

Ще варіант, якщо кошти з депозиту були отримані під час шлюбу і використані в інтересах сім`ї. Наприклад, є справа, в якій саме таким чином чоловік вже використав 45 тис.дол. депозиту, але жадібна дружина бажала навіть й їх поділити порівну: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88692145

Однак, громадянин Н., як Ви кажете, хоче отримати цей депозит для себе, а тому якщо він використає його лише в своїх інтересах, то суд стягне половину цих коштів з нього. На жаль, врятувати майже не можна, адже діє презумпція спільного майна подружжя, набутого у шлюбі. Відтак, як у пісні Лещенка - "тобі половина і мені половина"Виключення буде, якщо саме він докаже в суді, що ці кошти були отримані ним, наприклад, від продажу його особистого майна, набутого до шлюбу (квартира, машина тощо), які він майже день в день поклав на депозит.Ще варіант, якщо кошти з депозиту були отримані під час шлюбу і використані в інтересах сім`ї. Наприклад, є справа, в якій саме таким чином чоловік вже використав 45 тис.дол. депозиту, але жадібна дружина бажала навіть й їх поділити порівну:Однак, громадянин Н., як Ви кажете, хоче отримати цей депозит для себе, а тому якщо він використає його лише в своїх інтересах, то суд стягне половину цих коштів з нього.

Варіант є, насправді. Варіант є, насправді. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1400 З нами з: 07.10.09 Подякував: 303 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 20:17 centurionus написав: Igneus написав: centurionus написав: Igneus

Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичну пораду щодо ситуації з реального життя....

Не могли б Ви дати кваліфіковану юридичнущодо ситуації з реального життя....

На жаль, врятувати майже не можна, адже діє презумпція спільного майна подружжя, набутого у шлюбі.... На жаль, врятувати майже не можна, адже діє презумпція спільного майна подружжя, набутого у шлюбі....

Варіант є, насправді. Варіант є, насправді.



Варианты действительно есть.

Но юрист бы ответил следующее:

-Юрист: Вам совет или консультация?

-Вы: А в чем разница?

- Юрист: совет бесплатный, консультация платная.

-Вы: тогда совет

-Юрист: Ок. запишитесь на консультацию



Впрочем это относится и к советам по коронавирусу) Варианты действительно есть.Но юрист бы ответил следующее:-Юрист: Вам совет или консультация?-Вы: А в чем разница?- Юрист: совет бесплатный, консультация платная.-Вы: тогда совет-Юрист: Ок. запишитесь на консультациюВпрочем это относится и к советам по коронавирусу) TUR

Повідомлень: 39 З нами з: 05.04.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 сер, 2020 20:36 Re: Эпидемия коронавируса в мире Як там РБ?

Глядячи на мільйонні демонстрації слід очікувати масове зараження.

Де гори ковідних трупів у Білорусі? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21295 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1159 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1719172017211722 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 718 , 719 , 720

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7193 1635922

ЛОБ Пон 31 сер, 2020 13:49