В субботу протестующие вышли на улицы Берлина с «националистическими флагами», пройдя через полицию для штурма Рейхстага, пишет Financial Times.



Некоторые немецкие политики считают, что «антикарантинные протесты» используются для «нацистской пропаганды», а штурм Рейхстага - это нападение на демократию в Германии.

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...подобные демонстрации являются идеальной средой для радикальных движений, чтобы завоевать все больше сторонников для той или иной идеологии.

...Однако, возможно Германия стала «жертвой собственного успеха в сдерживании пандемии». Сравнительно низкое количество смертей вызвало подозрения в некоторых слоях общества, что вирус является менее опасным, чем утверждают власти, и карантинные меры вводить не нужно.

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Несмотря на то, что антикарантинное движение в Германии является более «агрессивным» по сравнению с другими странами Европы, большинство немцев продолжают поддерживать меры, введенные немецкими властями для сдерживания пандемии.



Согласно опросу, 60% немцев одобряют текущие карантинные мероприятия, тогда как 28% даже считают, что карантин следует усилить. Лишь 10% немцев выступают против жестких карантинных ограничений. Участники субботних протестов в Берлине признали свое «меньшинство», но заявили о том, что будут и впредь протестовать, резюмирует FT.