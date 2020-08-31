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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1720172117221723

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:59

  ЛАД написав:https://education.24tv.ua/testuvatimut-vsih-vchiteliv-uchniv-covid-19-yakshho-novini-zdorovya_n1405038 - не буду цитировать, это надо читать полностью.
Не знаю, может, я чего не понимаю, но как по мне всё это тяжёлый бред.
"Денег нет, но вы держитесь".


Бред не это. Тестирования контактов у нас отродясь не было кроме избранных чиновников. Бред то, что среди всех моих знакомых, включая одноклассников дочери, аж 3 человека, включая нас, не отдают детей сегодня в школу.

Один работает в ВОЗ, один иностранец, и я, давний противник образования стоя под стрелой крана.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Никого не пугает, что туберкулезных больных переводят на самолечение?

Хотя смертность от туберкулеза куда выше и молчат про это.
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Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:26

  Lion+ написав:Никого не пугает, что туберкулезных больных переводят на самолечение?


Жизнь вообще страшная штука. :mrgreen:

  Lion+ написав:Хотя смертность от туберкулеза куда выше и молчат про это.

Что мешало этим людям сделать банальную прививку БЦЖ, которая может и не на 100 процентов защитит вас от вероятности заболевания туберкулёзом, но даёт гарантию, что по крайней мере вы не умрете от туберкулёза и перенесёте его в легкой форме ? Родители-алкоголики, не обращавшие внимание на ребёнка ? Руководители сект, задурившие родителям голову ? Никита Михалков с его роликами про Бесогона в Ютубе ? :roll:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:44

  freeze написав:
  Lion+ написав:Никого не пугает, что туберкулезных больных переводят на самолечение?


Жизнь вообще страшная штука. :mrgreen:

  Lion+ написав:Хотя смертность от туберкулеза куда выше и молчат про это.

Что мешало этим людям сделать банальную прививку БЦЖ, которая может и не на 100 процентов защитит вас от вероятности заболевания туберкулёзом, но даёт гарантию, что по крайней мере вы не умрете от туберкулёза и перенесёте его в легкой форме ? Родители-алкоголики, не обращавшие внимание на ребёнка ? Руководители сект, задурившие родителям голову ? Никита Михалков с его роликами про Бесогона в Ютубе ? :roll:


Где реакция всех Сми на закрытие тубдиспансеров вот в чем дело.
Болезнь где Украина мировой лидер не является топ темой, а вот коронавирус от которого в Беларуссии после массовых митингов нет массовой смертности, как и во Франции после желтых жилетов не было разгоняют во всех Сми.
Где логика? :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Особисто знаю випадки штрафування продавців за відсутність ємності з використанними медичними масками і обслуговування покупців, які не носять масок.

Так у нас умудрялись штрафовать даже за видеорегистраторы, на заре их появления. Широкомордые дядьки из тогда ещё ГАИ говорили что это незаконная видеосъемка.

Сейчас новомодные патрульные умудряются штрафовать за не включенную аварийку.

Но это не доказательство того что штраф за видеорегистратор и невключенную аварийку реально существуют.

При Сталине б вообще растреляли, к слову.

Подтверждением существования штрафа может быть только соответствующая статья в законе. А не превышение полномочий или коррупция должностных лиц.
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