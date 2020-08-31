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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1718171917201721

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:59

  ЛАД написав:https://education.24tv.ua/testuvatimut-vsih-vchiteliv-uchniv-covid-19-yakshho-novini-zdorovya_n1405038 - не буду цитировать, это надо читать полностью.
Не знаю, может, я чего не понимаю, но как по мне всё это тяжёлый бред.
"Денег нет, но вы держитесь".


Бред не это. Тестирования контактов у нас отродясь не было кроме избранных чиновников. Бред то, что среди всех моих знакомых, включая одноклассников дочери, аж 3 человека, включая нас, не отдают детей сегодня в школу.

Один работает в ВОЗ, один иностранец, и я, давний противник образования стоя под стрелой крана.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Никого не пугает, что туберкулезных больных переводят на самолечение?

Хотя смертность от туберкулеза куда выше и молчат про это.
Зображення
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:26

  Lion+ написав:Никого не пугает, что туберкулезных больных переводят на самолечение?


Жизнь вообще страшная штука. :mrgreen:

  Lion+ написав:Хотя смертность от туберкулеза куда выше и молчат про это.

Что мешало этим людям сделать банальную прививку БЦЖ, которая может и не на 100 процентов защитит вас от вероятности заболевания туберкулёзом, но даёт гарантию, что по крайней мере вы не умрете от туберкулёза и перенесёте его в легкой форме ? Родители-алкоголики, не обращавшие внимание на ребёнка ? Руководители сект, задурившие родителям голову ? Никита Михалков с его роликами про Бесогона в Ютубе ? :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:44

  freeze написав:
  Lion+ написав:Никого не пугает, что туберкулезных больных переводят на самолечение?


Жизнь вообще страшная штука. :mrgreen:

  Lion+ написав:Хотя смертность от туберкулеза куда выше и молчат про это.

Что мешало этим людям сделать банальную прививку БЦЖ, которая может и не на 100 процентов защитит вас от вероятности заболевания туберкулёзом, но даёт гарантию, что по крайней мере вы не умрете от туберкулёза и перенесёте его в легкой форме ? Родители-алкоголики, не обращавшие внимание на ребёнка ? Руководители сект, задурившие родителям голову ? Никита Михалков с его роликами про Бесогона в Ютубе ? :roll:


Где реакция всех Сми на закрытие тубдиспансеров вот в чем дело.
Болезнь где Украина мировой лидер не является топ темой, а вот коронавирус от которого в Беларуссии после массовых митингов нет массовой смертности, как и во Франции после желтых жилетов не было разгоняют во всех Сми.
Где логика? :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:59

  Lion+ написав:Где реакция всех Сми на закрытие тубдиспансеров вот в чем дело.
Болезнь где Украина мировой лидер не является топ темой, а вот коронавирус от которого в Беларуссии после массовых митингов нет массовой смертности, как и во Франции после желтых жилетов не было разгоняют во всех Сми.
Где логика?


А причём здесь коронавирус ?
Создайте тему Эпидемия туберкулёза в мире. Я за то, чтобы бороться с туберкулёзом, преступностью, авариями на дорогах и домашним насилием.
В мире есть еще много подобных тем для обсуждения.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:11

freeze , госпитализации перестали озвучивать на брифингах?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:29

  Hotab написав:freeze , госпитализации перестали озвучивать на брифингах?


Нет, продолжают.
За 31 августа госпитализировано 309 коронавирусников.
За 24-30 августа госпитализировано 2829 человек, в то время как за 18-24 мая 749. Приросли в 4 раза.
Вечером подобью подробнее ТОПы.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мда... было первое сентября в школе, толпы, масок правильно одетых единицы, обнимающиеся и целующиеся мамочки... это писец, через неделю выходим на новое плато в 3000+ заболевших и 500+ госпитализаций.

ИМХО. Власть слаба, точнее ее у нас нет, и государственность уже под большим вопросом, и, вообще нужна ли она вообще в таком виде. :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зафиксируем для истории два прогноза:
А недели через две или месяц посмотрим
Mind the gap.
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