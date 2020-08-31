Бред не это. Тестирования контактов у нас отродясь не было кроме избранных чиновников. Бред то, что среди всех моих знакомых, включая одноклассников дочери, аж 3 человека, включая нас, не отдают детей сегодня в школу.
Один работает в ВОЗ, один иностранец, и я, давний противник образования стоя под стрелой крана.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Lion+ написав:Никого не пугает, что туберкулезных больных переводят на самолечение?
Жизнь вообще страшная штука.
Lion+ написав:Хотя смертность от туберкулеза куда выше и молчат про это.
Что мешало этим людям сделать банальную прививку БЦЖ, которая может и не на 100 процентов защитит вас от вероятности заболевания туберкулёзом, но даёт гарантию, что по крайней мере вы не умрете от туберкулёза и перенесёте его в легкой форме ? Родители-алкоголики, не обращавшие внимание на ребёнка ? Руководители сект, задурившие родителям голову ? Никита Михалков с его роликами про Бесогона в Ютубе ?
Lion+ написав:Никого не пугает, что туберкулезных больных переводят на самолечение?
Жизнь вообще страшная штука.
Lion+ написав:Хотя смертность от туберкулеза куда выше и молчат про это.
Что мешало этим людям сделать банальную прививку БЦЖ, которая может и не на 100 процентов защитит вас от вероятности заболевания туберкулёзом, но даёт гарантию, что по крайней мере вы не умрете от туберкулёза и перенесёте его в легкой форме ? Родители-алкоголики, не обращавшие внимание на ребёнка ? Руководители сект, задурившие родителям голову ? Никита Михалков с его роликами про Бесогона в Ютубе ?
Где реакция всех Сми на закрытие тубдиспансеров вот в чем дело. Болезнь где Украина мировой лидер не является топ темой, а вот коронавирус от которого в Беларуссии после массовых митингов нет массовой смертности, как и во Франции после желтых жилетов не было разгоняют во всех Сми. Где логика?
Lion+ написав:Где реакция всех Сми на закрытие тубдиспансеров вот в чем дело. Болезнь где Украина мировой лидер не является топ темой, а вот коронавирус от которого в Беларуссии после массовых митингов нет массовой смертности, как и во Франции после желтых жилетов не было разгоняют во всех Сми. Где логика?
А причём здесь коронавирус ? Создайте тему Эпидемия туберкулёза в мире. Я за то, чтобы бороться с туберкулёзом, преступностью, авариями на дорогах и домашним насилием. В мире есть еще много подобных тем для обсуждения.
Hotab написав:freeze , госпитализации перестали озвучивать на брифингах?
Нет, продолжают. За 31 августа госпитализировано 309 коронавирусников. За 24-30 августа госпитализировано 2829 человек, в то время как за 18-24 мая 749. Приросли в 4 раза. Вечером подобью подробнее ТОПы.
Мда... было первое сентября в школе, толпы, масок правильно одетых единицы, обнимающиеся и целующиеся мамочки... это писец, через неделю выходим на новое плато в 3000+ заболевших и 500+ госпитализаций.
ИМХО. Власть слаба, точнее ее у нас нет, и государственность уже под большим вопросом, и, вообще нужна ли она вообще в таком виде.