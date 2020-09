Додано: Вів 01 вер, 2020 07:59

ЛАД написав: https://education.24tv.ua/testuvatimut-vsih-vchiteliv-uchniv-covid-19-yakshho-novini-zdorovya_n1405038 - не буду цитировать, это надо читать полностью.

Не знаю, может, я чего не понимаю, но как по мне всё это тяжёлый бред.

Бред не это. Тестирования контактов у нас отродясь не было кроме избранных чиновников. Бред то, что среди всех моих знакомых, включая одноклассников дочери, аж 3 человека, включая нас, не отдают детей сегодня в школу.



