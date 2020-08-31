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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1719172017211722>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:59

  Lion+ написав:Где реакция всех Сми на закрытие тубдиспансеров вот в чем дело.
Болезнь где Украина мировой лидер не является топ темой, а вот коронавирус от которого в Беларуссии после массовых митингов нет массовой смертности, как и во Франции после желтых жилетов не было разгоняют во всех Сми.
Где логика?


А причём здесь коронавирус ?
Создайте тему Эпидемия туберкулёза в мире. Я за то, чтобы бороться с туберкулёзом, преступностью, авариями на дорогах и домашним насилием.
В мире есть еще много подобных тем для обсуждения.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:11

freeze , госпитализации перестали озвучивать на брифингах?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:29

  Hotab написав:freeze , госпитализации перестали озвучивать на брифингах?


Нет, продолжают.
За 31 августа госпитализировано 309 коронавирусников.
За 24-30 августа госпитализировано 2829 человек, в то время как за 18-24 мая 749. Приросли в 4 раза.
Вечером подобью подробнее ТОПы.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мда... было первое сентября в школе, толпы, масок правильно одетых единицы, обнимающиеся и целующиеся мамочки... это писец, через неделю выходим на новое плато в 3000+ заболевших и 500+ госпитализаций.

ИМХО. Власть слаба, точнее ее у нас нет, и государственность уже под большим вопросом, и, вообще нужна ли она вообще в таком виде. :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зафиксируем для истории два прогноза:
А недели через две или месяц посмотрим
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:28

  freeze написав:
  Lion+ написав:Где реакция всех Сми на закрытие тубдиспансеров вот в чем дело.
Болезнь где Украина мировой лидер не является топ темой, а вот коронавирус от которого в Беларуссии после массовых митингов нет массовой смертности, как и во Франции после желтых жилетов не было разгоняют во всех Сми.
Где логика?


А причём здесь коронавирус ?
Создайте тему Эпидемия туберкулёза в мире. Я за то, чтобы бороться с туберкулёзом, преступностью, авариями на дорогах и домашним насилием.
В мире есть еще много подобных тем для обсуждения.


При том что Сми хейтят только тему с короной, но молчат как рыбы про закрытие туберкулезных диспансеров.

А туберкулез куда распространенней и опасней для Украины был даже до массового закрытия тубдиспансеров.

Если создать тему, то она заглохнет ибо ее не пиарят политики и Сми олигархов, но проблема от этого не исчезнет.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:06

Lion+
Проблема бедности тоже не исчезнет.
На тут некоторые будивельники регулярно доказывают, что виноваты в бедности сами бедные, а государство не причём.
А насчёт тубдиспансеров... Это затеяла ещё славнозвисна Уляна, давно, но раньше Вы почему-то молчали на эту тему.
Правильность этого обсуждать не берусь. Подробно не интересовался. Возможно это нормально. В конце концов, никакого лечения, требующего изоляции, туберкулёз не предусматривает. Вообще-то, принудительная изоляция = тюремному заключению. Насколько знаю, нашими законами, за соблюдение которых Вы ратуете, это не предусмотрено. :) Есть статьи только за предумышленное заражение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:08

  Lion+ написав:А туберкулез куда распространенней и опасней для Украины был даже до массового закрытия тубдиспансеров.


Чем опасней туберкулёз ? Пусть сделают себе прививку БЦЖ и не морочат нагрузкой систему здравоохранения, и без туберкулёза проблем больницам хватает. Кроме коронавируса, есть серьёзные темы - раковые больные, инсульт, инфаркт, политравмы.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 01 вер, 2020 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Прошу прощения за длинную цитату.
Лишь 10% немцев выступают против жестких карантинных ограничений. Участники субботних протестов в Берлине признали свое «меньшинство», но заявили о том, что будут и впредь протестовать, резюмирует FT.

https://kurs.com.ua/novost/207872-v-evrope-usilivaetsja-antikarantinnoe-dvizhenie

Это не они с триколорами недавно митинговали?))

  ЛАД написав:"Денег нет, но вы держитесь".

Именно так и есть, зато дороги построим, думали рассосется к 1му сентября, а оно во как повернулось.

  _Mykola_ написав:Мда... было первое сентября в школе, толпы,

Аналогичная ситуация в пригороде Киева. Линеек не было, но толпы детей/родителей, все обнимаются, фоткаются.. И все это ради одного "торжестевнного" урока на час, после которого большинство детей вышла с шариками от партии местного мэра. Хорошо хоть родителей не пустили в классы.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:37

  Lion+ написав:
  freeze написав:
  Lion+ написав:Где реакция всех Сми на закрытие тубдиспансеров вот в чем дело.
Болезнь где Украина мировой лидер не является топ темой, а вот коронавирус от которого в Беларуссии после массовых митингов нет массовой смертности, как и во Франции после желтых жилетов не было разгоняют во всех Сми.
Где логика?


А причём здесь коронавирус ?
Создайте тему Эпидемия туберкулёза в мире. Я за то, чтобы бороться с туберкулёзом, преступностью, авариями на дорогах и домашним насилием.
В мире есть еще много подобных тем для обсуждения.


При том что Сми хейтят только тему с короной, но молчат как рыбы про закрытие туберкулезных диспансеров.

А туберкулез куда распространенней и опасней для Украины был даже до массового закрытия тубдиспансеров.

Если создать тему, то она заглохнет ибо ее не пиарят политики и Сми олигархов, но проблема от этого не исчезнет.

Не может быть такого, что по тубику условно говоря стабильно (плохо) , плато, ничего не меняется, а по ковиду идём в разнос? И никто не знает, что будет (будут ли успевать госпизировать, сколько будут ежедневно отвозить на кладбище)если ситуацию отпустить полностью.
Кацапы в мае уже карантились, а все равно похоронили в Москве + пять тысяч в сравнении с маем 19-го.
Вроде 5 тысяч и фигня,а если так было бы весь год каждый месяц, и не только по Москве?
Hotab
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