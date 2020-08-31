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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1719172017211722

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:52

  ЛАД написав:Проблема бедности тоже не исчезнет.
На тут некоторые будивельники регулярно доказывают, что виноваты в бедности сами бедные, а государство не причём.
А деякі пенсіонери твердо переконані що у бідності винуваті виключно Держави..
Тільки от їх курячого мозку не вистарчає зрозуміти
Держава складається з людей...
Можуть бути багаті люди і бідні Держави
Можуть бути багаті Держави і багаті люди
Не може бути багата Держава з бідними людьми.

Помізкуй на досузі....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:54

  ЛАД написав:А насчёт тубдиспансеров... Это затеяла ещё славнозвисна Уляна, давно, но раньше Вы почему-то молчали на эту тему.
Правильность этого обсуждать не берусь. Подробно не интересовался. Возможно это нормально. В конце концов, никакого лечения, требующего изоляции, туберкулёз не предусматривает. Вообще-то, принудительная изоляция = тюремному заключению. Насколько знаю, нашими законами, за соблюдение которых Вы ратуете, это не предусмотрено. :) Есть статьи только за предумышленное заражение.

Я интересовался (уже писал об этом).
Все тубдиспансеры не закрывают.
Оставляют количество, необходимое для изоляции и лечения больных с открытой формой.
Остальные должны лечиться и наблюдаться амбулаторно.
Так принято в большинстве стран мира.
И наличие большого количества тубдиспансеров не спасло Украину от лидирующего положения в Европе по заболеваемости.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
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