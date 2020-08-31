ЛАД написав:Проблема бедности тоже не исчезнет. На тут некоторые будивельники регулярно доказывают, что виноваты в бедности сами бедные, а государство не причём.
А деякі пенсіонери твердо переконані що у бідності винуваті виключно Держави.. Тільки от їх курячого мозку не вистарчає зрозуміти Держава складається з людей... Можуть бути багаті люди і бідні Держави Можуть бути багаті Держави і багаті люди Не може бути багата Держава з бідними людьми.
ЛАД написав:А насчёт тубдиспансеров... Это затеяла ещё славнозвисна Уляна, давно, но раньше Вы почему-то молчали на эту тему. Правильность этого обсуждать не берусь. Подробно не интересовался. Возможно это нормально. В конце концов, никакого лечения, требующего изоляции, туберкулёз не предусматривает. Вообще-то, принудительная изоляция = тюремному заключению. Насколько знаю, нашими законами, за соблюдение которых Вы ратуете, это не предусмотрено. Есть статьи только за предумышленное заражение.
Я интересовался (уже писал об этом). Все тубдиспансеры не закрывают. Оставляют количество, необходимое для изоляции и лечения больных с открытой формой. Остальные должны лечиться и наблюдаться амбулаторно. Так принято в большинстве стран мира. И наличие большого количества тубдиспансеров не спасло Украину от лидирующего положения в Европе по заболеваемости.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
ЛАД написав:Проблема бедности тоже не исчезнет. На тут некоторые будивельники регулярно доказывают, что виноваты в бедности сами бедные, а государство не причём.
Хоть и не по теме, но скажу. В этой проблеме нет однозначно виноватых и невиновных. Но я имею счастье наблюдать из кухонного окна контейнеры с мусором. Практически целый день в них роются. И отнюдь не сгорбленные голодные бабушки и дедушки. А экземпляры лет 30-50 обоих полов (в основном мужского). И что, они не могут найти работу в Харькове? Честно говоря, не понимаю, что это за публика. Лет 10 назад такого количества их не было.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
ЛАД написав:Проблема бедности тоже не исчезнет. На тут некоторые будивельники регулярно доказывают, что виноваты в бедности сами бедные, а государство не причём.
А деякі пенсіонери твердо переконані що у бідності винуваті виключно Держави.. Тільки от їх курячого мозку не вистарчає зрозуміти Держава складається з людей... Можуть бути багаті люди і бідні Держави Можуть бути багаті Держави і багаті люди Не може бути багата Держава з бідними людьми.
Помізкуй на досузі....
Глубоко неуважаемый! Ваше хамство давно известно. Но об уровне Ваших мозгов я ни разу ничего не писал. Помізкуй на досузі... Якщо э чим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
Starikan написав:.... Но я имею счастье наблюдать из кухонного окна контейнеры с мусором. Практически целый день в них роются. И отнюдь не сгорбленные голодные бабушки и дедушки. А экземпляры лет 30-50 обоих полов (в основном мужского). И что, они не могут найти работу в Харькове? Честно говоря, не понимаю, что это за публика. Лет 10 назад такого количества их не было.
О таких сказать ничего не могу, не наблюдал. Но знаю достаточно людей, которые работают за 5-6-7-8 тыс. И когда читаю статьи, что прожиточный минимум у нас 5000, а минимальная зарплата должна быть 10 тыс., становится несколько смешно. Или грустно.
ЛАД написав:Проблема бедности тоже не исчезнет. На тут некоторые будивельники регулярно доказывают, что виноваты в бедности сами бедные, а государство не причём.
Хоть и не по теме, но скажу. В этой проблеме нет однозначно виноватых и невиновных. Но я имею счастье наблюдать из кухонного окна контейнеры с мусором. Практически целый день в них роются. И отнюдь не сгорбленные голодные бабушки и дедушки. А экземпляры лет 30-50 обоих полов (в основном мужского). И что, они не могут найти работу в Харькове? Честно говоря, не понимаю, что это за публика. Лет 10 назад такого количества их не было.
А где им работать на полудохлых заводах за минималку. Единственное спасает что выезжают за границу и освобождают рабочие места, но значит за эти гроши им проще бомжевать.