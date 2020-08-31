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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1719172017211722

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:52

  ЛАД написав:Проблема бедности тоже не исчезнет.
На тут некоторые будивельники регулярно доказывают, что виноваты в бедности сами бедные, а государство не причём.
А деякі пенсіонери твердо переконані що у бідності винуваті виключно Держави..
Тільки от їх курячого мозку не вистарчає зрозуміти
Держава складається з людей...
Можуть бути багаті люди і бідні Держави
Можуть бути багаті Держави і багаті люди
Не може бути багата Держава з бідними людьми.

Помізкуй на досузі....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:54

  ЛАД написав:А насчёт тубдиспансеров... Это затеяла ещё славнозвисна Уляна, давно, но раньше Вы почему-то молчали на эту тему.
Правильность этого обсуждать не берусь. Подробно не интересовался. Возможно это нормально. В конце концов, никакого лечения, требующего изоляции, туберкулёз не предусматривает. Вообще-то, принудительная изоляция = тюремному заключению. Насколько знаю, нашими законами, за соблюдение которых Вы ратуете, это не предусмотрено. :) Есть статьи только за предумышленное заражение.

Я интересовался (уже писал об этом).
Все тубдиспансеры не закрывают.
Оставляют количество, необходимое для изоляции и лечения больных с открытой формой.
Остальные должны лечиться и наблюдаться амбулаторно.
Так принято в большинстве стран мира.
И наличие большого количества тубдиспансеров не спасло Украину от лидирующего положения в Европе по заболеваемости.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:12

  ЛАД написав:Проблема бедности тоже не исчезнет.
На тут некоторые будивельники регулярно доказывают, что виноваты в бедности сами бедные, а государство не причём.

Хоть и не по теме, но скажу.
В этой проблеме нет однозначно виноватых и невиновных.
Но я имею счастье наблюдать из кухонного окна контейнеры с мусором.
Практически целый день в них роются.
И отнюдь не сгорбленные голодные бабушки и дедушки.
А экземпляры лет 30-50 обоих полов (в основном мужского).
И что, они не могут найти работу в Харькове? :shock:
Честно говоря, не понимаю, что это за публика.
Лет 10 назад такого количества их не было.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:29

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Проблема бедности тоже не исчезнет.
На тут некоторые будивельники регулярно доказывают, что виноваты в бедности сами бедные, а государство не причём.
А деякі пенсіонери твердо переконані що у бідності винуваті виключно Держави..
Тільки от їх курячого мозку не вистарчає зрозуміти
Держава складається з людей...
Можуть бути багаті люди і бідні Держави
Можуть бути багаті Держави і багаті люди
Не може бути багата Держава з бідними людьми.

Помізкуй на досузі....

Глубоко неуважаемый!
Ваше хамство давно известно.
Но об уровне Ваших мозгов я ни разу ничего не писал.
Помізкуй на досузі... Якщо э чим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:34

  Starikan написав:....
Но я имею счастье наблюдать из кухонного окна контейнеры с мусором.
Практически целый день в них роются.
И отнюдь не сгорбленные голодные бабушки и дедушки.
А экземпляры лет 30-50 обоих полов (в основном мужского).
И что, они не могут найти работу в Харькове? :shock:
Честно говоря, не понимаю, что это за публика.
Лет 10 назад такого количества их не было.

О таких сказать ничего не могу, не наблюдал. Но знаю достаточно людей, которые работают за 5-6-7-8 тыс. И когда читаю статьи, что прожиточный минимум у нас 5000, а минимальная зарплата должна быть 10 тыс., становится несколько смешно. Или грустно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:39

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Проблема бедности тоже не исчезнет.
На тут некоторые будивельники регулярно доказывают, что виноваты в бедности сами бедные, а государство не причём.

Хоть и не по теме, но скажу.
В этой проблеме нет однозначно виноватых и невиновных.
Но я имею счастье наблюдать из кухонного окна контейнеры с мусором.
Практически целый день в них роются.
И отнюдь не сгорбленные голодные бабушки и дедушки.
А экземпляры лет 30-50 обоих полов (в основном мужского).
И что, они не могут найти работу в Харькове? :shock:
Честно говоря, не понимаю, что это за публика.
Лет 10 назад такого количества их не было.


А где им работать на полудохлых заводах за минималку. Единственное спасает что выезжают за границу и освобождают рабочие места, но значит за эти гроши им проще бомжевать.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:54

О вакцинах и опасности плохих вакцин - https://www.theguardian.com/society/2020/aug/30/covid-vaccine-rush-could-make-pandemic-worse-say-scientists.
И о состоянии разработки разных вакцин - https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/aug/31/covid-vaccine-tracker-when-will-a-coronavirus-vaccine-be-ready.
У Гардиан вообще бывают интересные статьи по теме. И это точно не жёлтая пресса.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:А экземпляры лет 30-50 обоих полов (в основном мужского).

Знакомьтесь, Фриганы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1 ... 0%B7%D0%BC
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:13

  st512 написав:
  Starikan написав:А экземпляры лет 30-50 обоих полов (в основном мужского).

Знакомьтесь, Фриганы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1 ... 0%B7%D0%BC

Вряд ли у нас распространено такое по идейным соображениям. Хотя ... хто зна.
ЛАД
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