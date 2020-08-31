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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1719172017211722

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:54

  ЛАД написав:А насчёт тубдиспансеров... Это затеяла ещё славнозвисна Уляна, давно, но раньше Вы почему-то молчали на эту тему.
Правильность этого обсуждать не берусь. Подробно не интересовался. Возможно это нормально. В конце концов, никакого лечения, требующего изоляции, туберкулёз не предусматривает. Вообще-то, принудительная изоляция = тюремному заключению. Насколько знаю, нашими законами, за соблюдение которых Вы ратуете, это не предусмотрено. :) Есть статьи только за предумышленное заражение.

Я интересовался (уже писал об этом).
Все тубдиспансеры не закрывают.
Оставляют количество, необходимое для изоляции и лечения больных с открытой формой.
Остальные должны лечиться и наблюдаться амбулаторно.
Так принято в большинстве стран мира.
И наличие большого количества тубдиспансеров не спасло Украину от лидирующего положения в Европе по заболеваемости.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:12

  ЛАД написав:Проблема бедности тоже не исчезнет.
На тут некоторые будивельники регулярно доказывают, что виноваты в бедности сами бедные, а государство не причём.

Хоть и не по теме, но скажу.
В этой проблеме нет однозначно виноватых и невиновных.
Но я имею счастье наблюдать из кухонного окна контейнеры с мусором.
Практически целый день в них роются.
И отнюдь не сгорбленные голодные бабушки и дедушки.
А экземпляры лет 30-50 обоих полов (в основном мужского).
И что, они не могут найти работу в Харькове? :shock:
Честно говоря, не понимаю, что это за публика.
Лет 10 назад такого количества их не было.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:34

  Starikan написав:....
Но я имею счастье наблюдать из кухонного окна контейнеры с мусором.
Практически целый день в них роются.
И отнюдь не сгорбленные голодные бабушки и дедушки.
А экземпляры лет 30-50 обоих полов (в основном мужского).
И что, они не могут найти работу в Харькове? :shock:
Честно говоря, не понимаю, что это за публика.
Лет 10 назад такого количества их не было.

О таких сказать ничего не могу, не наблюдал. Но знаю достаточно людей, которые работают за 5-6-7-8 тыс. И когда читаю статьи, что прожиточный минимум у нас 5000, а минимальная зарплата должна быть 10 тыс., становится несколько смешно. Или грустно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:54

О вакцинах и опасности плохих вакцин - https://www.theguardian.com/society/2020/aug/30/covid-vaccine-rush-could-make-pandemic-worse-say-scientists.
И о состоянии разработки разных вакцин - https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/aug/31/covid-vaccine-tracker-when-will-a-coronavirus-vaccine-be-ready.
У Гардиан вообще бывают интересные статьи по теме. И это точно не жёлтая пресса.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:А экземпляры лет 30-50 обоих полов (в основном мужского).

Знакомьтесь, Фриганы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1 ... 0%B7%D0%BC
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:13

  st512 написав:
  Starikan написав:А экземпляры лет 30-50 обоих полов (в основном мужского).

Знакомьтесь, Фриганы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1 ... 0%B7%D0%BC

Вряд ли у нас распространено такое по идейным соображениям. Хотя ... хто зна.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Прем’єр: якщо батьки не зможуть купувати маски для учнів, це зробить держава
https://www.unn.com.ua/uk/news/1888931- ... ZD8lynPZJ8
Звучит как угроза
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:02

  _Mykola_ написав:Мда... было первое сентября в школе, толпы, масок правильно одетых единицы, обнимающиеся и целующиеся мамочки... это писец, через неделю выходим на новое плато в 3000+ заболевших и 500+ госпитализаций.

Так в этом и есть суть карантина. Чтоб заражали друг друга, но не легла система здравоохранения. Как только палаты в больницах будут переполняться, карантин будут ужесточать, чтоб снизить скорость распространения заразы.

Те, кто желает вообще не заболеть, могут сами устроить себе личную самоизоляцию и подождать вакцину
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати, вот ещё один повод задуматься любителям прививок.
Если иммунитет тренировать исключительно вакцинами-пустышками, которые не представляют никакой угрозы для организма, он не получает реальный опыт реальной борьбы с реальным врагом, на которую активизируются все ресурсы организма. Да, человек не заболеет условным туберкулёзом, но при появлении неизвестного ранее врага, без реального боевого опыта прошлых лет, организм просто сдаётся.

Вот, вкололи, например, бцж, иммунитет активизировался на 1%, получил опыт борьбы с туберкулёзом, которого достаточно, чтоб им уже не заболеть. А, как иммунной системе активизироваться хотя бы на 50%, организм просто не знает, т. к. всегда хватало и того 1%. Организм может просто недооценить угрозу, посчитав, что хватит того 1%, что и всегда. Не удивительно, что коронавирус накрывает богатых людей, росших в стерильных условиях.
safonovstanislav
 
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