Додано: Вів 01 вер, 2020 16:28

Кстати, вот ещё один повод задуматься любителям прививок.

Если иммунитет тренировать исключительно вакцинами-пустышками, которые не представляют никакой угрозы для организма, он не получает реальный опыт реальной борьбы с реальным врагом, на которую активизируются все ресурсы организма. Да, человек не заболеет условным туберкулёзом, но при появлении неизвестного ранее врага, без реального боевого опыта прошлых лет, организм просто сдаётся.



Вот, вкололи, например, бцж, иммунитет активизировался на 1%, получил опыт борьбы с туберкулёзом, которого достаточно, чтоб им уже не заболеть. А, как иммунной системе активизироваться хотя бы на 50%, организм просто не знает, т. к. всегда хватало и того 1%. Организм может просто недооценить угрозу, посчитав, что хватит того 1%, что и всегда. Не удивительно, что коронавирус накрывает богатых людей, росших в стерильных условиях.