ЛАД написав:А насчёт тубдиспансеров... Это затеяла ещё славнозвисна Уляна, давно, но раньше Вы почему-то молчали на эту тему. Правильность этого обсуждать не берусь. Подробно не интересовался. Возможно это нормально. В конце концов, никакого лечения, требующего изоляции, туберкулёз не предусматривает. Вообще-то, принудительная изоляция = тюремному заключению. Насколько знаю, нашими законами, за соблюдение которых Вы ратуете, это не предусмотрено. Есть статьи только за предумышленное заражение.
Я интересовался (уже писал об этом). Все тубдиспансеры не закрывают. Оставляют количество, необходимое для изоляции и лечения больных с открытой формой. Остальные должны лечиться и наблюдаться амбулаторно. Так принято в большинстве стран мира. И наличие большого количества тубдиспансеров не спасло Украину от лидирующего положения в Европе по заболеваемости.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
ЛАД написав:Проблема бедности тоже не исчезнет. На тут некоторые будивельники регулярно доказывают, что виноваты в бедности сами бедные, а государство не причём.
Хоть и не по теме, но скажу. В этой проблеме нет однозначно виноватых и невиновных. Но я имею счастье наблюдать из кухонного окна контейнеры с мусором. Практически целый день в них роются. И отнюдь не сгорбленные голодные бабушки и дедушки. А экземпляры лет 30-50 обоих полов (в основном мужского). И что, они не могут найти работу в Харькове? Честно говоря, не понимаю, что это за публика. Лет 10 назад такого количества их не было.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan написав:.... Но я имею счастье наблюдать из кухонного окна контейнеры с мусором. Практически целый день в них роются. И отнюдь не сгорбленные голодные бабушки и дедушки. А экземпляры лет 30-50 обоих полов (в основном мужского). И что, они не могут найти работу в Харькове? Честно говоря, не понимаю, что это за публика. Лет 10 назад такого количества их не было.
О таких сказать ничего не могу, не наблюдал. Но знаю достаточно людей, которые работают за 5-6-7-8 тыс. И когда читаю статьи, что прожиточный минимум у нас 5000, а минимальная зарплата должна быть 10 тыс., становится несколько смешно. Или грустно.
_Mykola_ написав:Мда... было первое сентября в школе, толпы, масок правильно одетых единицы, обнимающиеся и целующиеся мамочки... это писец, через неделю выходим на новое плато в 3000+ заболевших и 500+ госпитализаций.
Так в этом и есть суть карантина. Чтоб заражали друг друга, но не легла система здравоохранения. Как только палаты в больницах будут переполняться, карантин будут ужесточать, чтоб снизить скорость распространения заразы.
Те, кто желает вообще не заболеть, могут сами устроить себе личную самоизоляцию и подождать вакцину
Кстати, вот ещё один повод задуматься любителям прививок. Если иммунитет тренировать исключительно вакцинами-пустышками, которые не представляют никакой угрозы для организма, он не получает реальный опыт реальной борьбы с реальным врагом, на которую активизируются все ресурсы организма. Да, человек не заболеет условным туберкулёзом, но при появлении неизвестного ранее врага, без реального боевого опыта прошлых лет, организм просто сдаётся.
Вот, вкололи, например, бцж, иммунитет активизировался на 1%, получил опыт борьбы с туберкулёзом, которого достаточно, чтоб им уже не заболеть. А, как иммунной системе активизироваться хотя бы на 50%, организм просто не знает, т. к. всегда хватало и того 1%. Организм может просто недооценить угрозу, посчитав, что хватит того 1%, что и всегда. Не удивительно, что коронавирус накрывает богатых людей, росших в стерильных условиях.