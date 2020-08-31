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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1721172217231724> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 55 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 254 Додано: Вів 01 вер, 2020 16:53 ЛАД написав: Как-то не слышал о случаях победы над гепатитом или сифилисом с помощью тренированного иммунитета. Как-то не слышал о случаях победы над гепатитом или сифилисом с помощью тренированного иммунитета.

Я очень далеко не эксперт в этом, но по видимому там та же история, что и с коронавирусом и туберкулёзом. Подавляющее большинство даже не заметит заражения и не заболеет. Но, кому-то действительно будет совсем плохо. Я очень далеко не эксперт в этом, но по видимому там та же история, что и с коронавирусом и туберкулёзом. Подавляющее большинство даже не заметит заражения и не заболеет. Но, кому-то действительно будет совсем плохо. safonovstanislav Повідомлень: 2866 З нами з: 10.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 16:54 safonovstanislav написав: Кстати, вот ещё один повод задуматься любителям прививок.

Если иммунитет тренировать исключительно вакцинами-пустышками, которые не представляют никакой угрозы для организма, он не получает реальный опыт реальной борьбы с реальным врагом, на которую активизируются все ресурсы организма. Да, человек не заболеет условным туберкулёзом, но при появлении неизвестного ранее врага, без реального боевого опыта прошлых лет, организм просто сдаётся. Кстати, вот ещё один повод задуматься любителям прививок.Если иммунитет тренировать исключительно вакцинами-пустышками, которые не представляют никакой угрозы для организма, он не получает реальный опыт реальной борьбы с реальным врагом, на которую активизируются все ресурсы организма. Да, человек не заболеет условным туберкулёзом, но при появлении неизвестного ранее врага, без реального боевого опыта прошлых лет, организм просто сдаётся.



Какая-то абракадабра, имхо.

Если человек получил вакцину-пустышку, на которую его организм никак не отреагировал, то это все равно, что организм съел банан, или ему вкололи витамин В12. Сходил в туалет и забыл через день.

Если организм среагировал на вакцину и начал вырабатывать антитела, то это значит организм принял вакцину за настоящего возбудителя и начал защищаться антителами.



У вас в крови огромное число антител от самых разных посторонних товарищей, возможно даже от глистов, которыми почти все дети повстречались в детстве, от многих ОРЗ с которыми вы повстречались по жизни и других более серьезных заболеваний, от которых вы вакцинированы в детстве по календарю прививок. Какая-то абракадабра, имхо.Если человек получил вакцину-пустышку, на которую его организм никак не отреагировал, то это все равно, что организм съел банан, или ему вкололи витамин В12. Сходил в туалет и забыл через день.Если организм среагировал на вакцину и начал вырабатывать антитела, то это значит организм принял вакцину за настоящего возбудителя и начал защищаться антителами.У вас в крови огромное число антител от самых разных посторонних товарищей, возможно даже от глистов, которыми почти все дети повстречались в детстве, от многих ОРЗ с которыми вы повстречались по жизни и других более серьезных заболеваний, от которых вы вакцинированы в детстве по календарю прививок. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18214 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4385 раз. Подякували: 7084 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 17:02 freeze написав: Если организм среагировал на вакцину и начал вырабатывать антитела, то это значит организм принял вакцину за настоящего возбудителя и начал защищаться антителами. Если организм среагировал на вакцину и начал вырабатывать антитела, то это значит организм принял вакцину за настоящего возбудителя и начал защищаться антителами.

Да, всё верно. Но, если иммунитет всё время встречается с ослабленным возбудителем или вообще инактивированной вакциной, иммунной системой не будет получен опыт борьбы, когда возбудитель уже попал в организм, успел размножится и натворить много плохого.



Убивать мёртвых - такая себе тренировка. Таким образом можно запомнить как выглядит враг, но опыт в убийстве слабых и мёртвых никак не поможет в бою против реального врага Да, всё верно. Но, если иммунитет всё время встречается с ослабленным возбудителем или вообще инактивированной вакциной, иммунной системой не будет получен опыт борьбы, когда возбудитель уже попал в организм, успел размножится и натворить много плохого.Убивать мёртвых - такая себе тренировка. Таким образом можно запомнить как выглядит враг, но опыт в убийстве слабых и мёртвых никак не поможет в бою против реального врага safonovstanislav Повідомлень: 2866 З нами з: 10.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 17:07 Лицам, прибывающих в аэропорты курортных городов Хургада, Шарм эль-Шейх, Марса-Алам и Таба без упомянутого сертификата с отрицательным результатом ПЦР-теста, будет разрешено провести ПЦР-тест непосредственно по прибытии в эти четыре аэропорта. Стоимость ПЦР-теста - 30 долл. США.

https://kurs.com.ua/novost/208212-strana-es-snimaet-vse-karantinnie-ogranichenija-dlja-ukraincev

По сегодняшнему курсу это примерно эквивалентно 830 грн.

У нас почему-то цены вдвое выше (если, конечно, не хотите ждать 5 дней). По сегодняшнему курсу это примерно эквивалентно 830 грн.У нас почему-то цены вдвое выше (если, конечно, не хотите ждать 5 дней). ЛАД 2 Повідомлень: 17103 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4526 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 17:10 ЛАД написав: Да и тренировка печени с помощью алкоголя обычно приводит к плачевным последствиям. Да и тренировка печени с помощью алкоголя обычно приводит к плачевным последствиям.

Смотря какие дозы. Если съесть чуть подгулявший фрукт раз в 10 лет, то ничего особо плохого не случится. Если же извлекать этот яд в чистом виде и принимать ударными дозами периодически, будет ой-ой.



Но, на самом деле, людям принявшим дозу алкоголя впервые, будет значительно хуже, чем тем, кто употребляет этот яд периодически.

Так что, тренировать организм на употребление ядов тоже можно Смотря какие дозы. Если съесть чуть подгулявший фрукт раз в 10 лет, то ничего особо плохого не случится. Если же извлекать этот яд в чистом виде и принимать ударными дозами периодически, будет ой-ой.Но, на самом деле, людям принявшим дозу алкоголя впервые, будет значительно хуже, чем тем, кто употребляет этот яд периодически.Так что, тренировать организм на употребление ядов тоже можно Востаннє редагувалось safonovstanislav в Вів 01 вер, 2020 17:12, всього редагувалось 1 раз. safonovstanislav Повідомлень: 2866 З нами з: 10.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 17:11 safonovstanislav написав: freeze написав: Если организм среагировал на вакцину и начал вырабатывать антитела, то это значит организм принял вакцину за настоящего возбудителя и начал защищаться антителами. Если организм среагировал на вакцину и начал вырабатывать антитела, то это значит организм принял вакцину за настоящего возбудителя и начал защищаться антителами.

Да, всё верно. Но, если иммунитет всё время встречается с ослабленным возбудителем или вообще инактивированной вакциной, иммунной системой не будет получен опыт борьбы, когда возбудитель уже попал в организм, успел размножится и натворить много плохого.



Убивать мёртвых - такая себе тренировка. Таким образом можно запомнить как выглядит враг, но опыт в убийстве слабых и мёртвых никак не поможет в бою против реального врага Да, всё верно. Но, если иммунитет всё время встречается с ослабленным возбудителем или вообще инактивированной вакциной, иммунной системой не будет получен опыт борьбы, когда возбудитель уже попал в организм, успел размножится и натворить много плохого.Убивать мёртвых - такая себе тренировка. Таким образом можно запомнить как выглядит враг, но опыт в убийстве слабых и мёртвых никак не поможет в бою против реального врага



То что вы описали нигде за всё время не подтверждено ни в опытах ни на практике.



Тренировка на реальных возбудителях приведёт вас только к тому, что вы ухайдакаете свой организм последствиями. Я уже приводил как-то ссылки - каждый перенесённый грипп отнимает от средней продолжительности жизни примерно год. Встреча с полиомиелитом, если вы не сделали прививку, приведет вас к параличу, а встреча со столбняком или бешенством к смерти. То что вы описали нигде за всё время не подтверждено ни в опытах ни на практике.Тренировка на реальных возбудителях приведёт вас только к тому, что вы ухайдакаете свой организм последствиями. Я уже приводил как-то ссылки - каждый перенесённый грипп отнимает от средней продолжительности жизни примерно год. Встреча с полиомиелитом, если вы не сделали прививку, приведет вас к параличу, а встреча со столбняком или бешенством к смерти. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18214 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4385 раз. Подякували: 7084 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 17:18 safonovstanislav написав: ЛАД написав: Как-то не слышал о случаях победы над гепатитом или сифилисом с помощью тренированного иммунитета. Как-то не слышал о случаях победы над гепатитом или сифилисом с помощью тренированного иммунитета.

Я очень далеко не эксперт в этом, но по видимому там та же история, что и с коронавирусом и туберкулёзом. Подавляющее большинство даже не заметит заражения и не заболеет. Но, кому-то действительно будет совсем плохо. Я очень далеко не эксперт в этом, но по видимому там та же история, что и с коронавирусом и туберкулёзом. Подавляющее большинство даже не заметит заражения и не заболеет. Но, кому-то действительно будет совсем плохо.

Ну-ну.

У Вас "тренированный" иммунитет?

Можете попробовать. Гепатит не надо, какой-то тип не лечится, а сифилис вполне можно. Ну-ну.У Вас "тренированный" иммунитет?Можете попробовать. Гепатит не надо, какой-то тип не лечится, а сифилис вполне можно. ЛАД 2 Повідомлень: 17103 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4526 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 17:23 safonovstanislav написав: ЛАД написав: Да и тренировка печени с помощью алкоголя обычно приводит к плачевным последствиям. Да и тренировка печени с помощью алкоголя обычно приводит к плачевным последствиям.

Смотря какие дозы. Если съесть чуть подгулявший фрукт раз в 10 лет, то ничего особо плохого не случится. Если же извлекать этот яд в чистом виде и принимать ударными дозами периодически, будет ой-ой.



Но, на самом деле, людям принявшим дозу алкоголя впервые, будет значительно хуже, чем тем, кто употребляет этот яд периодически.

Так что, тренировать организм на употребление ядов тоже можно Смотря какие дозы. Если съесть чуть подгулявший фрукт раз в 10 лет, то ничего особо плохого не случится. Если же извлекать этот яд в чистом виде и принимать ударными дозами периодически, будет ой-ой.Но, на самом деле, людям принявшим дозу алкоголя впервые, будет значительно хуже, чем тем, кто употребляет этот яд периодически.Так что, тренировать организм на употребление ядов тоже можно

Можно, но упорная тренировка заканчивается циррозом.



P.s. Найдите хоть одно исследование, подтверждающее пользу тренировки организма возбудителями болезней (реальными, а не ослабленными).

Если найдёте, можно будет продолжить наш разговор. Можно, но упорная тренировка заканчивается циррозом.P.s. Найдите хоть одно исследование, подтверждающее пользу тренировки организма возбудителями болезней (реальными, а не ослабленными).Если найдёте, можно будет продолжить наш разговор. ЛАД 2 Повідомлень: 17103 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4526 раз. Подякували: 4205 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 17:37 freeze написав: safonovstanislav написав: freeze написав: Если организм среагировал на вакцину и начал вырабатывать антитела, то это значит организм принял вакцину за настоящего возбудителя и начал защищаться антителами. Если организм среагировал на вакцину и начал вырабатывать антитела, то это значит организм принял вакцину за настоящего возбудителя и начал защищаться антителами.

Да, всё верно. Но, если иммунитет всё время встречается с ослабленным возбудителем или вообще инактивированной вакциной, иммунной системой не будет получен опыт борьбы, когда возбудитель уже попал в организм, успел размножится и натворить много плохого.



Убивать мёртвых - такая себе тренировка. Таким образом можно запомнить как выглядит враг, но опыт в убийстве слабых и мёртвых никак не поможет в бою против реального врага Да, всё верно. Но, если иммунитет всё время встречается с ослабленным возбудителем или вообще инактивированной вакциной, иммунной системой не будет получен опыт борьбы, когда возбудитель уже попал в организм, успел размножится и натворить много плохого.Убивать мёртвых - такая себе тренировка. Таким образом можно запомнить как выглядит враг, но опыт в убийстве слабых и мёртвых никак не поможет в бою против реального врага



То что вы описали нигде за всё время не подтверждено ни в опытах ни на практике.



Тренировка на реальных возбудителях приведёт вас только к тому, что вы ухайдакаете свой организм последствиями. Я уже приводил как-то ссылки - каждый перенесённый грипп отнимает от средней продолжительности жизни примерно год. Встреча с полиомиелитом, если вы не сделали прививку, приведет вас к параличу, а встреча со столбняком или бешенством к смерти. То что вы описали нигде за всё время не подтверждено ни в опытах ни на практике.Тренировка на реальных возбудителях приведёт вас только к тому, что вы ухайдакаете свой организм последствиями. Я уже приводил как-то ссылки - каждый перенесённый грипп отнимает от средней продолжительности жизни примерно год. Встреча с полиомиелитом, если вы не сделали прививку, приведет вас к параличу, а встреча со столбняком или бешенством к смерти.

Встреча с возбудителем и заболевание - это прям совсем Не одно и тоже. Заболевание - это когда возбудитель уже нанёс видимый вред организму. Если вы уже заболели столбняком, т. е. уже видны последствия, то деньги на гроб могут действительно понадобится со значительной вероятностью. Но, до этого, можно 1000 раз встретиться с ним, и не заболеть, т. к. иммунитет справится.



Кстати, как часто делаете ревакцинацию от столбняка? Встреча с возбудителем и заболевание - это прям совсем Не одно и тоже. Заболевание - это когда возбудитель уже нанёс видимый вред организму. Если вы уже заболели столбняком, т. е. уже видны последствия, то деньги на гроб могут действительно понадобится со значительной вероятностью. Но, до этого, можно 1000 раз встретиться с ним, и не заболеть, т. к. иммунитет справится.Кстати, как часто делаете ревакцинацию от столбняка? safonovstanislav Повідомлень: 2866 З нами з: 10.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 17:41 safonovstanislav написав: Но, до этого, можно 1000 раз встретиться с ним, и не заболеть, т. к. иммунитет справится. Но, до этого, можно 1000 раз встретиться с ним, и не заболеть, т. к. иммунитет справится.



Это какой-то мир фантазий, имхо.

Попробуйте достоверно хотя бы один раз встретиться со столбняком, бутулизмом, бешенством, полиомиелитом, ВИЧ, потом обсудим, а так разговор ни о чём . Это какой-то мир фантазий, имхо.Попробуйте достоверно хотя бы один раз встретиться со столбняком, бутулизмом, бешенством, полиомиелитом, ВИЧ, потом обсудим, а так разговор ни о чём . Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18214 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4385 раз. Подякували: 7084 раз. Профіль 22 3 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1721172217231724> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Investor_K Вів 01 вер, 2020 11:34