ЛАД написав:Как-то не слышал о случаях победы над гепатитом или сифилисом с помощью тренированного иммунитета.
Я очень далеко не эксперт в этом, но по видимому там та же история, что и с коронавирусом и туберкулёзом. Подавляющее большинство даже не заметит заражения и не заболеет. Но, кому-то действительно будет совсем плохо.
safonovstanislav написав:Кстати, вот ещё один повод задуматься любителям прививок. Если иммунитет тренировать исключительно вакцинами-пустышками, которые не представляют никакой угрозы для организма, он не получает реальный опыт реальной борьбы с реальным врагом, на которую активизируются все ресурсы организма. Да, человек не заболеет условным туберкулёзом, но при появлении неизвестного ранее врага, без реального боевого опыта прошлых лет, организм просто сдаётся.
Какая-то абракадабра, имхо. Если человек получил вакцину-пустышку, на которую его организм никак не отреагировал, то это все равно, что организм съел банан, или ему вкололи витамин В12. Сходил в туалет и забыл через день. Если организм среагировал на вакцину и начал вырабатывать антитела, то это значит организм принял вакцину за настоящего возбудителя и начал защищаться антителами.
У вас в крови огромное число антител от самых разных посторонних товарищей, возможно даже от глистов, которыми почти все дети повстречались в детстве, от многих ОРЗ с которыми вы повстречались по жизни и других более серьезных заболеваний, от которых вы вакцинированы в детстве по календарю прививок.
freeze написав:Если организм среагировал на вакцину и начал вырабатывать антитела, то это значит организм принял вакцину за настоящего возбудителя и начал защищаться антителами.
Да, всё верно. Но, если иммунитет всё время встречается с ослабленным возбудителем или вообще инактивированной вакциной, иммунной системой не будет получен опыт борьбы, когда возбудитель уже попал в организм, успел размножится и натворить много плохого.
Убивать мёртвых - такая себе тренировка. Таким образом можно запомнить как выглядит враг, но опыт в убийстве слабых и мёртвых никак не поможет в бою против реального врага
Лицам, прибывающих в аэропорты курортных городов Хургада, Шарм эль-Шейх, Марса-Алам и Таба без упомянутого сертификата с отрицательным результатом ПЦР-теста, будет разрешено провести ПЦР-тест непосредственно по прибытии в эти четыре аэропорта. Стоимость ПЦР-теста - 30 долл. США.
freeze написав:Если организм среагировал на вакцину и начал вырабатывать антитела, то это значит организм принял вакцину за настоящего возбудителя и начал защищаться антителами.
Да, всё верно. Но, если иммунитет всё время встречается с ослабленным возбудителем или вообще инактивированной вакциной, иммунной системой не будет получен опыт борьбы, когда возбудитель уже попал в организм, успел размножится и натворить много плохого.
Убивать мёртвых - такая себе тренировка. Таким образом можно запомнить как выглядит враг, но опыт в убийстве слабых и мёртвых никак не поможет в бою против реального врага
То что вы описали нигде за всё время не подтверждено ни в опытах ни на практике.
Тренировка на реальных возбудителях приведёт вас только к тому, что вы ухайдакаете свой организм последствиями. Я уже приводил как-то ссылки - каждый перенесённый грипп отнимает от средней продолжительности жизни примерно год. Встреча с полиомиелитом, если вы не сделали прививку, приведет вас к параличу, а встреча со столбняком или бешенством к смерти.
ЛАД написав:Как-то не слышал о случаях победы над гепатитом или сифилисом с помощью тренированного иммунитета.
Я очень далеко не эксперт в этом, но по видимому там та же история, что и с коронавирусом и туберкулёзом. Подавляющее большинство даже не заметит заражения и не заболеет. Но, кому-то действительно будет совсем плохо.
Ну-ну. У Вас "тренированный" иммунитет? Можете попробовать. Гепатит не надо, какой-то тип не лечится, а сифилис вполне можно.
freeze написав:Если организм среагировал на вакцину и начал вырабатывать антитела, то это значит организм принял вакцину за настоящего возбудителя и начал защищаться антителами.
Да, всё верно. Но, если иммунитет всё время встречается с ослабленным возбудителем или вообще инактивированной вакциной, иммунной системой не будет получен опыт борьбы, когда возбудитель уже попал в организм, успел размножится и натворить много плохого.
Убивать мёртвых - такая себе тренировка. Таким образом можно запомнить как выглядит враг, но опыт в убийстве слабых и мёртвых никак не поможет в бою против реального врага
То что вы описали нигде за всё время не подтверждено ни в опытах ни на практике.
Тренировка на реальных возбудителях приведёт вас только к тому, что вы ухайдакаете свой организм последствиями. Я уже приводил как-то ссылки - каждый перенесённый грипп отнимает от средней продолжительности жизни примерно год. Встреча с полиомиелитом, если вы не сделали прививку, приведет вас к параличу, а встреча со столбняком или бешенством к смерти.
Встреча с возбудителем и заболевание - это прям совсем Не одно и тоже. Заболевание - это когда возбудитель уже нанёс видимый вред организму. Если вы уже заболели столбняком, т. е. уже видны последствия, то деньги на гроб могут действительно понадобится со значительной вероятностью. Но, до этого, можно 1000 раз встретиться с ним, и не заболеть, т. к. иммунитет справится.
Кстати, как часто делаете ревакцинацию от столбняка?