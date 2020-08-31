|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:58
В московском метро на 38 станциях заработали пункты вакцинации против гриппа.
Квалифицированные медики ведут приём с 8 до 20 часов.
Мобильная вакцинация доступна для граждан, достигших 18 лет. Оформляется письменное согласие, для оформления необходим паспорт.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18215
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4386 раз.
- Подякували: 7084 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:17
ЛАД написав: safonovstanislav написав: ЛАД написав:
Как-то не слышал о случаях победы над гепатитом или сифилисом с помощью тренированного иммунитета.
Я очень далеко не эксперт в этом, но по видимому там та же история, что и с коронавирусом и туберкулёзом. Подавляющее большинство даже не заметит заражения и не заболеет. Но, кому-то действительно будет совсем плохо.
Ну-ну.
У Вас "тренированный" иммунитет?
Можете попробовать. Гепатит не надо, какой-то тип не лечится, а сифилис вполне можно.
Да че там. Гепатит с вполне даже уже лечится. 96% выздоравливают. Какие нибудь 20 шт баксов и три месяца.
И кстати проценты даже очень гуманные, как с ковид. А если и не вылечится, то 15-20 лет все равно проживешь. Не сильно правда хорошо.
Так что пора начинать накачивать иммунитет. И кстати с гепатитом с это единственный вариант, бо вакцины нема. Поэтому никаких презервативов и побольше партнеров! Хороших и разных!
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3387
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:35
safonovstanislav написав:
Встреча с возбудителем и заболевание - это прям совсем Не одно и тоже.
Тонкая грань, на мой взгляд, с трудом достижимая в реальных условиях. Именно из-за такой невозможности умеренно дозировать возбудитель под каждый организм, вакцины "пустышки" и были изобретены. В реальной жизни, определить количество возбудителя столбняка в полевых условиях, на ржавом гвозде, практически невозможно.
-
st512
-
-
- Повідомлень: 879
- З нами з: 09.07.13
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: st512
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7195
|1636692
|
|