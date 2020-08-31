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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1721172217231724

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 254
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
55
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:58

В московском метро на 38 станциях заработали пункты вакцинации против гриппа.
Квалифицированные медики ведут приём с 8 до 20 часов.
Мобильная вакцинация доступна для граждан, достигших 18 лет. Оформляется письменное согласие, для оформления необходим паспорт.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:17

Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:Как-то не слышал о случаях победы над гепатитом или сифилисом с помощью тренированного иммунитета. :)

Я очень далеко не эксперт в этом, но по видимому там та же история, что и с коронавирусом и туберкулёзом. Подавляющее большинство даже не заметит заражения и не заболеет. Но, кому-то действительно будет совсем плохо.

Ну-ну. :)
У Вас "тренированный" иммунитет?
Можете попробовать. Гепатит не надо, какой-то тип не лечится, а сифилис вполне можно.


Да че там. Гепатит с вполне даже уже лечится. 96% выздоравливают. Какие нибудь 20 шт баксов и три месяца.

И кстати проценты даже очень гуманные, как с ковид. А если и не вылечится, то 15-20 лет все равно проживешь. Не сильно правда хорошо.

Так что пора начинать накачивать иммунитет. И кстати с гепатитом с это единственный вариант, бо вакцины нема. Поэтому никаких презервативов и побольше партнеров! Хороших и разных!
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Встреча с возбудителем и заболевание - это прям совсем Не одно и тоже.

Тонкая грань, на мой взгляд, с трудом достижимая в реальных условиях. Именно из-за такой невозможности умеренно дозировать возбудитель под каждый организм, вакцины "пустышки" и были изобретены. В реальной жизни, определить количество возбудителя столбняка в полевых условиях, на ржавом гвозде, практически невозможно.
st512
 
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