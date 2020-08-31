В московском метро на 38 станциях заработали пункты вакцинации против гриппа. Квалифицированные медики ведут приём с 8 до 20 часов. Мобильная вакцинация доступна для граждан, достигших 18 лет. Оформляется письменное согласие, для оформления необходим паспорт.
ЛАД написав:Как-то не слышал о случаях победы над гепатитом или сифилисом с помощью тренированного иммунитета.
Я очень далеко не эксперт в этом, но по видимому там та же история, что и с коронавирусом и туберкулёзом. Подавляющее большинство даже не заметит заражения и не заболеет. Но, кому-то действительно будет совсем плохо.
Ну-ну. У Вас "тренированный" иммунитет? Можете попробовать. Гепатит не надо, какой-то тип не лечится, а сифилис вполне можно.
Да че там. Гепатит с вполне даже уже лечится. 96% выздоравливают. Какие нибудь 20 шт баксов и три месяца.
И кстати проценты даже очень гуманные, как с ковид. А если и не вылечится, то 15-20 лет все равно проживешь. Не сильно правда хорошо.
Так что пора начинать накачивать иммунитет. И кстати с гепатитом с это единственный вариант, бо вакцины нема. Поэтому никаких презервативов и побольше партнеров! Хороших и разных!
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
safonovstanislav написав:Встреча с возбудителем и заболевание - это прям совсем Не одно и тоже.
Тонкая грань, на мой взгляд, с трудом достижимая в реальных условиях. Именно из-за такой невозможности умеренно дозировать возбудитель под каждый организм, вакцины "пустышки" и были изобретены. В реальной жизни, определить количество возбудителя столбняка в полевых условиях, на ржавом гвозде, практически невозможно.
freeze написав:Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой. В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются. Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников. Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых.
сколько из выше указанных пациентов реально "коек" требуют кислорода ? или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной" все верят и любят приводить статистику сайта https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries то есть пока что все кто "ЗА ковид " не спорили с этой стаитистикой так вот по ней у нас во всей Украине на сегодня только 177 Serious, Critical ( серьйозных критических случаев )
change_pm написав:Навіть нікому буде 1000 уе дати ((((
если вдруг будут давать по $1000 - напишите мне в ЛС , я готов идти у меня даже сертификат медбрата есть только чур без вот этих дурацких костюмов , максимум маска+очки+перчатки , х... с ним за, этот комплект -маска+очки+перчатки , я даже за свои куплю ( он у меня уже есть - очки шли в комплекте с болгаркой )
lapay написав:Особисто знаю випадки штрафування продавців за відсутність ємності з використанними медичними масками і обслуговування покупців, які не носять масок. Рекомендації "легким порухом руки" перетворюються в реальні штрафи.
особисто знаю випадок дівчину що робить каву і продає тістечка в будці на вулиці вигнали з роботи через те що не вимірювала температуру що години , а заповнювала весь бланк цілком в кінці зміни
Востаннє редагувалось yama в Вів 01 вер, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Оксфордский университет планировал в апреле передать все права на свою вакцину любому производителю вакцин.Идея заключалась в распространеннии вакцины по себестоимости производства.Но после общения с фондом семейства Гейтс все права получила AstraZeneca) https://khn.org/news/rather-than-give-a ... drugmaker/
vladislavlvov написав:Оксфордский университет планировал в апреле передать все права на свою вакцину любому производителю вакцин.Идея заключалась в распространеннии вакцины по себестоимости производства.Но после общения с фондом семейства Гейтс все права получила AstraZeneca) https://khn.org/news/rather-than-give-a ... drugmaker/
Это во влажных мечтах кого университет планировал всем раздавать? Можно ссылку на оф.представителя университета? А Гейтс да, чипирование с помощью вакцины уже давно задумал и не отступает по словам КуАнон
freeze написав:Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой. В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются. Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников. Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых.
сколько из выше указанных пациентов реально "коек" требуют кислорода ? или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной" все верят и любят приводить статистику сайта https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries то есть пока что все кто "ЗА ковид " не спорили с этой стаитистикой так вот по ней у нас во всей Украине на сегодня только 177 Serious, Critical ( серьйозных критических случаев )
100%. у нас максимум 177 случаев серьезных. Это факт. Вчера умерло 48. Это тоже факт. Значит, максимум на 4-й день после констатации серьезного случая, пациент умирает. Жестко. Но справедливо. Нечего болеть серьезно, нужно беспроблемно с чайком под телевизором болеть. Тогда и смертность глядишь снизится, и кислород переводить зря не будут, расточители.
Вообще пора уже дать четкие инструкции населению - не болеть!
Но как учит история - главное, не как голосуют, а как считают. Так что с этими числами заболевших и умерших тоже пора порядок навести, а то распустились и приписками занимаются. Мешают народу харей здоровой светить в публичных местах.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California