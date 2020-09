Додано: Вів 01 вер, 2020 18:17

ЛАД написав: safonovstanislav написав: ЛАД написав: Как-то не слышал о случаях победы над гепатитом или сифилисом с помощью тренированного иммунитета. Как-то не слышал о случаях победы над гепатитом или сифилисом с помощью тренированного иммунитета.

Я очень далеко не эксперт в этом, но по видимому там та же история, что и с коронавирусом и туберкулёзом. Подавляющее большинство даже не заметит заражения и не заболеет. Но, кому-то действительно будет совсем плохо. Я очень далеко не эксперт в этом, но по видимому там та же история, что и с коронавирусом и туберкулёзом. Подавляющее большинство даже не заметит заражения и не заболеет. Но, кому-то действительно будет совсем плохо.

Ну-ну.

У Вас "тренированный" иммунитет?

Можете попробовать. Гепатит не надо, какой-то тип не лечится, а сифилис вполне можно. Ну-ну.У Вас "тренированный" иммунитет?Можете попробовать. Гепатит не надо, какой-то тип не лечится, а сифилис вполне можно.



Да че там. Гепатит с вполне даже уже лечится. 96% выздоравливают. Какие нибудь 20 шт баксов и три месяца.



И кстати проценты даже очень гуманные, как с ковид. А если и не вылечится, то 15-20 лет все равно проживешь. Не сильно правда хорошо.



Так что пора начинать накачивать иммунитет. И кстати с гепатитом с это единственный вариант, бо вакцины нема. Поэтому никаких презервативов и побольше партнеров! Хороших и разных! Да че там. Гепатит с вполне даже уже лечится. 96% выздоравливают. Какие нибудь 20 шт баксов и три месяца.И кстати проценты даже очень гуманные, как с ковид. А если и не вылечится, то 15-20 лет все равно проживешь. Не сильно правда хорошо.Так что пора начинать накачивать иммунитет. И кстати с гепатитом с это единственный вариант, бо вакцины нема. Поэтому никаких презервативов и побольше партнеров! Хороших и разных!

