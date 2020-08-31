Додано: Вів 01 вер, 2020 20:45

freeze написав: Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой.

В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются.

Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников.

Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых. Думаю, когда дойдет до 700+ в день по госпитализации пневмонийщиков, к этому придём сами собой.В Одессе инфекционная больница практически полная, больница водников, ГКБ N 1, 10, 11 наполняются.Вынуждены сейчас забрать дополнительно у кардиологов 120 коек в ГКБ N 5, одесская детская городская больница №3 - забрали 75 коек для коронавирусников.Кстати в списке подготавливаемых больниц второй волный - одесский онкоцентр и роддом N 2, но там еще ждут, не госпитализируют, надеются на то, что может вильнолюди маски будут одевать, и до этих больниц не дойдёт волна госпитализируемых.

change_pm написав: Навіть нікому буде 1000 уе дати ((((

Навіть нікому буде 1000 уе дати ((((

lapay написав: Особисто знаю випадки штрафування продавців за відсутність ємності з використанними медичними масками і обслуговування покупців, які не носять масок. Рекомендації "легким порухом руки" перетворюються в реальні штрафи. Особисто знаю випадки штрафування продавців за відсутність ємності з використанними медичними масками і обслуговування покупців, які не носять масок. Рекомендації "легким порухом руки" перетворюються в реальні штрафи.

сколько из выше указанных пациентов реально "коек" требуют кислорода ? или их там просто держат для изоляции и они спокойно без проблемно могли бы находиться у себя дома перед телевизором попивая "чайок с малиной"все верят и любят приводить статистику сайтато есть пока что все кто "ЗА ковид " не спорили с этой стаитистикой так вот по ней у нас во всей Украине на сегодня только 177Serious, Critical ( серьйозных критических случаев )если вдруг будут давать по $1000 - напишите мне в ЛС , я готов идти у меня даже сертификат медбрата естьтолько чур без вот этих дурацких костюмов , максимум маска+очки+перчатки , х... с ним за, этот комплект -маска+очки+перчатки , я даже за свои куплю ( он у меня уже есть - очки шли в комплекте с болгаркойособисто знаю випадок дівчину що робить каву і продає тістечка в будці на вулиці вигнали з роботи через те що не вимірювала температуру що години , а заповнювала весь бланк цілком в кінці зміни